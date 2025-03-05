  • Новость часаКремль назвал Минск лучшим местом для переговоров по Украине
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    Российские войска освободили Привольное на западе ДНР
    Кремль назвал Минск лучшим местом для переговоров по Украине
    В ЕС допустили срыв саммита по Украине из-за позиции Венгрии
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинские президенты всегда против федерализации

    Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Переживет ли ООН конец однополярного мира

    Мир, который хочет построить Трамп – это мир больших империй. В этом новом имперском мире следить за сохранением порядка будут пять-семь больших имперских образований, которые потребуют совершенно иных структур для координации друг с другом.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Борьба с русским языком уничтожила украинскую культуру

    Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.

    28 комментариев
    5 марта 2025, 13:00 • Новости дня

    Эксперт оценил запрет на передачу Киеву американских разведданных

    Военный эксперт Кашин: Ограничение США на передачу Британией ВСУ разведданных изменит динамику боевых действий

    Эксперт оценил запрет на передачу Киеву американских разведданных
    @ ZUMA/Global Look Pres

    Tекст: Анастасия Куликова

    Для Украины окажется критичным, если США перестанут делиться данными спутниковой разведки и запретят это делать европейским партнерам. Такой шаг приведет к резкому сокращению числа и эффективности украинских дальних ударов, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее Вашингтон запретил Британии передавать ВСУ американские разведданные.

    «Издание Daily Mail, сообщившее о запрете, довольно ненадежный источник. Известны случаи, когда таблоид выдавал непроверенную информацию разного характера. Тем не менее, если исходить из того, что газета опубликовала правду об ограничении делиться американскими разведданными с Украиной, то это требует особого внимания», – отметил военный эксперт Василий Кашин.

    Он напомнил, что ранее западные СМИ рассказывали о разведывательном сотрудничестве между Вашингтоном и Киевом. Так, в материале The New York Times говорилось о наличии на украинской территории центров, где работают в том числе специалисты из США. «В задачи подобных структур входила обработка сведений, обмен данными, проведение совместных операций, среди которых – планирование применения ударных беспилотников вглубь России», – детализировал собеседник.

    Американские советники присутствуют также в СБУ, и, вероятно, в военной разведке Украины, добавил эксперт. «Соединенные Штаты не только передают информацию Киеву, но и используют страну для ведения разведки в отношении России. Вашингтон пользуется родственными связями между украинцами и россиянами, а также наличием в бывшей советской республике многочисленных кадров со знанием русского языка и культуры», – рассуждает Кашин.

    «Полностью остановить такое сотрудничество представляется сложным процессом. Однако Америка, судя по всему, начала перекрывать наиболее чувствительные и важные каналы обмена данными, а также запрещать своим младшим союзникам без специфического разрешения делиться сведениями с украинским руководством. Это касается, в том числе и Британии, которая сотрудничает с Киевом через центр правительственной связи», – допускает аналитик.

    По его мнению, логичным в этой связи было бы решение Штатов запретить Европе поставлять ВСУ оружие американского производства. «Но шаги в этом направлении пока не предприняты», – заметил собеседник. Впрочем, потенциальное ограничение по разведданным может стать критичным для Киева и иметь серьезные последствия, продолжил Кашин.

    Так, по его оценкам, ударом для киевского руководства станет, если США перестанут делиться с ними данными спутниковой разведки и запретят это делать европейским партнерам. «Это приведет к резкому сокращению числа и эффективности украинских дальних ударов», – считает эксперт.

    Он объясняет: противник на основе американской информации о расположении российских радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов, прокладывает достаточно сложные маршруты для беспилотников. «Без подобной помощи со стороны союзников ВСУ фактически ослепнут. Спутник – это главный источник информации для Киева», – акцентировал аналитик.

    Кашин напомнил, что американские космические системы ведут наблюдение за аэродромами базирования стратегической авиации России. Также осуществляется радиоэлектронная разведка и патрулирование вдоль границ РФ. «Все это играет важную роль в оценке ситуации. Без информирования со стороны США или той же Британии противник начнет пропускать российские удары», – пояснил спикер.

