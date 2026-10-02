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    Россия увеличила расходы на человеческий капитал и инфраструктуру
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    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

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    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как продовольственный рынок стал полем боя

    Два логистических узла, кормивших планету, одновременно вышли из строя – и это не локальная проблема, а структурный вызов всей системе глобальной продовольственной безопасности.

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    2 октября 2026, 09:04 • Новости дня

    Песков: России нужен мир на Украине, а не перемирие

    Tекст: Вера Басилая

    России нужен полноценный мир, а не перемирие, о чем ранее говорил президент Владимир Путин, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Киев не проявляет склонности к комплексным договоренностям, тогда как фрагментарные не способны приблизить мирное урегулирование, подчеркнул Песков.

    По его словам, договоренности могут быть только комплексными, передает РИА «Новости».

    «Как вчера сказал президент, нам не нужно перемирие, нам нужен мир», – напомнил пресс-секретарь президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин объявил о готовности России к мирным переговорам по Украине.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обвинил Европу в срыве переговоров с Киевом.

    Президент Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» в НЦ «Россия» заявил, что нейтральный статус Украины остается одной из целей России.

    1 октября 2026, 19:56 • Новости дня
    Путин фразой о фашисте и гранате объяснил удары по портам Украины
    Путин фразой о фашисте и гранате объяснил удары по портам Украины
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин прокомментировал ответные удары по украинской портовой инфраструктуре фразой «получи, фашист, гранату».

    Путин напомнил, что Вооруженные силы Украины первыми начали наносить удары по российским судам. Он подчеркнул, что целями этих атак были именно гражданские объекты, передает ТАСС.

    «Да, в Черном море боевые действия, мы наносили удары по военным судам либо по тем кораблям, которые перевозили военное имущество. <…> Но киевские власти начали наносить удары по нашим танкерам, по другим кораблям, которые перевозили наши мирные грузы, абсолютно мирного характера грузы. <…> Что ж, мы начали отвечать. Теперь со всех утюгов к нам идут обращения: «А давайте прекратите», но они [киевские власти] начали – получи, фашист, гранату от советского солдата», – сказал президент на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    Ранее Владимир Путин предупредил о чувствительном ответе на провокации Киева.

    Президент Владимир Путин охарактеризовал текущую ситуацию на Украине как прямую агрессию коллективного Запада против Москвы с использованием украинских властей.

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    2 октября 2026, 03:07 • Новости дня
    Франция запретила Белоруссии выступить в СБ ООН по Украине

    Глава МИД Белоруссии Рыженков: Франция не дала Минску выступить в СБ ООН

    Франция запретила Белоруссии выступить в СБ ООН по Украине
    @ Rick Bajornas/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Французское председательство не позволило представителю Минска выступить на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, сообщил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.

    Рыженков пояснил, что Минск сразу обратился с предложением выступить с оценкой происходящего и своими предложениями по дальнейшим действиям, поскольку страна непосредственно вовлечена в региональные проблемы конфликта гуманитарного, экономического и политического характера.

    «Несмотря на широкий разброс стран, которым было дано слово, французское председательство запретило нам участвовать», – сказал Рыженков в интервью РИА «Новости».

    Он отметил, что Россия поддерживала участие Белоруссии в заседании. Ряду стран, например Испании, выступить позволили. «Где эти страны находятся и где находимся мы? Как они пострадали от этого конфликта и как – мы? Как они понимают и видят конфликт, и как его понимаем и видим мы», – заявил министр.

    В сентябре в СБ ООН председательствовала Франция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минск выразил готовность принять переговоры России и Украины.

    Рыженков заявлял о неоднократном предложении Минска провести переговоры по Украине.

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    2 октября 2026, 00:03 • Видео
    Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

    Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

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    2 октября 2026, 06:37 • Новости дня
    Российские войска атаковали Южный мост в Киеве
    Российские войска атаковали Южный мост в Киеве
    @ Видео центра БПС «Варяг»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска нанесли удар по Южному мосту в Киеве в ночь на 2 октября, следует из сообщения мэра Киева Виталия Кличко.

    «Снова попадание в Южный мост. Экстренные службы направляются на место», – сообщил Кличко в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска уже несколько раз за последние дни наносили удары по Южному мосту через Днепр.

