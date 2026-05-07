    Решение Минфина удивило рубль
    Медведев предупредил об уничтожении Европы в случае войны с Россией
    МИД призвал иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева
    Психолог назвала людей, для которых спонтанный отдых превращается в стресс
    Уничтожены два летевших на Москву беспилотника
    На нефтебазе в Латвии разбился украинский беспилотник
    Зеленский заявил Западу о подготовке Россией летнего наступления
    Мерц заявил об эпохальном переломе в Германии
    США назвали Европу инкубатором террористических угроз
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как вьетнамцы устроили французам Сталинград

    7 мая 1954 года 11 тыс. французов сдались бойцам Вьетминя после битвы при Дьенбьенфу. Это была блестящая тактическая победа – одна из главных во вьетнамской истории. За ней последовали и стратегические последствия – как для Вьетнама, так и для французской колониальной империи.

    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Лондон хочет, чтобы Россия воевала за Шпицберген

    Британцы создают новую линию конфронтации с Россией. Теперь в Арктике – из-за Шпицбергена. Что делает идею Трампа об аннексии Гренландии бессмысленной.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему у российских семей больше нет главы

    В современном мире у бессемейности и одиночества действительно есть определенные выгоды. И прямо сейчас мы находимся в моменте, когда эти выгоды максимальны и выглядят крайне привлекательно – что, собственно, и отражает социология. Но так будет не всегда.

    7 мая 2026, 09:37 • Новости дня

    На нефтебазе в Латвии разбился украинский беспилотник

    @ Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) разбился на территории нефтебазы в городе Резекне в восточной части Латвии, сообщил портал Delfi со ссылкой на государственную пожарно-спасательную службу.

    Беспилотный летательный аппарат упал на территорию нефтебазы в городе Резекне в восточной части Латвии, передает ТАСС со ссылкой на портал Delfi и государственную пожарно-спасательную службу.

    Инцидент произошел около 3.30 по местному времени, которое совпадает с московским.

    Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что, по предварительным данным, в республику могли залететь дроны, «направленные с украинской стороны в сторону России». Он отметил, что это пока только предположения, которые требуют дальнейшего подтверждения.

    В результате падения беспилотника были повреждены четыре резервуара, которые на момент происшествия были пустыми. На месте работают оперативные службы, а латвийская полиция уже возбудила уголовное дело по факту случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запущенный с Украины летательный аппарат пересек воздушное пространство Латвии и упал у границы с Белоруссией.

    МИД Латвии выразил протест России и вручил ноту из-за вторжения украинского беспилотника в воздушное пространство республики.

    Пролет украинских ударных дронов над Литвой, Латвией, Эстонией и Финляндией вызвал панику среди населения этих стран.

    6 мая 2026, 09:29 • Новости дня
    Медведев призвал сформировать у Европы «животный страх»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что только формирование у Европы животного страха перед неприемлемым уроном способно предотвратить масштабный военный конфликт между Россией и Западом.

    Медведев в статье для RT заявил, что убеждения, демонстрация доброй воли и односторонние шаги не помогут предотвратить большую бойню.

    По его словам, единственным действенным инструментом по сдерживанию Запада является формирование у Европы, в частности у Германии, понимания неотвратимости получения ими неприемлемого урона в случае реализации агрессивных планов против России.

    «Только формирование у Германии и поддерживающей ее «единой Европы» понимания неотвратимости получения ими неприемлемого урона в случае реализации плана «Барбаросса 2.0», – подчеркнул Медведев.

    Кроме того, Медведев отметил, что Европа стремится навязать России концепцию «мир посредством силы». В ответ на это, по его мнению, Россия может обеспечить свою безопасность лишь через формирование у Европы животного страха.

    Ранее Медведев заявил, что Германия не прошла очищение от профашистских организаций.

    Медведев предложил европейцам на личном опыте ощутить опасность войны.

    До этого Медведев назвал доктрину «мир через страх» единственным действенным способом сдерживания Запада.

    5 мая 2026, 00:15 • Новости дня
    Посол Корчунов заявил об отработке захвата Калининграда на учениях НАТО

    Tекст: Катерина Туманова

    Страны НАТО во время учений отрабатывают сценарии захвата Калининградской области и морской блокады региона, заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов.

    «Натовцы со свойственным им высокомерием склонны считать Балтийское море своим «внутренним озером». В учениях под руководством Великобритании отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области», – сказал он ТАСС.