    Кроме того, под ограничения Штатов могут попасть передача данных киберразведки, считает специалист. «Американцы проводят крупные кибероперации в отношении России. Они, бывает, крадут документы, различную информацию. Затем эти сведения широко используются в планировании операций», – детализировал он. Наконец, Киев, вероятно, лишится информации от американских агентурных источников, которыми не смогут делиться Британия и другие партнеры.

    Так или иначе, разведданные имеют огромное значение для боевых действий. Благодаря этому противник видит сосредоточение российских сил в том или ином районе, бьют вглубь России и своевременно реагируют на атаки со стороны ВС РФ. Лишившись таких возможностей, ВСУ столкнутся с серьезными последствиями. В результате заметно изменится динамика боевых действий», – резюмировал Кашин.

    Ранее стало известно, что Вашингтон запретил Лондону делиться американскими разведданными с Украиной. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на эксперта военной разведки королевства Фила Ингрэма.

    По информации издания, соответствующий приказ получили центр правительственной связи Британии (Government Communications Headquarters, GCHQ) и британские разведывательные агентства. Как пишет DM, американские разведанные, которые передавали службы королевства, называются «Rel UKR» – сокращение от «Releasable to Ukraine» («Подлежит разглашению Украине»).

    Отмечается, что США «будут жестко контролировать распространение своих разведданных на Украине». Это будет осуществляться через агентства, базирующиеся в Киеве.

    Напомним, накануне стало известно, что администрация Дональда Трампа приостановила военную помощь Украине. Решение затрагивает все поставки американского вооружения, включая то, которое уже находится на самолетах, кораблях или ждет отправки на Украину из Польши. Условием для возобновления станет демонстрация приверженности миру со стороны Киева.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли Европа стать военно-технической заменой Соединенных Штатов для противника.

    4 марта 2025, 21:52 • Новости дня
    Пушков назвал единственную удачную обложку журнала Charlie Hebdo
    Пушков назвал единственную удачную обложку журнала Charlie Hebdo
    @ t.me/alexey_pushkov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сенатор Алексей Пушков назвал единственной удачной обложку журнала Charlie Hebdo, изображающую падающие на парашютах надгробия французских военных с подписью «Новая униформа французских солдат на Украине».

    Как написал Пушков в своем Telegram-канале, эта обложка, вышедшая в 2024 году, остается актуальной и сегодня. На одном из надгробий надпись «Мертвец Ноэль». «Единственная удачная обложка "Шарли Эбдо"», – написал Пушков, комментируя изображение.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа допустила ошибку, отказавшись от возможности размещения войск на Украине в начале конфликта, и подчеркнул необходимость пересмотра этой стратегии.

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    5 марта 2025, 04:43 • Новости дня
    Лукашенко рассказал о попытках Пригожина завладеть ядерным оружием

    Лукашенко рассказал о стремлении Пригожина захватить ядерное оружие в июне 2023 года

    Лукашенко рассказал о попытках Пригожина завладеть ядерным оружием
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Евгений Пригожин пытался завладеть ядерным оружием во время мятежа «Вагнера» в июне 2023 года, что вызвало тревогу в России и на Западе.

    Как передает ТАСС, президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу заявил о том, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин стремился захватить ядерное оружие в ходе мятежа в июне 2023 года. Лукашенко отметил, что это вызывало беспокойство не только в России, но и в западных странах. «Я почувствовал, что Женя Пригожин рвался к ядерной кнопке», – процитировал Лукашенко агентство. Он добавил, что власти России не допустили бы реализации такого сценария.

    Во время попытки мятежа, по словам Лукашенко, он предложил президенту Владимиру Путину поддержку силами белорусских спецподразделений для защиты Москвы. Также в ходе телефонных переговоров с Пригожиным стороны договорились о том, что члены ЧВК «Вагнер» покинут Россию и отправятся в Белоруссию. Таким образом, по словам Лукашенко, конфликт был урегулирован.

    Президент Белоруссии также сообщил, что после урегулирования ситуации представители стран Запада в неофициальном порядке выражали ему благодарность за содействие в разрешении кризиса.

    Напомним, мятеж ЧВК «Вагнер» начался 23 июня 2023 года, когда Евгений Пригожин обвинил российское военное руководство в нанесении ударов по своим подразделениям. Минобороны отвергло эти обвинения. Поддержавшие Пригожина бойцы ЧВК направились в Ростов-на-Дону, а затем в сторону Москвы. 24 июня Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, и 25 июня конфликт был завершен.

