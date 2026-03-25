Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.0 комментариев
Антиматерию впервые перевезли по автотрассе
Специалисты Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) впервые в истории успешно перевезли антиматерию на грузовике. Эксперимент прошел на четырехкилометровом участке дороги вблизи Женевы (фото: SALVATORE DI NOLFI/EPA/ТАСС)
Группа ученых накопила облако из 92 антипротонов в инновационной портативной криогенной ловушке. Затем ее отсоединили от экспериментальной установки, погрузили на грузовик и транспортировали через главную территорию лаборатории. На фото: Стефан Ульмер, физик ЦЕРН (фото: Christiane Oelrich/dpa/Global Look Press)
Установка для перевозки антиматерии BASE-STEP включает сверхпроводящий магнит, криогенные охладители жидким гелием, запас резервной энергии и вакуумную камеру, которая удерживает античастицы с помощью магнитных и электрических полей. На фото: одно из зданий ЦЕРН (фото: Christiane Oelrich/dpa/Global Look Press)
Это уникальное достижение, учитывая, что антиматерию очень трудно сохранить, поскольку она аннигилирует при контакте с материей. Антиматерия считается самым дорогим веществом на Земле. Стоимость одного ее грамма оценивается в десятки трлн долларов. На фото: ловушка для антиматерии (фото: SALVATORE DI NOLFI/EPA/ТАСС)
Конечная цель большого и продолжительного эксперимента – создать возможность транспортировки антипротонов в другие европейские лаборатории, такие как Университет им. Генриха Хайне в Дюссельдорфе, где можно будет проводить высокоточные измерения свойств антипротонов (фото: SALVATORE DI NOLFI/EPA/ТАСС)