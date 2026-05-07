  • Новость часаМГУ объявил о наборе студентов на факультет ИИ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал
    В Москве 9 мая отключат мобильный интернет
    Захарова: Киев нервно отреагировал на инициативу о перемирии в честь Дня Победы
    Рар объяснил немецкий план реформы ЕС
    На нефтебазе в Латвии разбился украинский беспилотник
    Зеленский заявил Западу о подготовке Россией летнего наступления
    Истребитель США открыл огонь по иранскому танкеру
    Мерц заявил об эпохальном переломе в Германии
    США назвали Европу инкубатором террористических угроз
    Мнения
    Антон Крылов Антон Крылов Электросамокаты на тротуарах неизбежно запретят

    Запрет электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как вьетнамцы устроили французам Сталинград

    7 мая 1954 года 11 тыс. французов сдались бойцам Вьетминя после битвы при Дьенбьенфу. Это была блестящая тактическая победа – одна из главных во вьетнамской истории. За ней последовали и стратегические последствия – как для Вьетнама, так и для французской колониальной империи.

    0 комментариев
    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Лондон хочет, чтобы Россия воевала за Шпицберген

    Британцы создают новую линию конфронтации с Россией. Теперь в Арктике – из-за Шпицбергена. Что делает идею Трампа об аннексии Гренландии бессмысленной.

    11 комментариев
    7 мая 2026, 11:05 • Новости дня

    Вице-премьер Словакии назвал поездку Фицо в Москву знаком уважения

    Вице-премьер Словакии Калиняк назвал поездку Фицо в Москву знаком уважения

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер Словакии Роберт Калиняк заявил, что визит премьера Роберта Фицо в Москву приурочен к Дню Победы, является «знаком уважения» и не несет политического подтекста.

    Калиняк подчеркнул, что Фицо возложит цветы на кладбище в Москве в память о жертвах Красной армии, которые освобождали Словакию в 1945 году, и напомнил, что тысячи русских погибли на территории страны вдали от дома, передает РИА «Новости».

    По словам Калиняка, этот визит не несет политического подтекста и нужен, чтобы выразить благодарность за свободу. После Москвы Фицо также поедет в Дахау, Нормандию и Вашингтон, чтобы отдать дань уважения всем жертвам Второй мировой войны.

    Ранее Фицо заявлял, что 9 мая планирует возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве от имени всего словацкого народа в благодарность за освобождение от фашизма. В этот день он также рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее Фицо заявил о намерении поблагодарить бойцов Красной Армии в Москве.

    Министерство иностранных дел Словакии из соображений безопасности отказалось раскрывать детали маршрута премьер-министра Фицо.

    6 мая 2026, 20:30 • Новости дня
    Польша выдвинула условие для пролета Фицо в Москву на 9 Мая

    Польша согласилась пропустить Фицо в Москву на 9 Мая при разблокировке им кредита Украине

    Польша выдвинула условие для пролета Фицо в Москву на 9 Мая
    @ IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польша допустила возможность пропуска самолёта Роберта Фицо через своё воздушное пространство при условии, если Словакия разблокирует помощь на Украину, заявили в польском МИДе.

    Польша выразила готовность разрешить пролет премьер-министра Словакии Роберта Фицо над своей территорией при определенных условиях, сообщает Interfax.ru. Глава МИД Польши Радослав Сикорски заявил: «Если он (Фицо) разблокирует помощь Украине, и поедет в Россию, мы, возможно, сможем пойти на компромисс».

    Планируется, что Фицо 9 мая посетит Москву для возложения цветов к могиле Неизвестного солдата и проведет краткую встречу с президентом России Владимиром Путиным. При этом словацкий премьер подчеркнул, что не намерен присутствовать на параде в честь Дня Победы.

    Между тем, словацкий МИД отказался сообщить детали маршрута Роберта Фицо в Москву на торжества, объяснив это соображениями безопасности.