    Ранее в интервью президент Белоруссии пригласил Путина, Трампа и Зеленского на переговоры в Минск.

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    4 марта 2025, 16:16 • Видео
    Германия готовится к войне

    Новые власти Германии рассчитывают срочно взять в долг колоссальную сумму в 900 млрд евро, не дожидаясь смены состава парламента. 400 млрд из этой суммы хотят потратить на оборону, а повод – ссора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Что происходит в Германии?

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    4 марта 2025, 17:18 • Новости дня
    Украина готовит замену Starlink
    Украина готовит замену Starlink
    @ REUTERS/Clodagh Kilcoyne

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина пытается создать альтернативную систему связи для вооруженных сил на случай, если США решат отключить спутниковую систему Starlink, пишет журнал The Economist со ссылкой на украинского чиновника.

    По словам собеседника The Economist, у Киева есть решение, которое можно внедрить за несколько дней, а более масштабное – за три месяца, передает ТАСС. Однако он признал, что переход на новые системы будет крайне сложным и может привести к потерям на поле боя.

    Система Starlink разработана компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску. На Украине работа Starlink оплачивается Польшей, но контроль за системой осуществляют США, отмечает издание. Спутниковая система Starlink считается незаменимой для ВСУ и обеспечивает их необходимыми связями.

    Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о наличии у Украины альтернативы Starlink.

    Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что системы связи Starlink останутся доступными для ВСУ, а в случае необходимости у украинской армии существуют другие средства связи.

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    4 марта 2025, 14:53 • Новости дня
    Российская авиация ударила по штабу ВСУ в Комаре

    Российская авиация атаковала штаб 37-й бригады ВСУ и узел связи в Комаре ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска атаковали штаб и узел связи 37-й бригады морской пехоты ВСУ в Комаре, что привело к уничтожению оборудования и значительным потерям среди персонала.

    Российские войска нанесли авиаудар по штабу 37-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Комар, который расположен у границы Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    По словам Рогова, воздушно-космические силы РФ ударили по штабу бригады и узлу связи, в результате чего были поражены серверы, спутниковая связь и персонал штаба. Он отметил: «Количество убитых и раненых превышает два десятка», передает ТАСС.

    Этот удар, по мнению Рогова, окажет значительное влияние на управление украинскими войсками на данном участке линии соприкосновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Березовку и Водяное Второе в ДНР, также сообщалось, что ВСУ за сутки потеряли более 1,4 тыс. человек и десятки единиц техники.

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    5 марта 2025, 10:02 • Новости дня
    Стало известно о подготовке визита Стармера, Макрона и Зеленского к Трампу

    Daily Mail: Стармер и Макрон отправятся в Вашингтон с Зеленским для переговоров с Трампом

    Стало известно о подготовке визита Стармера, Макрона и Зеленского к Трампу
    @ Justin Tallis/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон запланировали визит в Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским, чтобы уже на следующей неделе обсудить план урегулирования ситуации на Украине с президентом США Дональдом Трампом, пишет Daily Mail.

    По данным издания, Стармер и Макрон планируют визит в Вашингтон вместе с Зеленским, передает Daily Mail.

    Отмечается, что французский президент и британский премьер готовы «представить единый фронт» в обсуждении плана уже на следующей неделе.

    Издание отмечает, что это решение было принято на фоне активных мер Лондона, направленных на убеждение Вашингтона в необходимости возобновления военной помощи Киеву.

    Британские правительственные источники подтвердили, что на всех уровнях власти предпринимаются усилия для укрепления сотрудничества с США в этом вопросе.

    Ранее Трамп сообщил о получении письма от Владимира Зеленского, в котором украинский лидер выразил готовность к переговорам и подписанию сделок по ресурсам в любое время.

    На ваш взгляд
    Наденет Зеленский костюм на новую встречу с Трампом?



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    5 марта 2025, 08:33 • Новости дня
    Трамп получил письмо Зеленского о готовности к мирным переговорам
    Трамп получил письмо Зеленского о готовности к мирным переговорам
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп сообщил о получении письма от Владимира Зеленского, в котором украинский лидер выразил готовность к переговорам и подписанию сделок по ресурсам в любое время.

    Трамп рассказал, что во вторник получил письмо от Зеленского, передает ТАСС.

