Минцифры: Операторы заранее предупредят о новых ограничениях интернета в Москве
Операторы связи заранее оповестят абонентов о возможных повторных ограничениях мобильного интернета в Москве, если они будут введены по соображениям безопасности, передает Минцифры на платформе «Макс».
Ранее ведомство сообщило, что временные блокировки мобильного интернета завершены, а доступ к онлайн-ресурсам восстанавливается. Домашний интернет и Wi-Fi в столице продолжают работать в штатном режиме.
В сообщении министерства отмечается: «В случае повторных ограничений по соображениям безопасности операторы связи заблаговременно предупредят абонентов». Это позволит жителям столицы заранее подготовиться к возможным перебоям в работе мобильного интернета.
Как пояснил главный редактор Runet.News, IT-эксперт Владимир Зыков, при отсутствии мобильного интернета можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi в общественном транспорте, кафе, библиотеках, парках, МФЦ, торговых центрах и на вокзалах, передает РИА «Новости».
Эксперт также напомнил о существовании городских сетей «Moscow WiFi_Free» и «MTS_WiFi_Free».
При этом специалист предостерег пользователей от подключения к неизвестным сетям с названием «Free Wi-Fi». По его словам, мошенники могут создавать фальшивые точки доступа с похожими названиями, чтобы получить личные данные пользователей, такие как номер телефона, данные банковской карты или логины.
Зыков советует не вводить важную информацию при использовании бесплатных сетей и всегда проверять точное название Wi-Fi у организации или на официальном сайте. Также рекомендуется внимательно следить за тем, от кого поступают коды подтверждения по смс.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мобильный интернет в Москве заработал на улицах столицы после временных ограничений по соображениям безопасности.
Минцифры решило согласовать оперативное открытие в Москве «белого списка» сайтов для доступа к социально значимым ресурсам в период отключения мобильного интернета.
Жители Москвы и Подмосковья утром 5 мая столкнулись с проблемами при отправке СМС после предупреждений операторов о временных ограничениях связи с 5 по 9 мая.