Карни: Канада еще не приняла решение по закупке истребителей F-35

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил Карни, решение о масштабах закупки американских истребителей F-35 пока не принято, передает ТАСС.

«Решение еще не принято», – заявил Карни, добавив, что одним из ключевых факторов Министерство обороны страны считает участие канадских предприятий в строительстве самолетов, поскольку речь идет «об очень больших средствах налогоплательщиков».

В начале октября телеканал CBC со ссылкой на статс-секретаря по военным закупкам Стивена Фера сообщил, что пока Оттава имеет контрактные обязательства только по 16 самолетам из 88, предусмотренных изначальным соглашением, и эти истребители находятся на разных стадиях производства. Дальнейшее исполнение программы остается под вопросом: правительство изучает вариант отказа от закупки всех 88 самолетов.

В марте Карни намекал, что его кабинет допускает пересмотр контракта на фоне разногласий с США по тарифной политике и наличия альтернатив в лице шведских JAS 39 Gripen. Газета The Globe and Mail писала, что рассматривается приобретение самолетов шведского производства.

Ранее тендер на поставку новых истребителей для ВВС Канады выиграла компания Lockheed Martin, обойдя Boeing и Saab. Первоначальная стоимость контракта составила 19 млрд канадских долларов, или примерно 13,5 млрд долларов США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, новый премьер-министр Канады распорядился пересмотреть контракт на закупку американских истребителей F-35.

Израиль отложил поставки F-35 из-за выявленных неисправностей самолетов.

При этом сообщалось что Британия несет крупные финансовые потери, связанные с приобретением американских F-35.