    В письме он выразил готовность начать переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине в кратчайшие сроки.

    Президент США подчеркнул, что это важное послание, он выразил благодарность украинскому лидеру за инициативу.

    По словам Трампа, Зеленский также заявил о готовности его команды работать под руководством США для достижения долгосрочного мира.

    Зеленский уточнил, что Украина готова подписать соглашение по полезным ископаемым и безопасности в любое удобное для сторон время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина продолжает получать разведывательные данные от США, несмотря на заявления о приостановке военной помощи, в то время как хамство Зеленского угрожает Вооруженным силам Украины снятием с американского довольствия. В Европе ожидают вывода 20 тыс. американских военных.

    На ваш взгляд
    Наденет Зеленский костюм на новую встречу с Трампом?



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    Коментарии (11)
    4 марта 2025, 19:45 • Новости дня
    Вэнс: Ни Европа, ни США, ни украинцы не могут продолжать боевые действия против России

    Вэнс заявил о необходимости переговоров по конфликту на Украине

    Вэнс: Ни Европа, ни США, ни украинцы не могут продолжать боевые действия против России
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул необходимость переговоров по Украине, заявив, что текущая ситуация больше не позволяет вести боевые действия с Россией.

    Вэнс, выступая на Капитолийском холме, заявил о том, что ни США, ни Европа, ни власти Украины больше не могут продолжать военные действия против России в конфликте на Украине, передает ТАСС.

    «Мы находимся в положении, когда ни Европа, ни США, ни украинцы не могут продолжать вести эту войну. Поэтому важно, чтобы все сели за стол переговоров», – сказал вице-президент.

    Он также подчеркнул, что Киев должен сделать реальные шаги для урегулирования конфликта на Украине, а не ограничиваться публичными заявлениями. По его словам, необходимо, чтобы все стороны сели за стол переговоров. Вэнс отметил, что президент США старается донести до украинцев необходимость вернуться к переговорам и обсуждать вопросы, касающиеся добычи полезных ископаемых.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила о проявлении упрямства Владимира Зеленского в переговорах с президентом США Дональдом Трампом о мирном соглашении с Россией.

    Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил о необходимости для Киева начать мирные переговоры, поскольку терпение и ресурсы США не безграничны.

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    4 марта 2025, 14:49 • Новости дня
    Украина отказалась делать территориальные уступки даже по требованию США

    Шмыгаль заявил об отказе Украины делать территориальные уступки по требованию США

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не будет уступать территории даже по требованию США.

    По его словам, Украина не намерена уступать свои территории даже по требованию США, передает ТАСС.

    Шмыгаль подчеркнул, что переговоры по вопросам территориальной целостности и суверенитета не ведутся, и ему такие переговоры неизвестны.

    Он добавил, что в публичной сфере звучат заявления о необходимости уступок со стороны Украины, но считает это невозможным.

    Премьер-министр также отметил, что обсуждать отказ от территорий не в его полномочиях, это может решать только народ Украины.

    Шмыгаль также упомянул о возможности обсуждения мирного плана, который будет предусматривать шаги для достижения мира с гарантией безопасности от партнеров, однако не уточнил, что именно он подразумевает под «пошаговостью».

    Ранее дипломат Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что президент США лично убедился в верности слов российского президента Владимира Путина о токсичности Зеленского и нежелании Киева проводить переговоры.

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    4 марта 2025, 19:53 • Новости дня
    Зеленский не извинился перед Трампом за скандал в Белом доме
    Зеленский не извинился перед Трампом за скандал в Белом доме
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу инцидента, произошедшего в ходе встречи с Дональдом Трампом, но снова не извинился перед ним.

    Зеленский подчеркнул, что встреча в Вашингтоне прошла не так, как предполагалось, и выразил сожаление по этому поводу, однако не принес извинений главе Белого дома, передает ТАСС.

    На своей странице в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) Зеленский написал: «Наша встреча в Вашингтоне в Белом доме в пятницу прошла не так, как предполагалось. Жаль, что так получилось. Пришло время все исправить».

    Президент Украины также заявил, что его страна стремится к тому, чтобы дальнейшее сотрудничество с США было конструктивным. Он добавил, что Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых и безопасности в любое время и в любом удобном формате.