    Ранее сам Фицо подтвердил свои планы приехать в Москву на празднование Дня Победы. А российская сторона заявила о готовности принять словацкого премьера.

    Комментарии (5)
    6 мая 2026, 21:42 • Новости дня
    МИД призвал иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева
    МИД призвал иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    МИД России призывает максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая, заявила Мария Захарова.

    Захарова заявила, что Министерство иностранных дел России призывает международное сообщество максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушений перемирия на 9 Мая, следует из сообщения МИД России.

    Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что нота с предупреждением была направлена во все аккредитованные при МИД дипломатические миссии и международные организации.

    В документе говорится, что Минобороны России 4 мая 2026 года сделало заявление из-за угроз со стороны украинских властей нанести удар по Москве в День Победы. МИД настоятельно рекомендует иностранным диппредставительствам и гражданам заранее эвакуироваться из Киева. 

    «МИД России настоятельно призывает власти вашей страны / руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения Вооруженными силами Российской Федераций ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений, в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы», – говорится в направленной МИД России во все аккредитованные дипломатические миссии и представительства международных организаций ноте.

    В сообщении Захаровой отмечается, что украинский лидер Зеленский на саммите в Ереване открыто заявил о намерении сорвать празднование Дня Победы в Москве, но его не остановили представители стран ЕС. Минобороны России в тот же день опубликовало предупреждение именно как ответную меру.

    Захарова добавила, что западные страны не должны игнорировать угрозы Киева.

    «Нам хорошо известно отношение коллективного западного меньшинства к 9 Мая: они планомерно уничтожают советское мемориальное наследие, эксгумируют прах советских воинов, переписывают и перевирают историю», – заявила Захарова. По ее словам, коллективный Запад своими действиями становится соучастником планов украинских властей, и теперь должен проявить инстинкт самосохранения.

    Дипломат подчеркивает, что Россия действует исключительно в ответ на агрессию, а заявление Минобороны следует воспринимать как серьезное предупреждение, требующее должной реакции.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил перемирие 8-9 мая. Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве. Министерство обороны пригрозило ответным ударом по центру Киева в случае попыток срыва праздника

    Комментарии (26)
    6 мая 2026, 19:26 • Видео
    Европа урезает власть Зеленского

    После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 13:15 • Новости дня
    В офисе Зеленского пригрозили пролетом дронов ВСУ над Москвой в День Победы

    Подоляк заявил о планах Киева устроить пролет БПЛА над Москвой в День Победы

    В офисе Зеленского пригрозили пролетом дронов ВСУ над Москвой в День Победы
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк (внесен в список террористов и экстремистов) заявил о планах Киева осуществить пролет беспилотников Вооруженных сил Украины над Москвой в День Победы,

    По словам Подоляка, руководство Украины не собирается наносить удары по самому военному параду в столице. Однако он отметил, что беспилотники ВСУ могут появиться над Красной площадью и затем направиться для атаки на другие объекты, такие как Усть-Луга или другие цели, передает Lenta.ru.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил атаку беспилотников на Москву во время парада Победы.

    В ответ Министерство обороны России предупредило о массированном ракетном ударе по центру Киева.

    Кипрский журналист Алекс Христофору спрогнозировал падение украинской столицы из-за подобных угроз.

    Бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что попытка Владимира Зеленского сорвать парад в Москве на День Победы может привести к тяжелым для него последствиям.

    Комментарии (15)
    6 мая 2026, 21:22 • Новости дня
    Молдавия намерена выставить России счет от «Укрэнерго» за ремонт ЛЭП
    Молдавия намерена выставить России счет от «Укрэнерго» за ремонт ЛЭП
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету сообщил о планах направить России счет, полученный из Украины, на сумму около 20 тысяч евро за восстановление линии электропередачи.

