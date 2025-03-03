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    3 марта 2025, 17:20 • В мире

    Хамство Зеленского угрожает ВСУ снятием с американского довольствия

    Эксперты спрогнозировали, как США могут наказать Зеленского за перепалку в Белом доме

    Хамство Зеленского угрожает ВСУ снятием с американского довольствия
    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Анастасия Куликова

    США разворачивают полномасштабное давление на Украину после ссоры Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Судя по утечкам в СМИ, Вашингтон обдумывает приостановку военных поставок, а также призывает к организации аудита помощи, оказанной ВСУ еще при Джо Байдене. Помогут ли эти меры усмирить Зеленского, и как еще Белый дом может повлиять на его действия?

    «Завтрашний вечер будет грандиозным. Я расскажу все как есть!» Столь интригующее сообщение президент США Дональд Трамп разместил в социальных сетях и тем самым породил активизацию догадок о том, как именно он собирается отреагировать на скандальное поведение Владимира Зеленского в Белом доме.

    Также в понедельник стало известно о том, что в США обсудят возможность приостановки или отмены военной помощи Украине. Как пишет The New York Times, Трамп совместно с главой Госдепартамента Марко Рубио, министром обороны Питом Хегсетом и помощниками по нацбезопасности может пересмотреть решения Джо Байдена о поставке ВСУ боеприпасов и оборудования.

    О том, что Штаты могут полностью прекратить поддержку Украины, на прошлой неделе сообщала и The Washington Post. В свою очередь, глава Департамента эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск заявил о необходимости проверить, что случилось с «сотнями миллиардов долларов» военной помощи для ВСУ.

    Министр торговли США Говард Латник подчеркнул, что Вашингтон не планирует выделять средства Киеву, пока Зеленский не продемонстрирует готовности к мирным переговорам. В то же время директор Национальной разведки Тулси Габбард заявила, что «эскалация» со стороны президента Украины в диалоге с главой Белого дома в Овальном кабинете создала «огромный разрыв» в отношениях между двумя странами, пишет The Hill.

    «Зеленский согласится на любую сделку, которая, по его мнению, будет означать "победу Украины", даже если это приведет к Третьей мировой войне. Трамп стремится к миру и свободе. Мы видим большое расхождение между интересами американского народа и интересами Зеленского с европейскими лидерами», – заметила она.

    На этом фоне в США звучат призывы отправить президента Украины в отставку. Так, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон отметил, что страну должен возглавить другой политик, если Зеленский не образумится и не начнет вести мирные переговоры.

    Сам же Зеленский вместо извинений выдвинул условия для новой встречи с Трампом: в Вашингтон его должны позвать «для конструктивного диалога, решения реальных проблем и серьезных вопросов, а также для твердых действий и ответов». «Если президент США пригласит – я приеду», – сказал он в воскресенье в Лондоне после участия в саммите стран ЕС по безопасности.

    Касательно урегулирования конфликта на Украине Зеленский уточнил, что не подпишет мирное соглашение, предусматривающее потерю территорий. Кроме того, он согласится на прекращение огня только в том случае, если за этим последуют надежные гарантии безопасности, передает The Guardian.

    Также он заявил, что уйдет со своего поста в «обмен» на членство Украины в НАТО, поскольку тогда посчитает «свою миссию» выполненной, сообщает Sky News. «Но заменить меня будет непросто, потому что недостаточно просто провести выборы. Нужно помешать мне в них участвовать, а это немного сложнее», – добавил Зеленский.

    Стоит отметить, что на фоне диалога Москвы и Вашингтона, а также эскалации отношений Украины и США, Хегсет якобы приказал киберкомандованию Штатов отказаться от любого планирования акций против России, включая наступательные цифровые операции, сообщает Record.

    «После перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского стоит ожидать, что противостояние Вашингтона и Киева будет обостряться»,

    – считает американист Малек Дудаков. По его мнению, одним из наказаний Зеленского за оскорбление и неуважение станет остановка военной помощи со стороны США.

    «Штаты при Трампе не станут выделять Киеву новых траншей. Более того, Белый дом может аннулировать долгосрочные контракты, например, на поставку Украине ракет для систем ПВО, которые были заключены еще администрацией Джо Байдена», – детализировал собеседник.

    «Возможно, прекратится сотрудничество в разведывательной сфере, в том числе спутниковой», – продолжил Дудаков. Он полагает, что Европа не сможет в полной мере заместить американскую помощь на перечисленных направлениях.

    «Во-первых, там не производятся боеприпасы для ЗРК Patriot. Да, европейцы могут делать NASAMS или SAMP-T, но речь идет о небольших объемах. К тому же, к этим комплексам есть большие вопросы», – пояснил эксперт. «Во-вторых, Европа не способна предложить аналог Starlink», – добавил спикер.

    Еще одним наказанием для Украины может стать усиление давления Вашингтона по вопросу проведения выборов, считает Дудаков. Причем, по его мнению, речь пойдет как об избрании нового президента, так и о замене состава Рады. «Другое дело, что Зеленский пока не готов отходить от власти.

    Таким образом, он переходит в режим прямого столкновения с американцами, пользуясь тем, что у него есть союзники в Британии и ЕС»,

    – уточнил собеседник. Наконец, в США могут инициировать антикоррупционные расследования в отношении ранее выделенных траншей, отметил политолог. «Я не исключаю введения персональных санкций против ближайшего окружения Зеленского, тех людей, вроде Андрея Ермака, которые очевидно нагрели руки», – заключил Дудаков.

    Схожей точки зрения придерживается и американист Дмитрий Дробницкий. Хотя, по его мнению, возможности Трампа несколько ограничены. «Команда президента США может попытаться уничтожить Зеленского. Но такие меры встретят ожесточенное сопротивление как внутри Штатов, так и в Европе», – прогнозирует собеседник.

    Эксперт согласен, что в ход могут пойти «перерезание военной и финансовой помощи Украине, запрет делиться разведданными, отключение Starlink». Последнее, по оценкам Дробницкого, «вызовет громкий скандал». «Кроме того, Белый дом способен вытащить на свет компромат против основных фигур демпартии, поддерживающих Киев», – допускает аналитик.

    «Проблема Трампа в том, что он не имеет непосредственного влияния на Зеленского.

    Сделка по минералам, по сути, была не об украинских полезных ископаемых. Президент США хотел перехватить контроль над страной. Другое дело, что у нее уже есть вассальный договор, и заключен он с Евроатлантикой», – рассуждает Дробницкий.

    На этом фоне не стоит ожидать, что возможные меры Вашингтона против Киева возымеют отрезвляющий эффект на украинскую сторону и европейских политиков, считает собеседник.

    «Глобальная задача главы Белого дома – сломать Евроатлантику, которую он считает своим врагом. Однако те, кто получал дивиденды от существования НАТО и в целом объединенного Запада, не согласятся с действиями американского лидера. Значит, Трампу придется их убеждать, причем, возможно, силовым путем. В таком случае инструменты наказания Зеленского за неуважение и оскорбления могут показаться мелочью», – заключил Дробницкий.

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