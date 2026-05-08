Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.
Лавров пообещал беспощадный ответ за попытку сорвать День Победы
Российская сторона отреагирует бескомпромиссно на любые действия западных стран и киевских властей, направленные против проведения торжественных мероприятий, приуроченных к Дню Победы, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Москва намерена категорично пресекать любые провокации в преддверии праздника, сказал министр, передает ТАСС.
«Я хочу сказать со всей прямотой и со всей ответственностью: если (9 мая произойдет – прим. ВЗГЛЯД) то, что делают сейчас через Украину возрождающиеся на Западе нацисты, пощады им не будет», – заявил министр.
Кроме того, дипломат указал на необходимость устранить любые угрозы государственной безопасности, исходящие с украинской территории. По его словам, западные кураторы используют Владимира Зеленского как прямой инструмент агрессии против страны.
Лавров добавил, что государства, активно вооружающие киевский режим, ежедневно создают все больше препятствий для нормальной работы дипломатии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России подтвердило готовность нанести массированный удар по центру Киева в случае срыва праздника.
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международное сообщество максимально серьезно отнестись к предупреждению российских военных.