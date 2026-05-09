Путин поблагодарил Словакию за сохранение памятников и могил советских воинов
Президент России Владимир Путин выразил признательность руководству и народу Словакии за внимательное отношение к памятникам и местам захоронения советских воинов.
Президент России Владимир Путин на переговорах в Кремле с председателем правительства Словакии Робертом Фицо выразил благодарность за сохранение мемориалов советских солдат, передает ТАСС.
«Благодарны руководству и народу Словакии за бережное отношение к памятникам и захоронениям советских воинов, павших в боях с фашистами на словацкой земле», – сказал российский лидер.
В свою очередь Роберт Фицо заверил, что Братислава продолжит ухаживать за мемориальными кладбищами бойцов Красной армии. По словам премьер-министра, словаки хорошо осознают масштаб помощи и жертв советских солдат в годы Второй мировой войны. Он напомнил о десятках тысяч погибших, которые захоронены на территории республики.
Владимир Путин высоко оценил принципиальную позицию словацкого премьера по вопросу роли Красной армии во Второй мировой войне.
Фицо прибыл на праздничные мероприятия в Кремль с георгиевской ленточкой на лацкане пиджака.