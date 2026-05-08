Tекст: Дарья Григоренко

«С каждым днем все больше проблем пытаются создать те, кто сделал из Зеленского прямой инструмент, наконечник той агрессии, которую Запад вынашивает против нашей страны, которую он, по сути дела, уже начал, вооружая этот нацистский режим в Киеве», – подчеркнул Лавров на церемонии возложения венков в здании МИД, передает РИА «Новости».

Глава МИД также отдельно отметил вклад дипломатов в победу над нацизмом в годы Великой Отечественной войны. По словам министра, российская дипломатия гордится тем, что среди героев, победивших нацизм, были сотрудники Народного комиссариата иностранных дел и внешней торговли, чья память увековечена в главном здании министерства на Смоленской площади.

Лавров подчеркнул, что эти люди остаются примером для последующих поколений российских дипломатов, а их подвиг будет всегда храниться в сердцах. Министр напомнил, что память о героях войны занимает особое место в истории МИД, и отметил важность следовать их примеру в современных условиях.

Владимир Зеленский считает, что Россия планирует наступление этим летом, об этом он заявил представителям стран Запада.

