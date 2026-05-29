Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.7 комментариев
При падении дрона на многоэтажный дом в Румынии пострадали два человека
В румынском городе Галац летательный аппарат врезался в квартиру на десятом этаже, спровоцировав пожар и ранив двоих местных жителей.
Инцидент произошел на востоке страны. Беспилотный летательный аппарат нанес удар по жилому зданию. В результате происшествия травмы получили два человека, передает RT.
По информации Службы экстренного реагирования Румынии, после столкновения дрона с домом вспыхнуло пламя. Очаг возгорания находился в квартире на десятом этаже.
Отмечается, что жильцы поврежденного многоквартирного здания не стали дожидаться прибытия спасателей. Люди смогли благополучно эвакуироваться на улицу своими силами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля осколки беспилотника повредили пристройку жилого дома в румынском Галаце.
После этого инцидента МИД Румынии выразил протест послу России Владимиру Липаеву.
В начале мая румынские военные поднимали в воздух истребители F-16 из-за появления дронов у границы.