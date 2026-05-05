Военный эксперт Баранец: Зеленский готов сбежать из Киева на 9 мая

Tекст: Валерия Городецкая

Если Украина попытается атаковать парад Победы в Москве 9 мая, Россия нанесет мощный ответный удар по Киеву, передает «Царьград».

Баранец заявил, что характер российской реакции будет зависеть от масштабов атаки со стороны Украины. «Если они будут бить беспилотниками, мы ударим еще сильнее. Но на этот раз, я уверен, что основной удар будет сосредоточен на центрах принятия решений. Это Минобороны, Генштаб, Верховная Рада, бункер Зеленского», – заявил Баранец.

По мнению эксперта, Зеленский может покинуть Киев 9 мая, чтобы скрыться на безопасном расстоянии от столицы.

Он уточнил, что недалеко от Киева с советских времен существуют заглубленные запасные командные пункты, куда украинский лидер может переместиться. Баранец также подчеркнул, что российская разведка располагает информацией о подобных объектах.

Военный обозреватель уверен, что Зеленский осознает уровень опасности и будет тщательно прятаться, возможно, даже во Львовской области. Такой сценарий, по мнению аналитиков, вероятен на фоне угрозы украинских ударов по Москве новыми беспилотниками, возможности которых значительно выросли за последние годы.

Обозреватель Андрей Ревнивцев также отметил, что Зеленский полностью зависит от Британии, а самые болезненные удары по России часто координируются с британскими спецслужбами. Баранец добавил, что западные страны, как обычно, займут сторону Украины и будут обвинять Россию, игнорируя реальную причину возможного конфликта.

Ранее Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы на Красной площади. Минобороны пригрозило ударом по центру Киева в случае попыток сорвать 9 мая в Москве.

