Россия запланировала выдавать другим странам кредиты на 6 млрд долларов в год

Проект бюджета заложил по 6 млрд долларов в год на госкредиты другим странам

Tекст: Мария Иванова

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета страны на 2027–2029 годы, передает ТАСС.

В рублевом эквиваленте на предоставление займов в 2027 году запланировано выделить 524,4 млрд рублей, в 2028 году – 552 млрд рублей, а в 2029 году – 576 млрд рублей.

Указанные средства необходимы для завершения уже начатых проектов и выполнения Москвой принятых обязательств по действующим межправительственным договоренностям.

Кроме того, финансирование направят на государственную поддержку экспорта российской промышленной продукции в тех отраслях, где сохраняется высокий уровень конкурентоспособности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг власти решили выделить более 35 млрд рублей на развитие искусственного интеллекта.

В среду правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027–2029 годы.