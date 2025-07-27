В Артике решили демонтировать памятник героям Великой Отечественной войны

Tекст: Ирма Каплан

«В Артике под угрозой находится памятник погибшим в Великой Отечественной войне. На протяжении десятилетий он являлся символом участия армянского народа в борьбе против фашизма. В последние дни руководство города тайно готовится к его демонтажу», – приводит РИА «Новости» слова депутата.

Мелконян считает, что подобное намерены сделать без общественных обсуждений и без уведомления жителей города, что, по его мнению, тоже не случайно.

«Это системная атака на нашу историческую память, на армяно-российские союзнические отношения, на символы победы наших соотечественников», – сказал депутат.

Он сообщил, что в феврале 2025 года направлял запрос администрации города, где ему сообщили об отсутствии планов трогать памятник. Позже выяснилось, что летом 2023 года на проектные работы по демонтажу было выделено более четырех млн драмов (10,4 млн долларов). А в начале июля 2025 года научно-методический совет министерства дал официальное согласие на демонтаж и перенос памятника.

Мелконян подчеркнул, что памятник принадлежит народу, являясь символом победы, сопротивления и достоинства. Об этом же говорит член оппозиционного блока «Мать-Армения» Дереник Малхасян: объективных причин для переноса мемориала нет, городской среде он не мешает.

«Непонятно, почему этот красивый памятник, воздвигнутый в 1965 году, решили демонтировать и перенести. Он очень красивый, гармонично вписывается в среду, очень удачный памятник. Никак не мешает общему виду площади, не создает никаких градостроительных проблем», – добавил он.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Кременчуга убрали монумент, посвященный матросам, погибшим в 1919 году, после решения горсовета, сочтя памятник носителем «пропагандистского нарратива».Кроме того,

памятник Петру I, установленный в центре Полтавы после победы в битве со шведами, был полностью демонтирован по решению городских властей.



