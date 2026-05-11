Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошел полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.
Варшава оспорила торговое соглашение Евросоюза со странами МЕРКОСУР
Польские власти инициировали судебное разбирательство, потребовав немедленно заморозить экономический пакт с государствами Южной Америки ради защиты европейских аграриев.
Соответствующий иск направлен в европейскую инстанцию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Польское телевидение. «Польша подала в суд ЕС жалобу на торговое соглашение Европейского союза со странами МЕРКОСУР», – говорится в сообщении телеканала.
Представители Варшавы настаивают на немедленной приостановке применения документа до вынесения окончательного вердикта. По мнению авторов инициативы, утверждение договора прошло с серьезными процедурными нарушениями. Кроме того, реализация положений этого документа наносит прямой ущерб сельскохозяйственной отрасли Европы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза утвердили соглашение о свободной торговле с МЕРКОСУР. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил об угрозе уничтожения польского аграрного производства из-за этого документа. Фермеры Бельгии и Франции перекрыли трассы из-за опасений наплыва дешевой латиноамериканской продукции.