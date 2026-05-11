В Британии начался скандал из-за пуговиц на женской форме в ВМС страны

Военно-морские силы Британии оказались под огнем критики из-за планов потратить до 200 тыс. фунтов стерлингов из средств налогоплательщиков на перешив женской формы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.

Причиной такого решения стало то, что на существующей одежде пуговицы расположены в районе сосков, что было признано неуместным.

«Королевский военно-морской флот планирует потратить до 200 тыс. фунтов стерлингов на новую форму для женщин-моряков, поскольку считается, что при нынешнем дизайне пуговицы расположены неуместно», – отмечается во внутреннем документе военного ведомства.

Подобные траты вызвали недовольство среди служащих. Это происходит на фоне того, что британским военачальникам ранее поручили найти способы сэкономить 28 млрд фунтов стерлингов в течение следующих четырех лет из-за дефицита оборонных расходов.

Источник в ВМС назвал абсурдным расходование средств на столь незначительное изменение, хотя и признал, что расположение пуговиц всегда вызывало насмешки в армии.

Британское военное командование предупредило о серьезном дефиците оборонного бюджета. В 2024 году из-за сложной финансовой ситуации правительство страны решило отказаться от ряда военных разработок.