    Молдавия получила счет от «Укрэнерго» за ремонт высоковольтной линии электропередачи Исакча – Вулканешты на сумму около 20 тыс. евро, что примерно соответствует 1,7 млн рублей. Министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету заявил, что Кишинев намерен отправить этот счет России по дипломатическим каналам, сообщает молдавский портал Newsmaker.

    Жунгиету сообщил, что счет был получен от коллег из украинского «Укрэнерго», а точная сумма составляет около 20 тыс. евро или примерно 500 тыс. молдавских леев. Он также отметил: «Позже мы увидим, как она [сумма] будет возвращена».

    Министр обвинил российскую сторону в причастности к повреждению ЛЭП, из-за чего возникла необходимость проведения ремонтных работ. До момента, пока не будут получены средства от России, государственное предприятие «Молдэлектрика» выделит нужную сумму из собственных резервов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 31 января в Молдавии произошло масштабное отключение электричества из-за серьезных сбоев в энергосетях на Украине.

    Ранее, 23 января на Молдавской ГРЭС за сутки случились две аварии, что вызвало перебои с электроснабжением в северных районах региона. Позже власти Молдавии ввели жесткие ограничения на использование электроэнергии, обязав отключать эскалаторы, витрины и сокращать внутреннее освещение в зданиях.


    Комментарии (9)
    6 мая 2026, 15:07 • Новости дня
    Семерых детей из России внесли в базу «Миротворца»

    Семь несовершеннолетних из России были внесены в базу «Миротворца»

    Семерых детей из России внесли в базу «Миротворца»
    @ YAHYA ARHAB/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В список украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и запрещен на территории России) добавили еще семь несовершеннолетних россиян, самому младшему из которых всего пять лет, выяснили журналисты.

    В базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец» внесены еще семь несовершеннолетних. По информации ресурса, детям вменяют «сознательное нарушение государственной границы» Украины – речь идет о пересечении КПП между Ростовской областью и территориями ЛНР и ДНР. Самому старшему из внесенных – 17 лет, младшему – всего пять лет.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил ТАСС, что власти Украины намеренно создают условия для межнациональной розни, объявляя врагами даже малолетних детей. По его словам, такие действия могут иметь долгосрочные негативные последствия для отношений между народами.

    На сайте «Миротворец» регулярно публикуются личные данные несовершеннолетних в возрасте от двух до семнадцати лет. Известно, что в 2021 году туда попала 12-летняя писательница из ЛНР Фаина Савенкова. Она подчеркнула, что публикация персональных данных детей является нарушением их прав.

    Сайт «Миротворец» работает с 2014 года и занимается сбором и размещением персональных данных лиц, которых создатели ресурса считают угрозой национальной безопасности Украины. За последние годы в этот список попали журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым, Донбасс, а также те, кто, по мнению администрации сайта, имеет противоположную позицию по вопросу конфликта на Украине.

    Ранее в новогоднюю ночь в базу экстремистского сайта «Миротворец» внесли шестерых несовершеннолетних, самому младшему из которых два года.

    До этого в конце декабря в эту базу добавили данные еще 25 несовершеннолетних, рожденных с 2019 по 2023 год, включая граждан России, Таджикистана и Украины.

    А 20 декабря личные данные 20 детей, появившихся на свет с 2014 по 2019 год, оказались в базе с обвинениями в «покушении на суверенитет Украины».


    Комментарии (7)
    6 мая 2026, 14:42 • Новости дня
    Cтраны ЕС резко нарастили выдачу виз россиянам в 2025 году

    Число виз ЕС для граждан России в 2025 году выросло на 10,2% до 620 тысяч

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2025 году государства Евросоюза оформили россиянам более 620 тысяч виз, что стало самым высоким показателем с 2022 года.

    В 2025 году страны Евросоюза выдали гражданам России более 620 тыс. виз, что стало рекордным показателем с начала 2022 года, сообщает Euractiv. Рост составил 10,2% по сравнению с 2024 годом, когда было выдано 574 тыс. виз, а в 2023 году их было только 462 тыс. Издание уточняет, что в 2022 году россияне получили 610 тыс. виз.

