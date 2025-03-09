Bild: В Германии поставили под сомнение сделку по закупке F-35

Германия боится отключения F-35 из-за решений Трампа по Украине

Tекст: Максим Попов

По информации издания, в Германии начали высказывать опасения относительно закупки американских истребителей пятого поколения F-35 для Бундесвера, передает ТАСС. Причиной беспокойства стали решения президента США Дональда Трампа по Украине, включая прекращение передачи Киеву данных для нацеливания систем HIMARS.

Особое внимание уделено возможности установки на F-35A системы дистанционного отключения, известной как Kill Switch. Германские власти опасаются, что США смогут деактивировать истребители, если посчитают это необходимым. В рамках сделки планируется закупка 35 истребителей на сумму 8,3 млрд евро, поставки которых начнутся в 2026 году. Дополнительно несколько миллиардов евро выделено на модернизацию инфраструктуры.

Как отметил бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер: «Если нам следует опасаться того, что США сделают с будущими немецкими F-35 то же самое, что сейчас они делают на Украине, то можно было бы рассмотреть вопрос расторжения контракта».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по информации Economist, американские власти отключили Украине системы целеуказания для HIMARS. До этого США приостановили обмен разведданными с Украиной. Также сообщалось, что Белый дом запретил британским службам передавать Украине разведданные на фоне позиции Зеленского.