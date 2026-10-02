Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».0 комментариев
Россия запланировала выдавать другим странам кредиты на 6 млрд долларов в год
Проект бюджета заложил по 6 млрд долларов в год на госкредиты другим странам
Россия намерена предоставлять иностранным государствам государственные финансовые и экспортные кредиты в размере 6 млрд долларов ежегодно в период с 2027 по 2029 год.
Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета страны на 2027–2029 годы, передает ТАСС.
В рублевом эквиваленте на предоставление займов в 2027 году запланировано выделить 524,4 млрд рублей, в 2028 году – 552 млрд рублей, а в 2029 году – 576 млрд рублей.
Указанные средства необходимы для завершения уже начатых проектов и выполнения Москвой принятых обязательств по действующим межправительственным договоренностям.
Кроме того, финансирование направят на государственную поддержку экспорта российской промышленной продукции в тех отраслях, где сохраняется высокий уровень конкурентоспособности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг власти решили выделить более 35 млрд рублей на развитие искусственного интеллекта.
В среду правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027–2029 годы.