    В ноябре 2025 года Еврокомиссия ввела ограничения на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России. Теперь при каждой поездке россиянам необходимо запрашивать отдельное разрешение. Несмотря на это, число выданных виз продолжает расти, однако причины такого увеличения в публикации не уточняются.

    Ранее исполнительный директор компании «Визаход» Даниил Сергеев отмечал, что чаще всего шенгенские визы россиянам оформляют консульства Испании, Франции, Италии и Греции, передает РИА «Новости».

    Шенгенская зона объединяет 29 европейских государств, среди которых 25 стран Евросоюза и четыре страны ЕАСТ – Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. На ее территории отменён внутренний пограничный контроль, позволяя свободно перемещаться с единой визой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД России Александр Грушко назвал ужесточение Евросоюзом требований к оформлению многократных шенгенских виз для россиян примером дискриминации по национальному признаку.

    Мария Захарова описала свой негативный опыт с оформлением британской визы в 2004 году и сравнила его с современным дистанционным способом получения разрешения на въезд в Россию.

    Вице-спикер парламента Черногории Николла Камадж заявил, что страна пока не приняла официального решения о введении визового режима для граждан России.

    Комментарии (2)
    6 мая 2026, 14:32 • Новости дня
    Чайка объяснил кадровые перестановки в Дагестане

    Чайка: Кадровые перестановки в Дагестане продиктованы большим спектром задач

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решение о кадровых перестановках в Дагестане связано с необходимостью решать широкий круг задач и реагировать на серьезные вызовы, заявил полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

    «Решение главы государства продиктовано большим спектром задач и серьезными вызовами, которые продолжают стоять перед Республикой Дагестан», – подчеркнул Чайка, представляя врио главы Дагестана Федора Щукина в парламенте республики, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин освободил Сергея Меликова от должности главы Республики Дагестан, врио главы назначен Федор Щукин.

    Политолог Евгений Минченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил назначение Щукина врио главы Дагестана.

    Комментарии (2)
    6 мая 2026, 20:42 • Новости дня
    Рубль укрепился к юаню на фоне возобновления бюджетного правила
    Рубль укрепился к юаню на фоне возобновления бюджетного правила
    @ Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Рубль показал рост по отношению к китайскому юаню после сообщений Министерства финансов о возвращении к операциям в рамках бюджетного правила.

    В среду на торгах Московской биржи рубль продемонстрировал укрепление к юаню, передает «Интерфакс». Позитивная динамика наблюдалась на фоне заявлений Минфина о возобновлении операций по бюджетному правилу, причем рост произошел вопреки сильному падению стоимости нефти.

    К 19.00 мск курс юаня снизился на 10,7 копейки. В результате китайская валюта подешевела до отметки 10,9455 рубля.

    Банк России также скорректировал официальные курсы основных валют на 7 мая. Доллар подешевел на 12,02 копейки и составил 75,2246 рубля, а курс евро снизился на 28,63 копейки, опустившись до 88,06 рубля. Регулятор принял это решение на основе данных биржевых торгов и межбанковских операций внебиржевого рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов возобновило покупку иностранной валюты и золота на внутреннем рынке. Глава ведомства Антон Силуанов призвал изменить базовую цену нефти для обеспечения устойчивости бюджета.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 12:16 • Новости дня
    Политолог: Зеленский не собирался соблюдать «режим тишины»

    Политолог Шеслер: Украина не собиралась соблюдать «режим тишины» Зеленского

    Политолог: Зеленский не собирался соблюдать «режим тишины»
    @ REUTERS/Remo Casilli

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский, вероятно, уведомил Минобороны Украины о том, что его заявление об объявлении «режима тишины» сделано исключительно для вида и останавливать удары по территории России на самом деле не следует, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Так она прокомментировала несоблюдение ВСУ объявленного Зеленским «режима тишины».

