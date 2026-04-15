140 лет назад, 15 апреля 1886 года, родился Николай Гумилев – русский поэт и путешественник. Трижды, в 1909-1913 годах, он побывал с экспедициями в Африке. В браке Николая Гумилева и Анны Ахматовой появился на свет историк Лев Гумилев, создатель теории пассионарности.3 комментария
Захарова рассказала об «издевательствах» при получении британской визы
Официальный представитель МИД Мария Захарова описала «издевательства» при оформлении британской визы в 2004 году, сравнив тот негативный опыт с современным дистанционным и простым получением российского разрешения на въезд.
Захарова рассказала о собственном опыте получения британской визы в 2004 году. По словам дипломата, процесс сопровождался «издевательствами» со стороны сотрудников визового отдела британского посольства, несмотря на отсутствие каких-либо осложнений в отношениях между странами в тот период, передает радио Sputnik.
Захарова отметила, что услышала немало неприятных слов и испытала множество трудностей в ходе оформления документов. Она сравнила этот опыт с нынешней системой выдачи российских виз иностранцам, подчеркнув, что сейчас получение визы в Россию происходит онлайн, без необходимости лично посещать ведомства, стоять в очередях или заполнять сложные анкеты.
Дипломат подчеркнула, что Россия не создает препятствий для получения виз и рассматривает этот процесс исключительно как разрешение на въезд в страну, а не как инструмент для создания сложностей или неудобств.
Ранее Захарова напомнила об издевательском отношении Лондона к российским журналистам при выдаче виз.
Также дипломат заявила о росте числа визовых отказов гражданам России в странах Евросоюза.
Британия заняла шестое место в мартовском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.