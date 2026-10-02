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    Россия увеличила расходы на человеческий капитал и инфраструктуру
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    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

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    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как продовольственный рынок стал полем боя

    Два логистических узла, кормивших планету, одновременно вышли из строя – и это не локальная проблема, а структурный вызов всей системе глобальной продовольственной безопасности.

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    2 октября 2026, 08:30 • Новости дня

    Россия запланировала выдавать другим странам кредиты на 6 млрд долларов в год

    Проект бюджета заложил по 6 млрд долларов в год на госкредиты другим странам

    Tекст: Мария Иванова

    Россия намерена предоставлять иностранным государствам государственные финансовые и экспортные кредиты в размере 6 млрд долларов ежегодно в период с 2027 по 2029 год.

    Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета страны на 2027–2029 годы, передает ТАСС.

    В рублевом эквиваленте на предоставление займов в 2027 году запланировано выделить 524,4 млрд рублей, в 2028 году – 552 млрд рублей, а в 2029 году – 576 млрд рублей.

    Указанные средства необходимы для завершения уже начатых проектов и выполнения Москвой принятых обязательств по действующим межправительственным договоренностям.

    Кроме того, финансирование направят на государственную поддержку экспорта российской промышленной продукции в тех отраслях, где сохраняется высокий уровень конкурентоспособности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг власти решили выделить более 35 млрд рублей на развитие искусственного интеллекта.

    В среду правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027–2029 годы.

    1 октября 2026, 20:36 • Новости дня
    ЕС отказался выделять Украине дополнительные 27 млрд евро

    Bloomberg: ЕС отклонил просьбу Киева о выделении дополнительных 27 млрд евро

    ЕС отказался выделять Украине дополнительные 27 млрд евро
    @ Stefan Klein/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз ответил отказом на просьбу украинских властей выделить дополнительное финансирование в размере 27 млрд евро для покрытия растущих военных расходов, пишут западные СМИ.

    Евросоюз отклонил просьбы Украины ускорить выплаты по кредитам для покрытия непредвиденного дефицита военного финансирования, пишет Bloomberg. Размер дефицита оценивается в 27 млрд евро, или 30,4 млрд долларов.

    Ранее украинское руководство обратилось к Брюсселю с просьбой ускорить выделение кредита на 90 млрд евро, который предназначался для обеспечения финансовой стабильности государства до конца 2027 года.

    Агентство отмечает, что после возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом Евросоюз стал крупнейшим донором Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Украины Владимир Зеленский потребовал досрочно перечислить европейские кредиты для покрытия дефицита военного бюджета. Этот запрос на дополнительные 27 млрд долларов вызвал беспокойство среди европейских чиновников.

    Ранее Международный валютный фонд предсказал Украине нехватку средств в размере до 54 млрд долларов в период до 2029 года.

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    29 сентября 2026, 18:38 • Новости дня
    Госдолг Украины обновил исторический максимум

    Госдолг Украины превысил 215 млрд долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суммарный объем внешних и внутренних заимствований Украины достиг рекордного уровня, увеличившись за последний летний месяц более чем на 1 млрд долларов.

    Госдолг Украины обновил исторический максимум. По итогам августа он превысил 215 млрд долларов. Изучив опубликованную статистику украинского министерства финансов, журналисты РИА «Новости» зафиксировали новый антирекорд.

    «По состоянию на 31 августа 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9602,89 млрд гривен, или 215,55 млрд долларов», – говорится в официальной информационной справке ведомства.

    Традиционно министерство раскрывает данные за прошедший месяц в конце текущего. При этом динамика заимствований остается высокой. Только за август государственная задолженность выросла на 1,37 млрд долларов. В гривневом эквиваленте эта сумма увеличения составила 30,44 млрд гривен, уточнили в финансовом ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала спецоперации внешний госдолг Украины вырос более чем в четыре с половиной раза. По итогам июля этот показатель достиг 105,7% от номинального ВВП страны.