    «Объявленный Владимиром Зеленским «режим тишины» – лишь декларация, заявление о планах и намерениях, которое не имеет отношения к реальным действиям украинской армии. На деле никакого решения соблюдать перемирие на Украине просто нет», – считает политолог Лариса Шеслер. По ее мнению, версия о том, что генералы на местах ослушались указаний Зеленского, несостоятельна.

    «Зеленский полностью контролирует министерство обороны, силовые структуры, судебные органы. Если бы он действительно решил приостановить военные действия, это было бы сделано. Я допускаю, что Зеленский уведомил Минобороны, что его заявление – исключительно для вида, а останавливать атаки на территорию России в реальности не следует», – предположила собеседница.

    Как считает Шеслер, Зеленский объявлением «режима тишины» преследовал несколько целей. Первая – это продемонстрировать Дональду Трампу якобы миролюбивые намерения украинской стороны. «Конечно, это пиар-акция, желание показать свою позицию «голубя» президенту США, который неодобрительно относится к агрессивной риторике и политике Киева», – уточнила политолог.

    Вторая цель – создать предлог для обвинения России в том, что это Москва нарушает «перемирие», продолжила собеседница. Она напомнила, что российские военные, согласно приказу Верховного главнокомандующего Владимира Путина, будут соблюдать режим прекращения огня 8 и 9 мая, а о периоде с 6 мая речи не шло. «Но в Киеве считают, что происходящее можно использовать как оправдание для обстрелов Украиной российских городов», – добавила спикер.

    Эксперт допустила, что именно поэтому Зеленский объявил «режим тишины» со среды – обзавестись «поводом» для сворачивания своего «перемирия» и несоблюдения режима прекращения огня 8 и 9 мая. «Украинское руководство полагает, что ситуация меняется в их пользу. Как мы видим, Украина не собирается заканчивать эскалацию», – заключила Шеслер.

    Напомним, в ночь на среду вступил в силу режим тишины, объявленный Украиной. Между тем Минобороны России сообщает, что в период с 21.00 мск 5 мая до 7.00 мск 6 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

    В результате удара украинских БПЛА по Джанкою погибли пять мирных жителей, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. ВСУ 54 раза за прошедшие сутки открывали артиллерийский огонь по приграничным районам Курской области, над регионом сбито 79 вражеских дронов, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

    Кроме того, зафиксировано десять фактов целенаправленных атак украинской армии на Запорожскую область за сутки. Атакам подверглись город Энергодар, Васильевский, Каменско-Днепровский и Михайловский муниципальные округа. Пострадали две женщины, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

    При этом на Украине ссылаются на российские ночные удары дронов и ракет. «Это показывает, что Россия отвергает мир», – считает глава МИД Украины Андрей Сибига. Нюанс в том, что Москва не заявляла, что будет соблюдать «режим тишины» с полуночи 6 мая, предложенный Владимиром Зеленским, признает агентство Bloomberg.

    Напомним, Россия в преддверии Дня Победы в одностороннем порядке объявила о режиме прекращения огня 8 и 9 мая. О том, что Москва готова пойти на такой шаг, изначально Владимир Путин заявил в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом. Глава Белого дома поддержал эту инициативу.

    Российское военное ведомство предупредило, что ВС России нанесут ответный массированный ракетный удар по центру украинской столицы, если ВСУ попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы. «Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – добавили в министерстве.

    Такой сигнал стал реакцией на угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву именно 9 мая. С таким заявлением, напомним, он выступил на открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване. «Украинские дроны могут также пролететь на этом параде», – заявил Зеленский.

    Комментарии (2)
    6 мая 2026, 20:34 • Новости дня
    В Госдуму внесли законопроект о передаче миграционных полномочий от Минтруда в МВД
    В Госдуму внесли законопроект о передаче миграционных полномочий от Минтруда в МВД
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кабмин России внес в Госдуму законопроект о передаче МВД ряда полномочий Минтруда по регулированию трудовой миграции.

    Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента, передает РИА «Новости».

