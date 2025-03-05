Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.3 комментария
ЦРУ подтвердило приостановку обмена разведданными с Украиной
США временно приостановили обмен разведданными с Украиной, заявил глава ЦРУ Джон Рэтклифф.
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что США временно приостановили обмен разведданными с Украиной, сообщила журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), уточнив, что пауза на военном и разведывательном фронте призвана способствовать ответственности за установление мира, передает ТАСС.
Газета Financial Times также сообщила, что США прекратили предоставление разведданных Украине, но продолжают делиться информацией о России и Украине с ближайшими союзниками, включая Британию. Это решение было принято на фоне приостановки военной помощи Украине до тех пор, пока президент Дональд Трамп не убедится в приверженности Киева мирным переговорам.
Ранее военный эксперт Василий Кашин заявил газете ВЗГЛЯД, что для Украины окажется критичным, если США перестанут делиться данными спутниковой разведки.