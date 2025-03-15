После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».37 комментариев
Новый премьер Канады распорядился пересмотреть контракт на истребители F-35
Новый премьер Канады распорядился пересмотреть сделку на 88 истребителей F-35
Канадский премьер-министр Марк Карни распорядился пересмотреть контракт с Lockheed Martin на поставку 88 истребителей F-35 стоимостью 19 млрд канадских долларов.
Новый премьер-министр Канады Марк Карни распорядился пересмотреть контракт с американской компанией Lockheed Martin на поставку истребителей F-35, передает ТАСС. Это решение было принято вскоре после вступления Карни в должность. Он поручил министру национальной обороны Уильяму Блэру оценить, является ли контракт в его нынешнем виде наилучшей инвестицией для страны и рассмотреть альтернативные варианты.
По данным агентства Bloomberg, Lockheed Martin выиграл тендер в 2023 году, обойдя других участников, таких как Boeing и Saab. Контракт предусматривает поставку 88 истребителей на сумму 19 млрд канадских долларов (около 13,2 млрд долларов США), которые должны заменить старые самолеты ВВС Канады. Оплата сделки разбита на транши, и Оттава уже взяла на себя обязательства по финансированию первой партии из 16 самолетов.
Контракт с Lockheed Martin пока не разорван, однако Канада стремится убедиться в его соответствии интересам страны. Подобные мероприятия проводятся и в других странах. Например, Португалия, учитывая изменения в политике США при Дональде Трампе, планирует заменить свои F-16 самолетами других производителей. Пересмотр контрактов с американскими подрядчиками связан с изменениями в трансатлантических отношениях и торговой политике США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии усомнились в целесообразности закупки истребителей F-35 по причине их высокой стоимости и зависимости от США. В Airbus предупредили о рисках закупок оружия у США, подчеркивая, что это угрожает европейским оборонным усилиям. Экс-главком НАТО заявил, что США имеют возможность отключить европейские F-35 одной кнопкой.