    «Законопроект направлен на передачу МВД Российской Федерации следующих полномочий Минтруда России: по утверждению перечня профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан и лиц без гражданства – квалифицированных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в Российской Федерации без получения разрешения на временное проживание», – сказано в пояснительной записке.

    Проектом также предлагается предоставить МВД право определять перечень профессий для иностранных специалистов, которые трудоустраиваются по своей специальности и не подпадают под квоты на выдачу разрешений на работу при въезде в Россию по визе.

    Кроме того, МВД может получить полномочия по установлению случаев, когда иностранцы с временным пребыванием смогут работать вне региона выдачи разрешения на работу.

    Напомним, Москва, Петербург и Тюмень возглавили рейтинг по количеству трудовых мигрантов.

    Комментарии (6)
    6 мая 2026, 17:37 • Новости дня
    Верховный правитель Малайзии прибыл в Москву в преддверии Дня Победы
    Верховный правитель Малайзии прибыл в Москву в преддверии Дня Победы
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Специальный борт с султаном Малайзии Ибрагимом совершил посадку в аэропорту Москвы незадолго до торжеств по случаю 9 мая.

    Воздушное судно с высокопоставленным гостем завершило перелет и благополучно село в Москве, передает корреспондент РИА «Новости». Известно, что султан Ибрагим направился в российскую столицу в преддверии празднования 9 мая.

    Ранее самолет малайзийского монарха вылетел в сторону России для осуществления этого визита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, султан Малайзии Ибрагим отправился в Москву по приглашению президента России Владимира Путина.

    В январе этого года монарх приезжал в Санкт-Петербург с частной поездкой.

    В рамках того визита он прибыл в аэропорт Пулково по международному протоколу.

    Комментарии (4)
    7 мая 2026, 09:29 • Новости дня
    Минцифры: 9 Мая в Москве отключат мобильный интернет
    Минцифры: 9 Мая в Москве отключат мобильный интернет
    @ Ирина Серегина/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На День Победы в столице временно ограничат доступ к сотовым сетям и сервисам отправки сообщений, в том числе к ресурсам из «белого списка», сообщило Минцифры.

    Власти не планируют массово отключать связь 7 и 8 мая в городе, указало ведомство в Max.

    Оперативные ограничения могут вводиться только в случае возникновения непосредственных угроз безопасности.

    В День Победы доступ к мобильному интернету и отправке сообщений будет временно приостановлен. Блокировка затронет в том числе ресурсы из специального «белого списка» сайтов.

    Домашние сети продолжат функционировать в штатном режиме.

    В начале мая сотовые операторы предупредили москвичей о возможных перебоях с мобильным интернетом в период майских праздников. Министерство цифрового развития пообещало заблаговременно оповещать абонентов о повторных блокировках сети.

    Комментарии (5)
    6 мая 2026, 18:14 • Новости дня
    «Аэрофлот» ограничил провоз и зарядку пауэрбанков

    «Аэрофлот» ограничил провоз и зарядку пауэрбанков на рейсах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На рейсах «Аэрофлота» теперь разрешено провозить не более двух пауэрбанков в ручной клади, запрещается их зарядка и размещение вне определенных мест, сообщили в авиакомпании.

    Авиакомпания «Аэрофлот» внесла изменения в политику перевозки пауэрбанков на всех рейсах. Теперь пассажирам разрешено провозить не более двух внешних аккумуляторов исключительно в салоне воздушного судна в составе ручной клади, при этом использование устройств для зарядки запрещено на протяжении всего полета, а также во время руления, взлета и посадки, передает РИА «Новости».

    В сообщении компании отмечается: «Пауэрбанки перевозятся только в салоне воздушного судна в качестве ручной клади; не должны заряжаться на борту воздушного судна... одно лицо может перевозить не более двух пауэрбанков». Дополнительно указывается, что размещение аккумуляторов разрешено лишь в кармане или под сидением кресла.

