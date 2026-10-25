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МЖД сообщила о травмах помощника погибшего машиниста в Брянской области
МЖД: Помощник машиниста пострадал при атаке БПЛА на поезд в Брянской области
В результате атаки беспилотника на поезд в Брянской области, при которой погиб машинист, его помощник получил легкие травмы, сообщила Московская железная дорога (МЖД).
«Сегодня на перегоне Новозыбков – Злынка в Брянской области в результате атаки БПЛА был поврежден тепловоз… Помощник машиниста получил легкие травмы и от госпитализации отказался», – приводит сообщение МЖД РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил о гибели машиниста грузового поезда Брянск – Гомель при ударе украинского беспилотника в Новозыбкове.
В субботу в регионе два человека погибли при атаке БПЛА на микроавтобус сельхозпредприятия.
В середине месяца трое сотрудников пожарно-спасательной части пострадали при детонации взрывного устройства в Жуковке Брянской области.