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    4 марта 2025, 17:05 • В мире

    Сможет ли Европа заменить США на украинском поле боя

    Эксперты оценили возможности ЕС заместить американские военные поставки Украине

    Сможет ли Европа заменить США на украинском поле боя
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    На фоне сообщений о приостановке поставок оружия из США на Украину и «эре перевооружения» в Европе лидеры Британии и Франции намерены создать коалицию «Европа плюс». В нее войдут страны, готовые оказывать долгосрочную военную поддержку Украины. Но сможет ли Европа стать военно-технической заменой Соединенных Штатов для противника?

    В ночь с понедельника на вторник стало известно о том, что США якобы приостановили поставки военной помощи Украине на фоне эскалации в отношениях между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Отчасти эта информация подтверждается данными премьера Польши Дональда Туска и его «донесениями» из логистического хаба в Жешуве.

    На этом фоне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила «эпоху перевооружения» Европы. В частности, она предложила странам ЕС повысить расходы на оборону на 1,5% ВВП, собрав 650 млрд евро на производства оружия. Также она предложила создать новый кредитный механизм для получения 150 млрд евро с целью ускорить поставки оружия для ВСУ.

    При этом накануне Британия и Франция решили представить президенту США коалицию «Европа плюс» – в нее войдут европейские страны, готовые и дальше оказывать поддержку Украине, а также, возможно, Канада, пишет агентство Bloomberg. Ожидается, что в будущем коалиция отправит на Украину так называемых «миротворцев».

    Само предложение направлено на получение поддержки США в вопросах, связанных с безопасностью Украины. Пока же Евросоюз намерен провести 6 марта очередной саммит, который будет посвящен согласованию масштабного пакета финансовой помощи Украине, а также «вопросу создания архитектуры европейской безопасности».

    Все это породило на Западе бурную дискуссию о том, смогут ли ЕС и Британия без США оказывать дальнейшую поддержку Украине. Как отметил в интервью CNN Джеймс Ставридис, экс-главком НАТО, это вопрос «политической воли», ведь «коллективный ВВП Европы – 22% от мирового, они следующие за США с их 25%».

    Однако некоторые эксперты считают подобные оценки спекулятивными. То же самое можно сказать о публичных заявлениях официальных лиц: например, Зеленский в последнее время пытается умалять вклад США в поддержку ВСУ, а Трамп – наоборот, «раздувает» его, жонглируя цифрами.

    В этой связи подсчитать реальные расходы США и ЕС на поддержку ВСУ сложно. К примеру, аналитики Кильского института мировой экономики полагают, что за последние три года США потратили 64 млрд долларов на военную помощь ВСУ и 50 млрд на иные финансовые вливания, в то время как ЕС потратил 62 млрд и 70 млрд долларов соответственно. При этом Штаты брали на себя расходы по доставке и ремонту техники, а также по обеспечению ВСУ разведданными.

    В то же время источники The Wall Street Journal считают, что сейчас Украина производит 55% своей военной техники, на США приходится примерно 20% поставок, а на Европу – 25%. Также Украина якобы сама производит 2,5 млн артиллерийских и минометных снарядов в год, США направили ВСУ примерно 3 млн боеприпасов, а ЕС в 2024 году произвел лишь 1,4 млн снарядов.

    Источники WSJ считают, что Украина при нынешнем темпе боевых действий способна продержаться около полугода. Но в течение шести месяцев ЕС точно не сможет заменить некоторые принципиально важные поставки вооружений из США. Речь идет о системах ПВО Patriot, баллистических ракетах класса «земля-земля», спутниковых системах Starlink и дальнобойных ракетах ATACMS. И как только американская доля в арсенале ВСУ будет исчерпана, противник утратит возможность наносить дальнобойные удары в прежних количествах.

    Что касается систем разведки и целеуказания, то как писала ранее газета ВЗГЛЯД, группировка военных спутников США насчитывает более 400 аппаратов, в том числе несколько десятков разведывательных. У Евросоюза и НАТО спутников намного меньше. У Украины – ни одного, поэтому ВСУ полностью зависят от поступающей от Запада развединформации, которая дешифруется в спеццентрах обработки данных. Центров этих во всем мире считанное количество, но ни одного – на территории Украины.

    В США это National Geospatial-Intelligence Agency (NGA), во Франции Centre d'Expertise de la Défense (CED), в Великобритании Defence Intelligence Organisation. Существуют также натовские структуры под названием NATO Communications and Information Agency (NCIA), Allied Joint Force Command и Allied Command Operations (ACO), которые обрабатывают и анализируют данные для поддержки военных операций. Все центры связаны между собой дублированными линиями цифровой связи. Все они в данный момент работают для ВСУ.

    «У США есть три кнопки»

    В этой связи важно понимать, какой тип поддержки ВСУ может приостановить Вашингтон, считает военный эксперт Василий Кашин: «Всю помощь можно разделить на три уровня. Первый – это общее финансирование. Второй – поставки военной техники из наличия американских ВС, а также ее продажа. Например, речь может о запрете передачи вооружений, которые полностью или частично состоят из американских комплектующих».

    По словам эксперта, Вашингтон имеет полное право на такие ограничения. «Это касается любого контракта, даже согласованного и действующего», – подчеркнул аналитик. «На третьем уровне ко всему вышеперечисленному добавляется отказ в использовании спутниковой инфраструктуры США и запрет на передачу любых разведданных», – продолжил спикер.