    Корчунов сообщил, что Североатлантический альянс во время учений отрабатывает сценарии морской блокады и захвата Калининградской области. По его словам, страны НАТО неоднократно демонстрировали готовность ограничивать свободу коммерческого судоходства, нарушая международное право под предлогом борьбы с так называемым теневым флотом.

    Посол подчеркнул, что Лондон усиливает контроль над стратегическими морскими коммуникациями в Северной Атлантике, привлекая к этому союзников, в том числе  Норвегию.

    Дипломат отметил, что у НАТО есть необходимые военно-морские ресурсы для реализации подобных планов, а международное право перестало быть для Запада препятствием в борьбе за доминирование в мире, поэтому недооценивать серьезность таких планов нельзя.

    «России есть чем ответить на угрозы ее стратегическим морским коммуникациям. МИД ведет соответствующую работу на всех профильных международных площадках в плотном взаимодействии со странами мирового большинства <...> Практические меры обеспечения национальной безопасности и защиты интересов в Арктике и на Балтике, в том числе военно-технического характера, относятся к ведению Минобороны, Совета безопасности и других компетентных ведомств», – подытожил Корчунов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Польше стартовали учения НАТО с участием 3,5 тыс. военных. Эстония начала масштабные военные учения с участием Украины. Совбез России сообщил о планах ВМС Финляндии провести учения у границы РФ.

    6 мая 2026, 19:26 • Видео
    Европа урезает власть Зеленского

    После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    5 мая 2026, 08:52 • Новости дня
    Финский премьер объяснил появление украинских дронов «случайным попаданием»

    @ IMAGO/Roni Rekomaa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо оказался в затруднительном положении, пытаясь объяснить сотрудничество с Владимиром Зеленским после разговора с главой киевского режима об украинских БПЛА в воздушном пространстве страны, сообщила газета Ilta-Sanomat.

    Как пишет газета Ilta-Sanomat, Орпо оказался в неловкой ситуации после беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что Финляндия продолжает сотрудничество с Киевом, несмотря на инциденты с беспилотниками, однако его объяснения прозвучали странно.

    «Я повторяю, что никто не отправлял эти дроны в Финляндию. Это дроны, которые сами случайно попали на территорию Финляндии»., – заявил премьер Финляндии.

    Он добавил, что в стране пока нет системы, способной нейтрализовать все аппараты, нарушающие границы воздушного пространства.

    Также премьер назвал происходящее «печальным фактом», отметив сложность ситуации с беспилотниками и необходимостью совершенствовать системы защиты.

    Ранее Финляндия и Эстония потребовали от Киева исключить случаи попадания украинских беспилотников и их обломков на свою территорию.

    Финляндия решила не сбивать дроны, пересекшие границу, из-за их близости к российской границе.

    Напомним, минобороны Финляндии сообщило о неопознанном дроне у российской границы.

    4 мая 2026, 10:24 • Новости дня
    Рютте заявил об отсутствии ограничений для США на базы НАТО
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские страны НАТО услышали сигнал о недовольстве США запретами использования баз в Европе для ударов по Ирану и примут меры, чтобы впредь соглашения о базах выполнялись, заявил генсек НАТО Марк Рютте по прибытии на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереван.

    Рютте заявил, что европейские страны НАТО услышали сигнал недовольства Соединенных Штатов по поводу ограничений на использование американских военных баз в Европе для нанесения ударов по Ирану, передает ТАСС.

    «Да, США выразили некоторое неудовольствие, но европейцы его услышали», – заявил Рютте. Он отметил, что сейчас европейцы принимают меры, чтобы соглашения по использованию баз исполнялись.

    В то же время Рютте не стал комментировать заявление президента США Дональда Трампа о возможном выводе 5 тыс. американских военных из Германии, где размещается контингент численностью 38 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США планируют превратить Испанию в неполноценного члена НАТО.

    Трамп заявил о намерении вывести более 5 тыс. американских военных из Германии.

    Пентагон подтвердил решение о выводе 5 тыс. военных США из Германии.

    5 мая 2026, 21:48 • Новости дня
    МИД подтвердил приверженность избавлению мира от ядерной угрозы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе выступления на конференции ООН посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов подчеркнул неизменную поддержку Россией идеи поэтапного ядерного разоружения с целью устранения угрозы для мирового сообщества.

    Россия полностью поддерживает идею поэтапного избавления мира от ядерной угрозы. Об этом на 11-й обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов, передает ТАСС.

    «Россия неизменно привержена идее избавления международного сообщества от ядерной угрозы в качестве конечной цели поступательного процесса ядерного разоружения», – сказал представитель МИД РФ.

    Дипломат отметил, что сейчас отношения между ядерными государствами находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. По словам Белоусова, опасения, связанные с ростом стратегических рисков и повышением уровня ядерной опасности, полностью обоснованы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва считает невозможным заключение новых ядерных соглашений без учета арсеналов Лондона и Парижа.

    Ранее российские власти высказывали обеспокоенность планами Франции по расширению ядерного потенциала и совместными учениями европейских стран.

    До этого Белоусов заявил, что мирное разрешение украинского кризиса возможно только после отказа НАТО от попыток нанести стратегический урон Москве.


    4 мая 2026, 13:23 • Новости дня
    Посольство России осудило решение Вены выслать российских дипломатов

    Tекст: Вера Басилая

    Российская дипломатическая миссия в Вене категорически осудила решение австрийских властей объявить сотрудников посольства и постпредства при ОБСЕ персонами нон грата.

    Решение МИД Австрии объявить сотрудников российского посольства и постпредства при ОБСЕ персонами нон грата вызвало резкую реакцию Москвы, следует из сообщения в Telegram-канале посольства.

    Российское посольство в Вене назвало действия австрийских властей возмутительными, подчеркнув, что они ничем не оправданы, политически мотивированы и категорически неприемлемы.

    В дипмиссии отметили, что МИД Австрии не представил никаких доказательств якобы имевших место нарушений Венской конвенции со стороны российских дипломатов. Представители посольства РФ также сообщили, что Россия приняла к сведению решение Вены о высылке своих сотрудников, но предупредила о скорой жесткой реакции Москвы на подобные действия.

    В сентябре 2025 года МИД России анонсировал скорую высылку австрийского дипломата. Весной 2024 года посол Дмитрий Любинский заявил о курсе Вены на демонтаж двусторонних отношений.

    6 мая 2026, 18:36 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик замечен над Черным морем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский разведывательный самолет вновь выполнил полет над нейтральными водами Черного моря, совершив несколько кругов вне гражданских авиационных коридоров, сообщили информагентства.

    Полет американского самолета-разведчика Bombardier Challenger 650 Artemis II был зафиксирован над нейтральными водами Черного моря, передает ТАСС. Борт вылетел с аэродрома в румынской Констанце и совершил несколько кругов, следуя вне установленных для гражданской авиации маршрутов на высоте порядка 11 тыс. метров, при этом не входя в воздушное пространство каких-либо стран.

    Источник агентства сообщил, что подобные полеты этого самолета ранее уже отмечались не только над Черным морем, но и вокруг Калининградской области. Тогда Bombardier Challenger 650 Artemis II выполнял рейсы над нейтральными водами Балтийского моря, а также пересекал воздушное пространство Литвы и Польши, взлетая с того же аэродрома в Констанце.

    Кроме того, некоторое время назад на аналогичном маршруте над Черным морем был замечен самолет Gulfstream IV, принадлежащий ВВС Швеции. Он также совершил несколько кругов, изначально стартовав из Бухареста и сейчас возвращаясь туда же.

    Ранее американский самолет-разведчик пролетел над Черным морем рядом с Россией 23 апреля. До этого самолет-разведчик США совершил облет побережья Крыма и Краснодарского края.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиация США выполняет наблюдательные полеты вблизи российских рубежей на переоборудованном бизнес-джете Artemis II.

    6 мая 2026, 05:56 • Новости дня
    МИД обвинил НАТО в превращении Балтики в зону конфронтации

    Tекст: Антон Антонов

    НАТО и ЕС целенаправленно разрушают статус Балтийского моря как безопасной транспортной артерии, заявил посол по особым поручениям российского МИД Артем Булатов.

    Булатов подчеркнул, что ранее акватория была исключительно зоной взаимовыгодного сотрудничества. Долгие годы море служило важной европейской транспортной магистралью. Оно выступало ключевым связующим звеном для множества внерегиональных логистических маршрутов, передает РИА «Новости».

    Однако ситуация кардинально изменилась из-за активности западных объединений. «Стараниями же НАТО и Евросоюза оно все больше превращается в зону конфронтации, создающей значительные риски для судоходства в его акватории», – заявил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза и НАТО готовятся к испытаниям новых схем ограничения судоходства в Балтийском море. Российские власти заявили, что применят весь арсенал доступных ресурсов для защиты свободы навигации в регионе. Западные государства на военных учениях регулярно отрабатывают сценарии изоляции Калининградской области.

    5 мая 2026, 09:49 • Новости дня
    Посол Корчунов пригрозил ответом на угрозы со стороны Норвегии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия никому не угрожает, однако не оставит без адекватного ответа создаваемые для страны угрозы на территории Норвегии, заявил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.

    Корчунов заявил, что Россия не намерена оставлять без внимания угрозы, которые формируются для нее на территории Норвегии, передает ТАСС.

    «Подчеркну, что Россия никому не угрожает, не заинтересована в вооруженном или гибридном противостоянии ни с Норвегией, ни с какой-либо другой страной НАТО, однако не оставит без адекватного ответа создаваемые для нас угрозы», – заявил Корчунов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Осло Николай Корчунов заявил о планах Норвегии наращивать военную активность в Арктике под предлогом «российской угрозы».

    Глава норвежских вооруженных сил Эйрик Кристофферсен заявил о риске возможной наземной операции России на севере Норвегии ради обеспечения безопасности своих стратегических объектов.

    Корчунов сообщил о стремлении властей Норвегии увеличить военное присутствие НАТО и интенсивность учений альянса у границы с Россией.

    4 мая 2026, 13:28 • Новости дня
    Посол Нечаев заявил о покорности ЕС требованиям США по Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны Евросоюза безропотно принимают требования США по Украине, заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев.

    Нечаев заявил, что страны Европейского союза безропотно принимают требования США в отношении ситуации на Украине, передает РИА «Новости». Такое заявление сделал он, комментируя позицию европейских государств по ключевым вопросам безопасности.

    Дипломат отметил, что угрозы сворачивания американского военного присутствия в Европе используются Вашингтоном как инструмент давления на союзников. По его словам, европейские члены альянса соглашаются практически со всеми требованиями США, включая увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, принятие дополнительных торговых пошлин и оплату американских поставок оружия, отправляемого на Украину.

    Нечаев добавил, что европейские страны активно усиливают свою деятельность в северных широтах – в том числе в Балтийском регионе, Арктике и Северной Атлантике. По словам посла, это делается под предлогом противодействия «мифической российской угрозе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская администрация пообещала поддержать европейских союзников в стремлении усилить вклад в оборону Украины.

    Посол России в Берлине Сергей Нечаев сообщил об отсутствии опровержений производства оружия для Киева на немецких объектах.

    Британия и девять европейских стран договорились о создании совместного военно-морского соединения для противодействия российским угрозам на севере.

    5 мая 2026, 14:40 • Новости дня
    Самолет шведских ВВС совершил полет над нейтральными водами Черного моря

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самолет Gulfstream IV, принадлежащий ВВС Швеции, кружит над нейтральными водами Черного моря, сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

    Самолет Gulfstream IV, принадлежащий ВВС Швеции, выполняет круговые манёвры над нейтральными водами Черного моря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в европейских авиадиспетчерских службах.

    Воздушное судно вылетело из аэропорта Бухареста и направилось в сторону моря, следуя через контролируемые Румынией и Болгарией районы, после чего перешло в нейтральное воздушное пространство через контрольную точку INKOM.

    По его словам, самолет совершает манёвры на высоте чуть более 13 тыс. метров, избегая гражданских авиационных коридоров и не входя в воздушное пространство других государств.

    Источник отметил, что самолеты Gulfstream IV могут использоваться в том числе для радиотехнической разведки. Аналогичная активность ранее фиксировалась со стороны военной авиации НАТО – и пилотируемых самолетов, и беспилотников. В частности, ранее над Черным морем летал разведывательный дрон Northrop Grumman RQ-4D Phoenix ВВС Италии, который столкнулся с проблемами радиосвязи, но завершил полет на военной базе в Сигонелле на Сицилии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский самолет-разведчик Artemis II на базе Bombardier Challenger 650 выполнил полет над акваторией Черного моря недалеко от российских границ.

    Разведывательный беспилотник НАТО Northrop Grumman RQ-4D Phoenix под управлением ВВС Италии подал сигнал бедствия из-за проблем с радиооборудованием во время полета над Черным морем.

    Шведский разведывательный самолет Gulfstream IV, вылетевший из финского Тампере, вел наблюдение вдоль границы между Финляндией и Россией и ранее фиксировался у Калининграда и западной границы Белоруссии.

    5 мая 2026, 07:58 • Новости дня
    Politico: В НАТО признали нехватку дальнобойного оружия в Европе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В НАТО признали, что у Европы не хватает возможностей для ведения дальнего боя, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного дипломата альянса.

    Европа сталкивается с нехваткой дальнобойных вооружений, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Politico. По данным издания, высокопоставленный дипломат из НАТО признал, что у европейских стран по-прежнему отсутствуют необходимые средства для ведения дальних боевых действий.

    В 2024 году власти США и Германии объявили о планах разместить на территории Германии американские ракетные комплексы, включая SM-6, Tomahawk и гиперзвуковое оружие, начиная с 2026 года. Однако, как отмечает Financial Times, США теперь пересматривают это решение из-за возможного сокращения военного контингента в Германии.

    Газета подчеркивает, что Германия надеялась на размещение ракет большой дальности, которые могли бы наносить удары вглубь территории России, однако эти планы сейчас «фактически мертвы». Источник в НАТО выразил обеспокоенность тем, что сокращение вооружённых возможностей в нынешней геополитической ситуации вызывает тревогу в Европе.

    Член немецкого парламента Метин Хакверди заявил изданию: «Решение администрации США не размещать крылатые ракеты в Германии опасно... Это создает пробел в сдерживании НАТО против России». При этом Москва неоднократно подчеркивала, что не намерена нападать на страны НАТО, однако в Европе пока не существует адекватной замены ракетам Tomahawk.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США планирует отменить решение о размещении в Германии средств поражения большой дальности, включая батальон с ракетами Tomahawk.

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении вывести из Германии намного больше пяти тысяч американских военных.

    США и Германия договорились о размещении с 2026 года новых средств поражения большой дальности на территории Германии.

    5 мая 2026, 11:07 • Новости дня
    НАТО признало нехватку боеприпасов для ПРО и ПВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Западные страны, как и Украина, испытывают недостаток боеприпасов противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) из-за низких темпов их производства, заявил французский адмирал и главнокомандующий объединенными силами НАТО по трансформации Пьер Вандье.

    Вандье заявил, что западные страны, как и Украина, сталкиваются с нехваткой боеприпасов для систем противовоздушной и противоракетной обороны из-за низких темпов производства, передает ТАСС.

    Он отметил: «Запад испытывает то же самое, с чем сталкивалась Украина в вопросе боеприпасов: недостаточная скорость производства и недостаточные их запасы».

    По словам Вандье, для решения проблемы кроме увеличения производства можно изменить подход, например, использовать дроны-перехватчики для уничтожения вражеских беспилотников. Такой шаг, по мнению адмирала, позволит снизить затраты на защиту и повысить эффективность обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico сообщило о дефиците ракет Patriot и других перехватчиков для ПРО и ПВО в НАТО на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

    Politico заявило о провале программы PURL по поставкам Украине систем ПВО.

    Военкор Александр Коц сообщил о неспособности Европы обеспечить Украину необходимым числом ракет PAC-3 для комплексов Patriot.

    6 мая 2026, 14:12 • Новости дня
    Канада объявила о планах закупить разведывательные самолеты у США и Швеции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Канада намерена приобрести у США или Швеции шесть новых самолетов радиолокационной разведки и готова потратить на это более 5 мллрд канадских долларов (3,67 млрд американских долларов), сообщает канал CBC.

    Канада планирует приобрести у США или Швеции шесть новых самолетов радиолокационной разведки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CBC.

    На эти цели власти готовы потратить более 5 млрд канадских долларов, что составляет около 3,67 млрд американских долларов.

    В материале уточняется, что речь идет о самолетах воздушного дальнего радиолокационного обнаружения и управления, которые в канадских ВВС называют «летающими радарами». По словам представителей военных, необходимость закупки связана с «угрозой со стороны России и Китая». Самолеты должны обнаруживать вражеские ракеты, самолеты и дроны на высоте более 10 км.

    Среди рассматриваемых моделей – шведский GlobalEye от Saab, а также два американских варианта: Aeris X от L3Harris и E-7 Wedgetail производства Boeing. Ранее Канада уже выбирала между американским F-35 и шведским Gripen, и сейчас военные отмечают, что хотят максимальной совместимости нового оборудования с F-35, однако не исключают вариант смешанного состава ВВС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Канады допускает пересмотр контракта на поставку американских истребителей F-35.

