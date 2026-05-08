Tекст: Алексей Дегтярёв

Москва намерена категорично пресекать любые провокации в преддверии праздника, сказал министр, передает ТАСС.

«Я хочу сказать со всей прямотой и со всей ответственностью: если (9 мая произойдет – прим. ВЗГЛЯД) то, что делают сейчас через Украину возрождающиеся на Западе нацисты, пощады им не будет», – заявил министр.

Кроме того, дипломат указал на необходимость устранить любые угрозы государственной безопасности, исходящие с украинской территории. По его словам, западные кураторы используют Владимира Зеленского как прямой инструмент агрессии против страны.

Лавров добавил, что государства, активно вооружающие киевский режим, ежедневно создают все больше препятствий для нормальной работы дипломатии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России подтвердило готовность нанести массированный удар по центру Киева в случае срыва праздника.

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международное сообщество максимально серьезно отнестись к предупреждению российских военных.