    В таком случае может быть реально перекрыт даже так называемый «воздушный мост» – довольно крупная воздушная артерия перевозок военно-транспортной авиации, по которой в польский Жешув отправляются вооружения стран НАТО для Украины.

    «Отключение каждого из этих уровней будет иметь свои последствия. Но если Штаты нажмут на все три кнопки сразу, то крах украинской обороны произойдет очень быстро»,

    – считает Кашин. По его словам, даже в европейских поставках огромную долю занимает техника из США, которая ранее состояла на вооружении стран ЕС. «Если взять норвежский ЗРК NASAMS, то он использует американские ракеты AMRAAM AIM-120 различных модификаций. Возможны проблемы и с самим комплексом, где, вероятно, могут стоять какие-то крупные узлы, опять же, производства Штатов», – привел пример аналитик. Он указывает, что многие виды техники ЕС производились при тесном сотрудничестве с Вашингтоном, из-за чего диапазон использования возможных видов вооружений для ВСУ значительно сузится.

    Еще одна проблема – это Starlink, отмечает аналитик. «Разведка «висит» на спутниковой информации НАТО, но эта группировка практически на 90% – американская. И, я так понимаю, инновационный софт для обработки этих данных с использованием ИИ тоже предоставляется США», – продолжает спикер.

    «Да, у Британии и Франции есть свои спутниковые группировки. Но они очень небольшие. Раньше космическая разведка была одним из ключевых преимуществ ВСУ. Но если Вашингтон ограничит эти возможности, то расстановка сил кардинально поменяется», – считает Кашин.

    «Со средствами ПВО тоже все будет плохо, учитывая скромные масштабы производства таких комплексов европейцами», – говорит эксперт. Он также считает, что Трамп действительно может «пойти на очень резкий пересмотр политики в отношении Украины, но это во многом будет определяться состоянием переговоров Вашингтона с Москвой». «Таким образом, Европа просто технически не способна заменить США», – подчеркнул Кашин.

    «ПВО пострадает»

    Решение администрации Трампа окажется болезненным для противника, считает Илья Крамник, научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН. По его словам, «в первую очередь пострадает противовоздушная оборона»: «Ракеты расходуются очень быстро, а взять снаряды для ЗРК Patriot негде, кроме как у Штатов». Что касается упомянутых выше норвежских комплексов NASAMS, то европейцы вполне способны перекупать американские ракеты для них в интересах ВСУ.

    Также вероятно и то, что США не станут запрещать передачу ВСУ американского оружия, которое находится в собственности европейцев. В этой связи эксперт обратил внимание на истребители F-16, которые передали ВСУ Дания, Нидерланды, Бельгия и Норвегия. «Тут важно, что речь идет о списанных машинах, на замену которым перечисленные государства получили F-35. Комплектующих для старой модели у них достаточно», – рассуждает собеседник.

    «Мгновенного обвала ВСУ ждать не стоит»

    Однако наибольший интерес вызывает способность Европы самостоятельно обеспечить ВСУ разведанными и системами связи. «Суверенные» разведывательные потенциалы у союзников США, безусловно, имеются. Но, в целом, они уже давно «заточены» на совместную работу», – отмечает Дмитрий Стефанович, сооснователь проекта «Ватфор», научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН.

    По словам аналитика, «США не всегда делятся данными с партнерами и делают это зачастую не сразу». «Как бы то ни было, Лондону и Парижу найдется, чем поддержать Киев в этой части, но общий уровень поддержки однозначно упадет», – продолжает спикер.

    «Опять же, разведывательной авиации – пилотируемой и беспилотной – у США заведомо больше, не говоря уже о специализированных спутниках. С другой стороны, европейские страны наращивают спутниковые группировки. Кроме того, коммерческие «созвездия» тоже могут предоставлять приличный продукт», – рассуждает Стефанович.

    А вот с чем действительно будут проблемы – это со Starlink. «Аналога нет в принципе, условные альтернативы только разрабатываются и развертываются. Даже американские военные в итоге решили для начала просто адаптировать именно это коммерческое решение под свои нужды, потому что собственные проекты оказались хуже», – подчеркивает он. Собеседник также обратил внимание на возможности Европы «заменить» США в качестве поставщика различной военной техники – от артиллерии до систем ПВО.

    «Резервов у Европы не так много, особенно в части боеприпасов, в первую очередь для артиллерии больших калибров»,

    – говорит аналитик. «Все довольно печально и с ракетами – как крылатыми, так и зенитными. Бронетехнику, в принципе, еще могут найти. Но сама по себе она сейчас мало что поменяет», – полагает эксперт. Наиболее острые проблемы, по словам Стефановича, наблюдаются с системами ПВО, «причем во всех категориях».

    «Перед странами ЕС сейчас стоит задача, от решения или нерешения которой зависит не только краткосрочное состояние их обороны и возможности поддерживать Украину, но и долгосрочные перспективы. Речь идет о наращивании собственного военного потенциала. И решать вопрос придется либо путем развития собственного ОПК, либо за счет углубления сотрудничества с США. Второй путь приведет к усугублению проблемы», – подчеркнул спикер.

    Впрочем, несмотря на такие потенциальные трудности, Стефанович исключает возможность мгновенного обвала обороны противника. «Ничего сразу не рассыпается. Более того, даже если ВСУ будет сложнее, задачи для наших Вооруженных сил проще решаться не станут. Правда, можно надеяться, что боевая устойчивость противоборствующей стороны будет падать несколько быстрее, а возможностей для контрударов и вскрытия замысла нашего командования у них станет меньше», – заключил сооснователь «Ватфора».

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