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    2 октября 2026, 00:03 • Видео
    Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

    Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

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    29 сентября 2026, 23:15 • Новости дня
    США ввели вторичные санкции для иностранных банков за операции с Кубой

    Минфин США ввел новые санкции против Кубы

    Tекст: Вера Басилая

    США ужесточили санкции против Кубы, введя вторичные ограничения для иностранных банков и запретив проведение конференций на острове.

    Министерство финансов США сообщило о введении масштабных санкций против Кубы. Ограничения включают вторичные санкции в отношении иностранных банков за транзакции в интересах лиц из санкционных списков США, а также запрет для американских банков на открытие счетов кубинским предпринимателям с заморозкой существующих средств, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Вашингтон отменил разрешение на транзитные платежи через банковскую систему США и запретил расчеты со структурами, подконтрольными кубинским военным и органам госбезопасности.

    Также ужесточены правила поездок для американцев: запрещены организация и посещение профессиональных конференций на острове, отменены групповые образовательные поездки, а оставшиеся учебные визиты будут строго контролироваться.

    Новые меры вступают в силу 30 сентября в рамках майского указа Дональда Трампа.

    В субботу Китай призвал отменить американскую блокаду Кубы.

    В среду глава МИД Сергей Лавров предложил исключить Гавану из американского списка спонсоров терроризма.

    В прошлом месяце Дональд Трамп продлил торговое эмбарго против республики.

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    1 октября 2026, 11:39 • Новости дня
    Минтруд анонсировал увеличение маткапитала на второго ребенка

    Минтруд: Маткапитал на второго ребенка превысит 1 млн рублей в 2027 году

    Минтруд анонсировал увеличение маткапитала на второго ребенка
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В 2027 году материнский капитал на второго ребенка превысит 1 млн рублей, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

    С 1 февраля 2027 года планируется проиндексировать материнский капитал по уровню фактической инфляции, которая прогнозируется на уровне 6,8%, передает РИА «Новости».

    Выплата увеличится до 1,028 млн рублей на второго ребенка при условии, что семья не получала материнский капитал на первого.

    Также рост облагаемой базы страховых взносов позволит ежегодно увеличивать выплаты по больничным и декретным. В 2026 году максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности составляет почти 7 тыс. рублей в день.

    В среду Минтруд заявил об увеличении минимальных декретных выплат в 2027 году.

    На прошлой неделе Минтруд сообщил о повышении единого пособия.

    Кроме того, Министерство труда и социальной политики рассказало о двух индексациях страховых пенсий.

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    30 сентября 2026, 17:39 • Новости дня
    Банк России направил в Госдуму проект денежно-кредитной политики

    Tекст: Ольга Иванова

    Банк России внес на рассмотрение Государственной думы проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2027–2029 годы, включающий четыре сценария макроэкономического прогноза.

    Центробанк внес на рассмотрение парламентариев проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2027–2029 годы, передает РИА «Новости». Документ содержит базовый и три альтернативных сценария макроэкономического развития на ближайшие три года.

    «Банк России направил в Государственную думу проект Основных направлений денежно-кредитной политики на 2027–2029 годы. В этом стратегическом документе Банк России разъясняет свои подходы к проведению денежно-кредитной политики, а также представляет базовый и три альтернативных сценария прогноза на ближайшие три года», – говорится в сообщении регулятора.

    Уточняется, что ранее проект прошел согласование в правительстве и был направлен президенту России. Обновленная редакция учитывает решение по ключевой ставке от 11 сентября 2026 года. Кроме того, в документ добавлена информация о бюджетной политике в 2026–2029 годах, календарь решений по ключевой ставке на 2027 год, а также обновлены статистические данные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Центробанк направил президенту проект основных направлений развития финансового рынка на 2027–2029 годы.


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    29 сентября 2026, 15:16 • Новости дня
    Греф назвал Сбербанк самым защищенным банком в мире

    Греф: Сбербанк является самым защищенным банком в мире

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Сбербанка Герман Греф сообщил об успешной защите средств клиентов от мошеннических действий в 99,9% случаев по итогам прошлого года.

