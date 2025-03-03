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    3 марта 2025, 08:40 • В мире

    Упрямство ведет Зеленского к исчезновению

    Упрямство ведет Зеленского к исчезновению
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Василий Стоякин

    В руководстве Соединенных Штатов впервые открыто дали понять, что фигура Зеленского перестает устраивать Вашингтон. Может ли глава киевского режима подать в отставку или даже быть устраненным физически? Вероятность такого исхода больше не является нулевой по целому ряду причин. Кто в таком случае придет к власти в этой стране?

    Конечно, сцена в последний день зимы 2025 года в Белом доме была исторической. Никогда ранее президент США не объяснял прямым текстом главе иностранного государства, кто он такой и как должен себя вести. Никогда глава иностранного государства не кричал на президента США и не посылал русским матом вице-президента. Никогда иностранную делегацию не выгоняли из Белого дома.

    Естественно, возник закономерный вопрос. Если цитировать классика, он звучит так: «в какую именно причудливую форму выльется гнев вспыльчивого прокуратора при этой неслыханной дерзости» и долго ли вообще проживет после этого цирка Зеленский? Иначе говоря, считает ли Трамп необходимой отставку Зеленского?

    «Нам нужен лидер, который может вести дела с нами, в какой-то момент вести дела с россиянами, и если станет ясно, что личные или политические мотивы Зеленского не соответствуют цели прекращения боев в его стране, то, я думаю, у нас будет настоящая проблема», – так ответил на этот вопрос помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц. Сложно понять это иначе, чем прямой намек на то, что США заинтересованы в уходе Зеленского. Сам Зеленский, разумеется, уходить не собирается.

    Есть реальная причина, по которой влиятельные фигуры как внутри, так и вне Украины могут оказаться заинтересованными в том, чтобы так или иначе убрать Зеленского. Вступив в конфликт с руководством США, он оказался неудобен. А ведь источником легитимности и самого существования постмайданного режима на Украине являются США. Без поддержки Вашингтона этот режим существовать не может. Естественно, Зеленский сейчас пытается переориентироваться на поддержку ЕС, но… даже британский премьер Кир Стармер предложил ему все же найти общий язык с Трампом.

    В общем, такой президент Украины мало кому нужен. Он затрудняет политику Запада (а Запад намерен прекращать украинский конфликт и восстанавливать отношения с Россией) и представляет опасность для собственного же режима на Украине. Значит, он должен или попытаться помириться с Трампом, или… исчезнуть.

    Разумеется, никто не будет объявлять об устранении Зеленского (хотя эксперты, понятно, вольны делать такие заявления), но пожелания, что Зеленский должен уйти, звучали даже до встречи в Белом доме. Уже говорят о том, что отныне Зеленский в любом случае политический труп.

    В этой связи можно точно сказать, что ни американское, ни российское руководство физической смерти Зеленского при этом ни в коем случае не хотят. Причины этого на поверхности.

    Смерть Зеленского по практически любым причинам будет возложена на Трампа и/или Путина. Трамп находится в очень сложной ситуации – на него оказывается сильнейшее давление и со стороны Европы, и внутри США. Слух о причастности Трампа к устранению популярного на Западе «лидера воюющей страны» приведет к активизации антитрамповской оппозиции (вплоть до попыток импичмента) и к переходу на ее сторону части колеблющегося электората. По данным опроса CNN, 47% опрошенных одобряют деятельность президента Трампа, 52% – не одобряют.

    Правда, у Зеленского ситуация хуже. По данным февральского исследования центра Socis, главе киевского режима в той или иной степени доверяет 39,6%, не доверяет – 57% жителей Украины. Эти данные кажутся правдоподобными, хотя бы на фоне исследований группы «Рейтинг» и Киевского международного института социологии, которые показывают уровень доверия в 65% и 57% соответственно.

    По словам бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, Владимир Путин в свое время сказал ему, что не имеет намерений убивать Зеленского. Причины тоже понятны. Смерть Зеленского никак не отразится на дееспособности государственного механизма Украины. Такой инцидент будет сочтен Западом «эскалацией» и подтолкнет его к предоставлению Украине новой помощи и снятию ограничений на использование старой. А сам Зеленский, доверие к которому постепенно снижается, станет «героем нации», от чего Россия, разумеется, никак не выиграет.

