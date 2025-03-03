Европейская элита увидела спасение в поддержке Украины

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Второго марта главе киевского режима Владимиру Зеленскому, еще не отошедшему от устроенного ему в Белом доме Овального побоища, устроили успокоительную терапию в Лондоне. Там собрались лидеры Великобритании, Франции, Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Канады, Финляндии, Швеции, Чехии, Румынии, министр иностранных дел Турции, а также руководство НАТО и Евросоюза. По удаленной связи выступили и некоторые другие персонажи – в частности, руководство Прибалтики.

Формально саммит назывался «Обеспечение нашего будущего» – и он полностью отражал суть мероприятия. Собравшиеся за столом лидеры говорили о том, как обеспечить будущее Украины после того, как Зеленский фактически лишился американского покровительства. А также будущее Евросоюза в условиях, когда Трамп отказывается идти у них на поводу и воевать с Россией до последнего украинца. «Континент стремится отобрать у США контроль над переговорами по российско-украинской войне и выступить единым фронтом на фоне ухудшения отношений между Киевом и Вашингтоном», – пишет CNN.

По итогам почти двухчасового заседания премьер-министр Великобритании Кир Стармер озвучил основные итоги мероприятия. Во-первых, собравшиеся заявили о намерении помогать киевскому режиму деньгами и оружием. Сам Стармер обещал выделить 1,6 млрд фунтов для того, чтобы глава киевского режима мог приобрести пять тысяч ракет для ПВО. Которые производятся в британском Белфасте. То есть, проще говоря, дал денег, которые будут потрачены в интересах британской экономики и которые Украине придется отдать.

Во-вторых, собравшиеся потребовали, чтобы киевский режим был участником любых мирных переговоров, а эти переговоры гарантировали безопасность и суверенитет Украины. О том, что за столом переговоров должны быть только и исключительно легитимные лидеры, не было сказано ни слова.

В-третьих, участники лондонского саммита отказались от российского требования по демилитаризации Украины. Заявили, что после заключения мирного соглашения они будут «укреплять» украинскую обороноспособность. «Украина должна быть достаточно сильной… чтобы гарантировать, что на нее больше никогда не нападут», – заявил пока еще канцлер Германии Олаф Шольц.

Наконец, в-четвертых, они призвали создать «коалицию желающих» для того, чтобы участвовать в миротворческой миссии на Украине. Собственно, сейчас Британия и Франция готовят свой мирный план. Суть его во введении месячного перемирия «в воздухе, на море и в вопросах энергетической инфраструктуры», после чего на украинскую территорию должны быть введены миротворческие войска.

План, мягко говоря, сомнительный – и не только из-за того, что он полностью игнорирует российское видение проблемы.

А еще и потому, что для полноценного общезападного миротворческого контингента нужны десятки тысяч (если не сотни тысяч) военных, которых (учитывая отказ США предоставить войска) нужно будет скрести по натовским странам. «А кто будет защищать канадскую землю в случае расширения США на север? Видимо, сбежавшие в Канаду от мобилизации украинцы», – иронизирует Мария Захарова над предложением Канады поучаствовать в процессе.

Кроме того, для отправки миротворцев нужны политические гарантии. Ведь иностранные военные выполняют иногда роль не столько защитников, сколько гарантов вмешательства. Напав на которых, атакующая сторона рискует получить войну с государством, которое этих заложников послала. Но американцы опять же сказали, что войну эту Европе придется вести без них. По резонным словам главы Пентагона Пита Хегсета, на украинскую территорию статья НАТО о коллективной обороне не распространяется.

Поэтому Кир Стармер вынужден был признать, что их с Макроном мирный план нуждается в американской поддержке. В свою очередь французский лидер выразил уверенность в скорой «деэскалации отношений» между Зеленским и Трампом.

Проблема, однако, в том, что США намерений деэскалировать не демонстрируют. Washington Post пишет о том, что Вашингтон рассматривает возможность прекратить поставки оружия киевскому режиму. Причем речь идет даже не о новых поставках, а о старых – санкционированных еще администрацией Байдена.

Кроме того, Илон Маск говорит о необходимости провести полный аудит всех средств, выделенных на Украину. То есть, проще говоря, вскрыть коррупцию на миллиарды долларов. Этот аудит нужен Трампу не только в рамках его взаимоотношений с Украиной, но и для того, чтобы дискредитировать оппозицию в лице Демократической партии, чьи лидеры как раз и реализовывали все эти схемы.

Судя по всему, 6 марта (когда пройдет большой американо-европейский саммит по Украине) Европа попытается каким-то образом переубедить хозяина Белого дома. Поспособствовать его примирению с Зеленским. И с этой точки зрения лондонское сборище было нужно для выражения общей позиции, единства и решимости в деле поддержки киевского режима.

«Итоги саммита, как кажется на первый взгляд, таковы: всячески демонстрируем бодрость и решимость, в это время прилагаем все возможные усилия, чтобы как-то примириться с Трампом и вернуть его в процесс хотя бы формально. Потому что без Америки кранты. Зеленского за кулисами, скорее всего, уговаривают умерить гордыню», – резюмирует итоги саммита журнал «Россия в глобальной политике».

Собственно, Зеленский поумерить готов – он уже заявил, что не отказывается от подписания соглашения по редкоземельным ресурсам. Не исключено, что европейские партнеры также могут заставить его извиниться перед Дональдом Трампом и даже Джей Ди Вэнсом.

Однако это вряд ли поможет – ведь Трамп благодаря хамству главы киевского режима получил уникальную возможность выйти из войны как минимум не потерявшим лицо. Нашел повод прекратить финансирование Украины.

А если Евросоюз хочет взвалить на свои плечи дальнейшее финансирование киевского режима, то для Трампа это не угроза, а возможность. Американский президент не раз говорил, что воспринимает ЕС как враждебную организацию – и если Брюссель сейчас надорвется, то Белому дому это будет выгодно.

Да, Трамп рискует. Отрываясь от общезападной позиции и делая ставку на мир, он ставит на кон не только интересы США, но и собственную репутацию. Психологический анализ Трампа, сделанный деканом факультета международных отношений МГИМО Андреем Сушенцовым, дает понять, что хозяин Белого дома ни за что, ни при каких условиях не признает свою неправоту перед европейскими «партнерами».

Однако для самих партнеров сейчас ставки гораздо выше. «Над Евросоюзом и НАТО появилась новая грозная туча – неприятие Вашингтоном оголтелых антироссийских планов, – пишет замминистра иностранных дел России Григорий Карасин. – Теперь уже из ямы надо выбираться не только Киеву, но и им самим (европейским политикам – прим. ВЗГЛЯД). Сделать это будет непросто».

Еще пару месяцев назад украинский конфликт был силой, склеивающей единство НАТО и в целом Запада. Сегодня же ценой раскола с Соединенными Штатами становится для Европы не поражение Украины, а нечто гораздо более значимое – единство всего коллективного Запада. То самое «обеспечение нашего будущего», имея в виду процветание Запада как такового. Именно это и пыталось спасти мероприятие в Лондоне.