    Греф заявил об успешном отражении большинства атак на средства клиентов. Выступая на Московском стартап-саммите, он подчеркнул высокую эффективность систем безопасности финансового учреждения, передает РИА «Новости».

    «Мы в прошлом году в 99,9% случаев защитили наших клиентов от мошенничества. Мы самый защищенный банк в мире, несмотря на то что испытываем самое большое количество атак», – отметил руководитель финансовой структуры.

    При этом Греф признал невозможность предоставления абсолютных гарантий безопасности. По его словам, для успешного противостояния злоумышленникам необходимо постоянно совершенствовать методы защиты и изобретать новые способы борьбы. Для поддержания эффективности систем безопасности банк круглосуточно проводит тестирование собственных защитных механизмов, имитируя хакерские атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Сбербанка Герман Греф рассказал о безуспешных попытках телефонных мошенников дозвониться ему лично.

    Ранее руководитель кредитной организации отчитался о нулевом уровне хищений при оплате биометрией.

    Заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов проинформировал об успешном отражении мощнейшей в истории организации DDoS-атаки.

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    1 октября 2026, 15:43 • Новости дня
    Госдума одобрила повышение страховки по долгосрочным вкладам

    Госдума одобрила повышение страховки по долгосрочным вкладам до 2 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект, увеличивающий размер страхового возмещения по депозитам сроком более трех лет до 2 млн рублей.

    Госдума приняла в первом чтении внесенный правительством законопроект о повышении лимита страхования долгосрочных вкладов, пишет РИА «Новости». Инициатива призвана повысить привлекательность таких депозитов для граждан.

    Документ предполагает увеличение размера возмещения по счетам на срок более трех лет с 1,4 млн до 2 млн рублей. Аналогичный лимит устанавливается для вкладов от одного года до трех лет, оформленных безотзывными сертификатами.

    Законопроект также предусматривает трехкратное повышение страхового возмещения по счетам эскроу – до 30 млн рублей. Кроме того, вводятся дифференцированные базовые ставки взносов банков в фонд обязательного страхования. Для долгосрочных вкладов они не превысят 0,125%, для счетов эскроу – 0,05%, а для депозитов в иностранной валюте составят 0,375%.

    «По долгосрочным вкладам и безотзывным сберегательным сертификатам ставка снижается более чем в два раза. По валютным вкладам – повышается примерно вдвое. Это осознанное решение: оно должно снизить мотивацию банков привлекать вклады в иностранной валюте и предотвратить валютизацию сбережений», – пояснил депутат Госдумы Игорь Игошин. Он добавил, что экономика получит дополнительные длинные деньги для инвестиций.

    Заместитель министра финансов России Иван Чебесков отметил, что повышение лимита страховки для всех вкладчиков пока не планируется. По его словам, банковская система стабильна, поэтому меры поддержки должны быть точечными. Чебесков подчеркнул, что средств фонда АСВ для страхования вкладов в настоящее время предостаточно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал рост гарантированных выплат по долгосрочным депозитам до 2 млн рублей.

    В конце прошлого года Минфин подготовил законопроект о повышении страхового возмещения.

    Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступила с инициативой об увеличении лимита для рублевых вкладов.

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    1 октября 2026, 16:32 • Новости дня
    Орешкин констатировал абсолютную финансовую устойчивость России

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин констатировал абсолютную финансово-экономическую устойчивость страны на фоне внесения нового бюджета в Госдуму.

    «У России абсолютно устойчивое финансово-экономическое состояние», – подчеркнул замглавы администрации президента, передает РИА «Новости». Он отметил, что проект нового государственного бюджета, внесенный в Госдуму, подтверждает наличие у правительства сбалансированной модели развития.

    Власти располагают ресурсами, которые можно задействовать при возникновении дополнительных потребностей, пояснил Орешкин. По его словам, проводимая финансовая политика демонстрирует высокую степень надежности.

    Кроме того, Центральный банк реализует взвешенную денежно-кредитную политику. Эти меры направлены на поддержание стабильной динамики инфляции и обеспечение финансовой устойчивости страны, заключил спикер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин констатировал уверенное состояние отечественной финансовой системы.

