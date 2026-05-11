В Москве подготовили к лету более 7 тыс. автобусов и электробусов

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Специалисты эксплуатационных площадок Мосгортранса и депо Московского метрополитена завершили подготовку наземного транспорта к лету. Сезонное обслуживание прошли свыше 7 тыс. автобусов и электробусов, а также более 550 трамваев», – рассказал чиновник, передает РИА «Новости».

В ходе подготовки специалисты тщательно проверили климатические системы салонов, состояние резиновых уплотнителей на дверях, окнах и люках. Также было проведено техническое обслуживание систем кондиционирования. Водители прошли дополнительный инструктаж по особенностям работы в меняющихся дорожных условиях.

По словам Ликсутова, сегодня городская маршрутная сеть насчитывает более 780 направлений. Летний режим работы транспорта, обеспечивающий комфорт и безопасность пассажиров, продлится до наступления осенних холодов.