    Однако, как известно, человек смертен, при этом смертен внезапно. Мало ли что с человеком может случиться? Передозировка наркотиков, пьяный ветеран войны… В конце концов, те факторы, которые делают неприемлемой смерть Зеленского в глазах руководителей России и США, делают ее же если не желательной, то вполне возможной для Демпартии США и европейских политиков (в особенности тех, которые слывут «друзьями Украины»). Что будет тогда?

    Самое забавное – что ничего. У власти в Киеве останется группа соратников Зеленского во главе со вторым членом правящего дуумвирата – главой офиса президента Андреем Ермаком (на Западе огромное влияние этого человека осознали в прошлом году). Формально же и. о. президента в соответствии с Конституцией станет спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Россия будет удовлетворена в том смысле, что украинская власть вернет утраченную в результате узурпации легитимность, но никаких преимуществ это нам не даст. Даже если Стефанчук захочет идти на переговоры с Россией, по Конституции и. о. президента не может подписывать межгосударственные соглашения.

    Проводить выборы президента не будут по той же причине, по которой их не проводят сейчас – в соответствии с Избирательным кодексом выборы нельзя проводить в военное время. Кроме того, есть политическое решение – 25 февраля Верховная рада приняла заявление, в соответствии с которым выборы могут быть проведены только после того как «на территории Украины будет обеспечен всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир». Это не законодательный акт (пусть и принятый голосами 268 парламентариев), а именно обозначение государственной политики на длительное время. И эта политика никаких выборов не предполагает по ряду причин.

    Во-первых, никому неизвестно, что такое «всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир». Неизвестно и кто должен решить, что мир обладает всеми этими качествами. Во-вторых, схема «сначала мир – потом выборы» предполагает, что мир должен подписываться с нынешней администрацией Украины – либо нелегитимной (Зеленский), либо неправомочной (Стефанчук), что неприемлемо для России.

    В общем, мира государственная политика Украины тоже не предполагает. Если какое-то временное прекращение боевых действий все же возможно, то выборы – нет.

    Впрочем, повторимся, речь идет только о заявлении. Если убрать фактор Зеленского, то украинское руководство, возможно, пойдет на попятную и выборы все же проведет.

    И тут мы возвращаемся к уже упомянутым рейтингам центра Socis и видим там катастрофу. Возможный второй тур выборов с участием Зеленского и посла Украины в Великобритании Залужного по данным этого опроса заканчивается так же, как второй тур выборов 2019 года – Залужный получает три четверти голосов. Это значит, что при отсутствии Зеленского бывший главком побеждает как Порошенко в 2014 году – в первом туре.

    То есть украинцы сами лишили себя выбора и создали условия для установления диктатуры.

    Правда, гораздо более мягкой – Залужный, хотя и военный (и может быть именно поэтому), скорее всего будет вести себя осторожней. Есть даже мнение, что он-то уж точно пойдет на подписание мирного договора с Россией, потому что знает цену солдатским жизням и т. п. Хотя, скорее всего, его политика не этим будет определяться, а тем, на какие группы на Западе он ориентирован.

    Если же Залужный от политической карьеры откажется (а он до последнего времени не демонстрировал готовности ввязываться в политическую борьбу), то результаты выборов окажутся совершенно непредсказуемыми. В победу Порошенко или Тимошенко поверить трудно – их уже списали, даже если кто-то из них победит, то реальная легитимность будет очень низкой.

    Как видим, в случае отмены военного положения Украина сразу же окажется в состоянии тяжелейшего политического кризиса.

    Произойдет это даже в том случае, если Зеленский останется жив, а условия мира не будут неприемлемыми для страны. История показывает, что как только власть действующего украинского президента становится слишком сильной, обязательно происходят какие-то события, подводящие под этой властью черту.

    До сих пор, правда, организацией этих событий занимались американцы, но мир меняется… И кстати, скандал в Белом доме наглядно это показал. Теперь весь мир знает, что глава беднейшей в Европе страны, полностью находящейся на обеспечении со стороны Америки, может кричать на руководителей США – и ему за это ничего не будет.

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