Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».0 комментариев
Глава МИД ФРГ пообещал России ответ Европы за упавший дрон в Румынии
Глава МИД ФРГ пообещал России единый ответ Европы за падение БПЛА в Румынии
Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль пригрозил России совместным ответом европейских стран после инцидента с падением беспилотника в румынском городе Галац.
Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил о подготовке совместного ответа Европы в адрес Москвы из-за ситуации с падением БПЛА в Румынии. По словам министра, европейские страны продолжат решительно поддерживать Украину, передает РИА «Новости».
«Мы ответим на эти действия России единым фронтом», – приводит слова Вадефуля издание Rheinische Post.
В пятницу румынское Минобороны сообщило о падении беспилотника на крышу дома в Галаце, в результате чего пострадали два человека. Власти страны возложили ответственность на Россию, однако не предоставили доказательств. Румынские военные отслеживали аппарат с помощью радиолокационных систем, но не стали его перехватывать.
В тот же день президент России Владимир Путин отметил, что инцидент в Румынии, вероятнее всего, связан с украинским дроном. Аппарат мог сбиться с курса из-за работы систем радиоэлектронной борьбы или технических проблем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Евросоюза бездоказательно обвинило Россию в падении беспилотника на жилой дом в румынском Галаце. После этого инцидента Великобритания развернула свои истребители на территории Румынии для патрулирования воздушного пространства. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала все подобные заявления западных стран абсолютно бездоказательными.