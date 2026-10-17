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США приостановили применение новых санкций против России
Белый дом приостановил применение ряда новых санкций и пошлин против России, предусмотренных так называемым «законом Грэма» (Линдси Грэм* внесен в России в перечень террористов и экстремистов).
Новый указ приостановил введение санкций и пошлин, предусмотренных законом об ужесточении ограничений против России, до специального решения главы государства, принятого по согласованию с министром финансов и, при необходимости, торговым представителем, передает РИА «Новости».
Вашингтон отказывается от применения санкций против российских чиновников, банков и организаций, предусмотренных новым законом. Кроме того, закон включает запрет новых американских инвестиций в Россию и меры по обеспечению запрета импорта российского урана.
Предусмотренные исключения не распространяются на ранее введенные санкции США против России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Белый дом распорядился не применять часть санкций «закона Грэма» (Линдси Грэм* внесен в России в перечень террористов и экстремистов) против России.
Вашингтон отказался вводить антироссийские пошлины в 100% и 500%.
* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