    Летом заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин предупредил об опасности хранения государственных резервов в западных валютах.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал макроэкономическую обстановку в стране стабильной.

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    1 октября 2026, 18:34 • Новости дня
    Песков: Брюссель понимает все последствия попытки изъятия активов России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет преследовать инициаторов конфискации замороженных российских активов, используя все доступные юридические средства.

    Песков прокомментировал возобновившиеся в Европе дискуссии об изъятии замороженных российских активов. По его словам, Москва будет задействовать все доступные правовые механизмы для защиты своих интересов, пишут «Вести».

    «В Европе остается трезвый голос в виде представителей Брюсселя. Собственно, это страна, компания которой и является депозитарием. Они прекрасно понимают неизбежность юридического преследования тех, кто принимал решения, кто реализовывал эти решения. И Россия будет их преследовать с задействованием всех юридических средств до конца», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Госсовет Бельгии признал незаконным отказ властей разморозить активы российского BCS Bank.

    До этого Кремль пообещал задействовать все правовые механизмы для защиты собственности. Ранее бельгийское руководство потребовало от Евросоюза юридических гарантий для изъятия средств России.

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    1 октября 2026, 11:09 • Новости дня
    Зампред ЦБ Заботкин заявил о переходе России к экономике высоких зарплат

    Зампред ЦБ Заботкин: Российская экономика перешла к высоким зарплатам

    Tекст: Вера Басилая

    Российская экономика перешла из режима умеренных зарплат к экономике с высокими реальными заработками, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

    Заботкин подчеркнул, что экономика России преодолела стадию умеренного уровня оплаты труда в сравнении с остальным миром. Теперь страна вступила в период довольно высоких реальных зарплат, приводит слова зампреда ЦБ РИА «Новости».

    По данным Росстата, в июле средняя заработная плата в России увеличилась на 9,5% в годовом исчислении, достигнув 109,5 тыс. рублей. Реальные зарплаты в середине лета показали рост на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Минэкономразвития спрогнозировало рост реальных зарплат россиян.

    В прошлом месяце стала известна отрасль со средней зарплатой, которая превышает 1 млн рублей.

    Весной средние зарплаты оказались выше 150 тыс. рублей в девяти отраслях российской экономики.

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    1 октября 2026, 11:32 • Новости дня
    Минтруд: Размер пособия по уходу за ребенком вырастет до 95,5 тыс. рублей

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в 2027 году максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком для работающих граждан превысит 95,5 тыс. рублей.

    По словам Котякова, в 2027 году максимальная выплата работающим гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, составит более 95,5 тыс. рублей в месяц. В 2026 году этот показатель достигал лишь 83 тыс. рублей, передает ТАСС.

    Кроме того, в России увеличится единовременная выплата при рождении ребенка. По словам министра, этот показатель возрастет до 30,4 тыс. рублей.

    В среду эксперт Александр Балынин заявил об увеличении минимальных декретных выплат в 2027 году.

    На прошлой неделе Минтруд сообщил о повышении единого пособия в 2027 году.


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    1 октября 2026, 10:43 • Новости дня
    Правительство предложило освободить от НДС передачу государству защиты от БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Кабинет министров внес в Госдуму проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающий отмену НДС при безвозмездной передаче Минобороны, ФСБ, МЧС и Росгвардии товаров для защиты от беспилотных аппаратов.

    Согласно документу, опубликованному в думской электронной базе данных, правительство предлагает не признавать объектом налогообложения передачу товаров, работ, услуг и имущественных прав на безвозмездной основе указанным ведомствам для защиты от беспилотников, передает ТАСС.

    Кроме того, от НДС планируется освободить безвозмездное предоставление питания гражданам, находящимся в защитных сооружениях, подвалах и других аналогичных укрытиях в целях защиты от дронов.

    В проекте поправок также отмечается, что за налогоплательщиками, совершающими такие операции, сохранится право на вычет «входного» налога на добавленную стоимость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Минцифры сообщило об обсуждении льготного НДС на книги. В марте Минфин предложил временное освобождение кафе и ресторанов от НДС.

    Напомним, президент Владимир Путин утвердил дополнительные меры защиты критической инфраструктуры.

     Владимир Путин заявил об отсутствии у государства намерений забирать в собственность частные предприятия, призвав компании самостоятельно обеспечивать безопасность своих объектов.

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    1 октября 2026, 11:44 • Новости дня
    Минфин оценил доходы от НДС на зарубежные онлайн-покупки в 100 млрд рублей

    Tекст: Вера Басилая

    Введение налога на добавленную стоимость для зарубежных онлайн-покупок и таможенного сбора на мелкие посылки обеспечит федеральному бюджету дополнительные 100 млрд рублей ежегодно в 2027–2029 годах, следует из пояснительной записки к проекту бюджета России на ближайшие три года.

    Министерство финансов предложило установить НДС в размере 22% на приобретенные в интернете иностранные товары. Обязанность по уплате налога ляжет на электронные торговые площадки, которые будут выступать в роли агентов. По оценкам ведомства, эта мера даст казне 75,428 млрд рублей дополнительных доходов в год, передает РИА «Новости».

    Кроме того, предлагается взимать таможенный сбор в 100 рублей за пересылку из-за рубежа товаров для личного пользования стоимостью до 200 евро. Ожидается, что это принесет бюджету еще 24,572 млрд рублей ежегодно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг правительство предложило освободить от НДС передачу государству защиты от БПЛА.

    На прошлой неделе Минфин выступил с инициативой ввести налог в 22% на зарубежные онлайн-покупки.

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    1 октября 2026, 21:24 • Новости дня
    Путин: Экономика и финансовая система России демонстрируют устойчивость

    Tекст: Дарья Григоренко

    Экономика и финансовая система России демонстрируют устойчивость, заявил президент Владимир Путин.

    «Российская экономика, финансовая система демонстрируют устойчивость. Макроэкономика стабильна абсолютно», – заявил глава государства на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия», передает РИА «Новости».

    Путин также отметил, что в стране существуют определенные проблемы, требующие решения. Однако, по его словам, подобные вопросы характерны для любого региона мира. Россия успешно преодолевает возникающие в экономике сложности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства на пленарной сессии клуба «Валдай».

    В июле Владимир Путин отметил устойчивое состояние отечественной экономики на фоне внешних атак.

    Месяцем ранее представитель Кремля подтвердил абсолютную обеспеченность макроэкономической стабильности в стране.

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    1 октября 2026, 08:24 • Новости дня
    Составлен портрет типичного пользователя цифрового рубля

    ВТБ: Типичным пользователем цифрового рубля стал мужчина 36–45 лет

    Tекст: Мария Иванова

    Среднестатистическим пользователем цифрового рубля оказался мужчина в возрасте от 36 до 45 лет, являющийся активным потребителем банковских продуктов и инвестором, сообщили в ВТБ.

    После того как 1 сентября россияне получили возможность открывать счета в цифровых рублях, в ВТБ было открыто несколько десятков тысяч таких счетов.

    Аналитики банка выяснили, что чаще всего их открывают мужчины 36–45 лет, у которых есть накопительный счет или индивидуальный инвестиционный счет, передает РИА «Новости».

    На втором месте по активности оказались мужчины 46–55 лет, которые также владеют накопительными счетами, инвестируют и пользуются банковскими картами для оплаты. В ВТБ пояснили, что это активные клиенты массового сегмента.

    Около 14% счетов в цифровых рублях в первые недели были открыты жителями Москвы. В пятерку лидеров также вошли Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Челябинск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава ВТБ Андрей Костин назвал цифровой рубль будущим внешних расчетов.

    В прошлом месяце председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о запуске цифрового рубля в десятках банков.

    В конце сентября Банк России не зафиксировал случаев мошенничества с цифровой валютой.

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    Россия увеличила расходы на человеческий капитал и инфраструктуру

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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