    Если содержание лития в аккумуляторе превышает два грамма, но не больше восьми граммов, перевозка возможна только при согласовании с авиакомпанией. В случае если показатель лития более восьми граммов и мощность превышает 160 Втч, такие устройства пассажирам брать с собой запрещено, а их транспортировка может осуществляться исключительно как опасный груз через грузовой терминал аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная ассоциация авиатранспорта 27 марта изменила правила провоза пауэрбанков.

    Ранее Росавиация не поддержала полный запрет пауэрбанков в самолетах. До этого авиакомпания «Победа», которая принадлежит группе «Аэрофлот», запретила пассажирам слушать музыку и смотреть видео без использования наушников.


    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 19:48 • Новости дня
    В Венгрии после ремонта открыли мемориал советским воинам

    В Венгрии в Цеце после реставрации открыли мемориал 569 советским воинам

    В Венгрии после ремонта открыли мемориал советским воинам
    @ Иван Лебедев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В венгерском поселке Цеце после реставрации был вновь открыт мемориал, где увековечены имена 569 советских солдат и офицеров, погибших во Второй мировой войне, сообщили в российском посольстве.

    Советский воинский мемориальный комплекс торжественно открыли после реставрации в поселке Цеце в Венгрии, сообщает корреспондент ТАСС. Комплекс возведен на месте захоронения 569 советских солдат и офицеров, участвовавших в освобождении Венгрии от фашистов в 1944–1945 годах. Мемориал включает центральный памятник и семь братских могил, а на шестиметровом белом обелиске размещена надпись на русском и венгерском языках.

    Посол России в Венгрии Евгений Станиславов на церемонии подчеркнул значение подвига советских воинов, которые остановили последний натиск Третьего рейха и обеспечили освобождение венгерской земли от немецко-фашистских захватчиков. По его словам, среди похороненных есть и те, кто погиб в ходе Балатонской оборонительной и Будапештской наступательной операций. Дипломат сообщил, что благодаря архивной работе удалось уточнить персональные данные 180 воинов и впервые установить еще 389 имен, теперь все 569 имен увековечены на мемориале.

    Станиславов выразил благодарность Военно-историческому институту и музею Минобороны Венгрии, а также муниципалитету Цеце за вклад в сохранение памяти. Ремонт мемориала был выполнен российским посольством в 2026 году в рамках программы по сохранению советских воинских захоронений в Венгрии.

    В церемонии приняли участие сотрудники посольств России и Белоруссии, представители венгерских организаций и соотечественники. У мемориала прошла церковная служба, а также высадка сирени, приуроченная к акции «Сад памяти» и Дню Победы.

    По словам руководителя Представительства Минобороны РФ по военно-мемориальной работе в Венгрии Шерали Мамасолиева, мемориал сохранил свой первоначальный вид, несмотря на попытки его демонтажа во время событий 1956 года. Памятник находится в сохранности благодаря межправительственному соглашению между Россией и Венгрией.

    Ранее в венгерской столице прошла церемония открытия мемориала, где впервые выгравировали имена более 300 солдат и офицеров Красной армии. Также в Будапеште на площади Свободы состоялась торжественная церемония возложения венков к памятнику советским воинам в честь годовщины освобождения Венгрии от фашизма.

    До этого в Венгрии после ремонта открыли советское воинское захоронение Великой Отечественной войны, где покоится 141 человек.


    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 17:04 • Новости дня
    Эксперт: Москва и Душанбе ускоряют выявление экстремистов и преступников в среде мигрантов

    Член СПЧ Кабанов: Проверки мигрантов станут быстрее благодаря сотрудничеству с Таджикистаном

    Эксперт: Москва и Душанбе ускоряют выявление экстремистов и преступников в среде мигрантов
    @ Андрей Стенин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Деятельность представительств МВД России в Таджикистане и МВД Таджикистана в России позволит сократить сроки проверки мигрантов на причастность к преступлениям, снизить террористические риски и минимизировать поток криминала, проникающего в Россию под видом иностранной рабочей силы, заявил газете ВЗГЛЯД член СПЧ Кирилл Кабанов. Ранее президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму проект соглашения о создании представительств органов внутренних дел и миграции в Душанбе и Москве.