    Зеленский добавил, что он и его команда готовы работать под «сильным руководством» Трампа для достижения мира и выразил благодарности США за помощь.

    В пятницу Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, во время которых он устроил скандал, поругавшись с американским лидером прямо в Белом доме. После этого США развернули полномасштабное давление на Киев.

    Коментарии (12)
    5 марта 2025, 07:14 • Новости дня
    США запретили Британии делиться разведданными с Украиной

    США запретили Великобритании передавать Украине американские разведданные

    США запретили Британии делиться разведданными с Украиной
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские власти запретили британским службам передавать Украине разведданные на фоне позиции Зеленского.

    Соединенные Штаты запретили Великобритании передавать Украине американские разведданные, сообщает ТАСС, ссылаясь на публикацию газеты The Daily Mail. Это решение принято в контексте реакции на позицию президента Украины Владимира Зеленского. В результате все британские разведслужбы и военные подразделения получили соответствующий приказ.

    К числу организаций, попавших под запрет, относятся Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), а также шпионские агентства и разведывательные подразделения министерства обороны. Теперь они не могут делиться американскими данными с Украиной до получения дальнейшего распоряжения.

    Кроме того, газета The Daily Mail сообщает, что США намерены усиленно контролировать процесс передачи своих разведданных Украине. Это будет осуществляться через агентства, базирующиеся в Киеве, что подчеркивает значимость данных мер контроля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина продолжает получать разведывательные данные от США, несмотря на заявления о приостановке военной помощи, в то время как хамство Зеленского угрожает Вооруженным силам Украины снятием с американского довольствия. В Европе ожидают вывода 20 тыс. американских военных.

    Коментарии (5)
    4 марта 2025, 14:45 • Новости дня
    Депутат Рады сравнил политику Зеленского с игрой в КВН

    Депутат Рады Гончаренко сравнил политику Зеленского с игрой в КВН

    Депутат Рады сравнил политику Зеленского с игрой в КВН
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в Telegram-канале раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за несерьезный подход к отношениям с США, указав на риски утраты поддержки со стороны американской администрации.

    Гончаренко считает, что Зеленский не проявляет должного уровня дипломатического искусства в отношениях с США, передает РИА «Новости».

    Гончаренко отметил, что Зеленский совершает ошибки, ссорясь с администрацией президента США и пытаясь восстановить отношения через посредников. По его словам, такие посредничества могут быть невыгодными для Украины, так как услуги посредников часто требуют платы.

    Депутат также подчеркнул, что эти действия могут привести к снижению уровня поддержки Украины со стороны США. Гончаренко выразил мнение, что пока Трамп играет в стратегические шахматы, Зеленский занимается несерьезными занятиями, сравнив его подход с игрой в КВН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон временно приостановил предоставление военной помощи Украине, что может серьезно повлиять на боевые возможности Вооруженных сил Украины в ближайшее время, а увеличивающиеся потери на фронте станут ощутимыми из-за снижения уровня поддержки.

    Коментарии (2)
    4 марта 2025, 13:50 • Новости дня
    Медведев призвал Европу «усыпить нацистскую шавку» из Киева

    Медведев предложил Европе прекратить поддержку Зеленского, сравнив его с больной собакой

    Медведев призвал Европу «усыпить нацистскую шавку» из Киева
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Европе лучше отказаться от поддержки Владимира Зеленского, он назвал украинского лидера «больной собакой», которую стоит усыпить.

    Медведев призвал Европу отказаться от поддержки Зеленского, политик сравнил его с «больной собакой», которую необходимо «усыпить», передает ТАСС.

    Зампред Совбеза подчеркнул, что администрация бывшего президента США Дональда Трампа больше не желает «кормить нацистскую шавку» в Киеве.

    В этой связи он назвал Европу «дряхлой», но все еще поддерживающей Зеленского, подчеркнув, что это поддержка бесполезна и опасна.

    По мнению Медведева, Европа, как и США, должна отказаться от поддержки киевского режима, так как «безумная больная псина опасна».

    Он полагает, что наилучшим решением было бы «усыпление» Зеленского, чтобы избежать дальнейших страданий.

    Ранее The New York Times отмечала, что США приостановили поставки военной помощи Украине, что обостряет отношения с НАТО, где Франция, Британия и Германия не смогут быстро заменить военную помощь США.

    Телеканал CNN указал, что американская военная помощь Украине может быть приостановлена, что приведет к ощутимым последствиям для ВСУ уже в ближайшие дни или недели.

    Коментарии (29)
    5 марта 2025, 02:48 • Новости дня
    Попытку Зеленского наладить отношения с Трампом назвали провалом

    The Daily Telegraph: Зеленскому не удалось восстановить диалог с Трампом

    Попытку Зеленского наладить отношения с Трампом назвали провалом
    @ IMAGO/Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Попытка украинского лидера Владимира Зеленского наладить отношения с Дональдом Трампом, по мнению европейских союзников Киева, не принесла ожидаемого результата, сообщает британская The Daily Telegraph.

    Как отмечается в материале, попытка президента Украины Владимира Зеленского восстановить отношения с Дональдом Трампом не увенчалась успехом, передает ТАСС.

    Источники газеты отмечают, что британская сторона активно поддерживала контакт с американскими чиновниками в течение всего дня, при этом госсекретарь США Марко Рубио и помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц выступали за возобновление диалога с Киевом. Однако спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф и министр обороны Пит Хегсет придерживались мнения, что Зеленскому не стоит тратить на это время.

    Британский премьер-министр Кир Стармер провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого дал рекомендации относительно публичного ответа на высказывания Трампа. Согласно источникам, Стармер советовал Зеленскому поддержать усилия Трампа по прекращению конфликта и одобрить соглашение по минеральным ресурсам. Также британский лидер дал понять, что американский президент ожидает признания от Зеленского в том, что их предыдущая встреча в Белом доме прошла неподобающим образом.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, накануне Зеленский выразил сожаление по поводу инцидента, произошедшего в ходе встречи с Дональдом Трампом, но снова не извинился перед ним.

    Напомним, в конце прошлой недели Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, во время которых он устроил скандал, поругавшись с американским лидером прямо в Белом доме. После этого США развернули полномасштабное давление на Киев.

    На ваш взгляд
    Наденет Зеленский костюм на новую встречу с Трампом?



    Результаты

    Коментарии (3)
    5 марта 2025, 07:43 • Новости дня
    Взрывы нанесли ущерб критической инфраструктуре под Одессой

    Под Одессой зафиксировали повреждения критической инфраструктуры после взрывов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Критическая инфраструктура в Одесской области оказалась повреждена после ночных взрывов, о которых сообщили украинские СМИ.

    Критическая инфраструктура в Одесской области была повреждена после серии взрывов, сообщает РИА «Новости». Министерство внутренних дел Украины подтвердило эту информацию. В сообщениях украинских СМИ указывается, что взрывы произошли ночью как в самой Одессе, так и в Ильичевске, который после переименования называется Черноморск.

    Согласно официальному заявлению, в результате инцидента в Одесской области зафиксированы масштабные разрушения. Это повлекло за собой значительные повреждения критических объектов инфраструктуры. Министерство не уточняет, какие конкретно объекты пострадали, и не предоставляет информацию о возможных жертвах или пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе зафиксировали повреждения инфраструктуры после взрывов, что привело к повреждению объекта энергетики, а также в городе частично пропал свет и остановили работу котельные.

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    5 марта 2025, 11:37 • Новости дня
    Пресс-секретарь Зеленского опроверг отправку письма Трампу

    Пресс-секретарь Зеленского заявил, что письма президенту США якобы не было

    Пресс-секретарь Зеленского опроверг отправку письма Трампу
    @ Tetiana Dzhafarova/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг информацию об отправке писем главой киевского режима президенту США, сообщило украинское издание Liga.net.

    По словам Никифорова, Зеленский якобы не отправлял писем президенту США, а Трамп, вероятно, имел в виду пост главы киевского режима в социальной сети, передает ТАСС.

    Посол Украины в США Оксана Маркарова подтвердила, что речь шла о публикации Зеленского в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее президент США сообщил, что получил «важное письмо» от Зеленского, в котором тот заявил о готовности к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    Зеленский в своем посте в соцсети выразил сожаление по поводу случившегося 28 февраля во время встречи с Трампом, однако не принес извинения президенту США.

    На ваш взгляд
    Наденет Зеленский костюм на новую встречу с Трампом?



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