    Оттава экстренно закупает сотни единиц бронетехники для защиты северных территорий.

    Самолет радиотехнической разведки ВВС Швеции совершил маневры над нейтральными водами Черного моря.

    5 мая 2026, 09:15 • Новости дня
    Президент Румынии заявил о возможности Европы заменить военных США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европа способна справиться с дефицитом в области безопасности, который возник из-за отстранения США и намерения Вашингтона сократить количество американских военных на европейском континенте, заявил президент Румынии Никушор Дан.

    Дан заявил, что Европа способна справиться с дефицитом безопасности, возникшим из-за решения США сократить военное присутствие на европейском континенте, передает РИА «Новости».

    В ходе выступления в Ереване он сообщил, что европейские страны уже начали процесс компенсации потерь и укрепления собственной безопасности.

    Он отметил, что европейские государства используют новые инструменты, такие как программа SAFE, чтобы снизить зависимость от Соединенных Штатов и поддерживать обороноспособность. По его словам, Европа находится в процессе наращивания усилий, чтобы компенсировать роль США в вопросах безопасности.

    «Конечно, мы живем в сложные времена… Я очень оптимистичен в отношении того, что Европа, по мере частичного отстранения Соединенных Штатов от Европы, сможет компенсировать потери», – заявил Дан.

    Президент Румынии подчеркнул, что в ближайшие два-три года Европе не угрожает непосредственная опасность. Программа SAFE предусматривает выделение до 150 млрд евро льготных кредитов для совместных закупок военной техники и укрепления оборонной индустрии Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил планы по выводу пяти тысяч американских военнослужащих из Германии в течение года.

    Глава евродипломатии Кая Каллас перед началом саммита в Ереване заявила о неожиданности решения США передислоцировать пять тысяч военных и о возросшей необходимости развития собственной обороны Европы.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал вывод американских войск из Германии угрозой трансатлантическому единству и разрушением альянса.

    В Германии сообщили о новом коррупционном скандале вокруг Зеленского
    США заявили о риске получения оружия террористами от России
    Польша заявила о планах создания сильнейшей европейской армии
    Литва решила принять военных США в случае их вывода из Германии
    В Эстонии заявили о защите Чудского озера от украинских БПЛА
    Захарова ответила Сикорскому на слова о пролете Фицо
    Адвоката Карабанова арестовали по делу о крупном мошенничестве

    Решение Минфина удивило рубль

    Минфин впервые с лета прошлого года возобновляет покупку валюты и золота в резервы. Еще в начале года нефть Urals стоила 41 доллар, и бюджет худел на глазах. То теперь цена резко выросла и приносит сверхдоходы. Самое время пополнить резервы. На этой радостной ноте рубль начал укрепляться, однако ненадолго. Подробности

    Киев устроил фарс из своего перемирия

    Украина обвинила Россию в якобы нарушении «режима тишины», о котором Владимир Зеленский заявил в одностороннем порядке в ответ на решение Москвы объявить перемирие 8 и 9 мая. При этом украинская армия сама не стала придерживаться режима прекращения огня: утром 6 мая нанесены удары по целому ряду российских регионов, устроены провокации по всей линии фронта. Что на самом деле скрывалось за идеей Зеленского? Подробности

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    У русских Прибалтики отбирают последний символ Победы

    Последний Вечный огонь в память о павших в Великой Отечественной, который все еще сохранялся в странах Прибалтики, оказался под угрозой сноса. Как этот мемориал удалось возродить в латвийском Даугавпилсе после распада СССР, что он значит для местных русских – и какие хитрости используют местные власти, чтобы добиться его уничтожения? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Вашингтон заставил Германию скулить

      В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    • Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

      В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Закон о тишине в России в 2026 году: до скольких можно шуметь, часы тишины, штрафы и как пожаловаться на соседей

      В России нет единого федерального закона о тишине, и правила зависят от региона. В 2026 году действуют местные нормы, которые определяют, до скольких можно шуметь, когда запрещен ремонт и какие штрафы грозят нарушителям. Разбираемся, какие часы тишины установлены в Москве, Подмосковье и других регионах, что считается шумом по закону и как законно повлиять на громких соседей.

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