    «Главная задача сотрудничества России и Таджикистана по линии МВД и миграционного контроля – это обмен информацией, проверка прибывающих на наличие судимостей или уголовного преследования», – пояснил Кирилл Кабанов, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

    Спикер назвал инициативу полезной для усиления контроля над миграционно-трудовой сферой в России. «Совместная работа Москвы и Душанбе позволит сократить сроки проверки мигрантов и ускорить принятие решений – предоставлять ли официальное разрешение на работу или отправлять человека обратно на родину», – детализировал он.

    «Кроме того, двустороннее сотрудничество улучшит криминогенную обстановку как в самой миграционной среде, так и в российском обществе в целом. Это поможет снизить поток криминала из стран ближнего зарубежья», – добавил собеседник. Он напомнил, что в террористических и экстремистских ячейках, действующих на территории России, нередко состоят граждане Таджикистана.

    Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму проект соглашения с Таджикистаном об открытии представительств МВД друг у друга. Также, в Москве будут работать сотрудники таджикского министерства труда, миграции и занятости.

    Как отмечается в пояснительной записке, соглашение направлено на развитие международного сотрудничества в сфере противодействия транснациональной преступности, незаконному обороту наркотиков, а также в сфере миграции, пишет ТАСС.

    Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» напомнил, что ранее подобное сотрудничество Москвы и Душанбе уже осуществлялось. «Таджикские силовики оперативно реагировали на задержания подозреваемых в ваххабизме в России, выезжая в их родные села для выяснения обстоятельств радикализации и профилактической работы с семьями», – отмечается в сообщении.

    Политолог Сергей Колясников указал в своем Telegram-канале, что таджикский УБОП уже работал в России, и при задержании исламских радикалов в России сразу сообщал об этом на родину. После чего местные правоохранители проводили работу с родственниками задержанных. «Очень надеюсь, что данный законопроект – это возрождение описанного выше успешного опыта», – отметил блогер.

    Комментарии (3)
    Главное
    ЕС собрался отменить экологические штрафы нефтегазовым компаниям
    Китайский пятилетний план ударил по промышленности Европы
    Партии Стармера спрогнозировали сокрушительное поражение на выборах
    Премьер Бельгии поругался с послом США из-за антисемитизма
    Россия с большим отрывом заняла первое место среди экспортеров грузинского вина
    Адвоката Карабанова арестовали по делу о крупном мошенничестве
    Люди старше 50 лет стали чаще ходить на свидания

    Решение Минфина удивило рубль

    Минфин впервые с лета прошлого года возобновляет покупку валюты и золота в резервы. Еще в начале года нефть Urals стоила 41 доллар, и бюджет худел на глазах. Теперь цена резко выросла и приносит сверхдоходы. Самое время пополнить резервы. На этой радостной ноте рубль начал укрепляться, однако ненадолго. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев устроил фарс из своего перемирия

    Украина обвинила Россию в якобы нарушении «режима тишины», о котором Владимир Зеленский заявил в одностороннем порядке в ответ на решение Москвы объявить перемирие 8 и 9 мая. При этом украинская армия сама не стала придерживаться режима прекращения огня: утром 6 мая нанесены удары по целому ряду российских регионов, устроены провокации по всей линии фронта. Что на самом деле скрывалось за идеей Зеленского? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Перейти в раздел

    Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал

    Секретариат НАТО озарила идея: привлечь профессиональных кинематографистов для антироссийской пропаганды. Сами кинематографисты такими попытками возмущены. Кино - это место, где НАТО точно не ждут, поэтому аланы альянса посыпались на первой же линии обороны. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    • Вашингтон заставил Германию скулить

      В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    • Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

      В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации