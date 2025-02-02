Россия заявила о готовности отстаивать интересы в Балтийском море

Посол России в Дании заявил о готовности России защищать свои интересы в Балтийском море

Tекст: Максим Попов

По словам Барбина, НАТО предпринимает шаги для превращения Балтийского моря во внутреннее море альянса, передает ТАСС. Это выражается в запуске патрулирования региона с использованием фрегатов и морской авиации стран блока. Барбин отметил, что такая инициатива направлена на ограничение свободы судоходства и контроль за соблюдением антироссийских санкций.

Дипломат подчеркнул, что Россия будет активно защищать свои интересы в регионе, опираясь на нормы международного права. «Россия с опорой на международное право будет делать все необходимое для защиты своих интересов. Никаких иллюзий на этот счет у наших оппонентов быть не должно», – отметил дипломат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, корабли НАТО начали патрулирование в Балтийском море в рамках миссии «Балтийский часовой», чтобы повысить ситуационную осведомленность альянса.

В Госдуме заявили, что планы НАТО контролировать судоходство на Балтике нарушают морское право.

Замглавы российского МИД Александр Грушко дал понять, что Москва не допустит превращения Балтийского моря в «озеро НАТО».