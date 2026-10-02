Песков: Россия пресечет военные поставки Киеву по Черному морю

Песков: Россия намерена пресечь военные поставки для ВСУ по Черному морю

Tекст: Вера Басилая

«Мы продолжаем специальную военную операцию. Для нас очень важно пресечь полностью поставки по морю на Украину военного оборудования, боеприпасов, топлива для интересов ВСУ, что сейчас и происходит и будет дальше продолжаться», – заявил Песков, передает ТАСС.

Также пресс-секретарь президента прокомментировал инициативу Турции и ООН по вопросу безопасности судоходства в Черном море. По его словам, у России пока нет никакой конкретики на этот счет, сообщает РИА «Новости».

Песков отметил, что Москва знает об этой инициативе, однако киевский режим не проявляет склонности к комплексным договоренностям.

Ранее СМИ сообщали, что Турция и ООН якобы готовят переговоры с Россией и Украиной по вопросу прекращения огня в Черном море.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Турция допустила переговоры по безопасности судоходства в Черном море. В воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запланировал обсуждение ситуации на Украине с кабинетом министров.

Президент Владимир Путин прокомментировал ответные удары по украинской портовой инфраструктуре фразой «получи, фашист, гранату».