    В связи с атаками власти Киева несколько раз останавливали автомобильное и железнодорожное сообщение по мосту.

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    1 октября 2026, 20:36 • Новости дня
    ЕС отказался выделять Украине дополнительные 27 млрд евро

    Bloomberg: ЕС отклонил просьбу Киева о выделении дополнительных 27 млрд евро

    ЕС отказался выделять Украине дополнительные 27 млрд евро
    @ Stefan Klein/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз ответил отказом на просьбу украинских властей выделить дополнительное финансирование в размере 27 млрд евро для покрытия растущих военных расходов, пишут западные СМИ.

    Евросоюз отклонил просьбы Украины ускорить выплаты по кредитам для покрытия непредвиденного дефицита военного финансирования, пишет Bloomberg. Размер дефицита оценивается в 27 млрд евро, или 30,4 млрд долларов.

    Ранее украинское руководство обратилось к Брюсселю с просьбой ускорить выделение кредита на 90 млрд евро, который предназначался для обеспечения финансовой стабильности государства до конца 2027 года.

    Агентство отмечает, что после возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом Евросоюз стал крупнейшим донором Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Украины Владимир Зеленский потребовал досрочно перечислить европейские кредиты для покрытия дефицита военного бюджета. Этот запрос на дополнительные 27 млрд долларов вызвал беспокойство среди европейских чиновников.

    Ранее Международный валютный фонд предсказал Украине нехватку средств в размере до 54 млрд долларов в период до 2029 года.

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    1 октября 2026, 20:12 • Новости дня
    Путин предупредил о готовности применить весь арсенал при нападении на Россию
    Путин предупредил о готовности применить весь арсенал при нападении на Россию
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин заявил, что при прямом нападении на Калининград или любой другой российский регион Россия применит весь имеющийся арсенал вооружений.

    «Мы никого не пугаем. И то, о чем вы сейчас сказали, заявление МИДа и письма, которые МИД разослал в некоторые страны – это не запугивание, это ответ на попытку нас запугать», – сказал глава государства, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия», передает «Интерфакс».

    По словам главы государства, при прямом нападении на страну «в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерацией всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны».

    Путин уточнил, что в письме МИД по Калининграду говорится не об ответном ядерном ударе, а о возможности задействовать все доступные силы и средства. Выбор конкретного вооружения, подчеркнул он, Россия сделает сама.

    Путин также прокомментировал слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что в Европе не считают российское предупреждение серьезным. «Правильно, если не считать серьезным их угрозы в наш адрес», – ответил президент.

    Он отметил, что о подготовке к войне с Россией говорят европейские политики. Учения в Балтийском море и попытки задержания российских судов Путин назвал действиями, усиливающими напряженность. «А потом действия конкретные, учения в Балтийском море одно за другим, потом попытки задержания наших кораблей, судов. Но это же все эскалация», – заявил он.

    Президент подчеркнул, что Россия учитывает численность потенциального противника и его значительный экономический и военный потенциал. В этих условиях, по его словам, стране придется использовать собственные преимущества.

    «Таких средств поражения, какие сегодня есть у России, ни у кого нет, и это наше конкурентное преимущество», – сказал Путин, добавив, что Москва никому в Европе не угрожает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты предупредили о готовности применить любые средства для предотвращения изоляции Калининградской области.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил получение официального письма Москвы с жестким предупреждением.

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    1 октября 2026, 20:18 • Новости дня
    Путин назвал ложью и провокацией заявления о национализации европейских активов
    Путин назвал ложью и провокацией заявления о национализации европейских активов
    @ Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не национализирует европейские активы, а утверждения об обратном являются ложью и провокацией, заявил Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в национальном центре «Россия».

    «На самом деле это ложь и провокация. Мы ничего и ни у кого не забираем и не национализируем», – подчеркнул президент, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

    Он противопоставил действия России блокировке резервов российского Центрального банка и использованию доходов от них.

    «Заблокировали наши золотовалютные резервы Центрального банка, да еще вроде там раздают доходы от использования этих резервов на войну. Вот это вот, на мой взгляд, недопустимо», – сказал Путин.

    Президент подтвердил, что при благоприятном сценарии европейские компании смогут вернуть свои активы в России. На вопрос об этом он ответил: «Да, получат».

    Путин пояснил, что часть предприятий в России передана под внешнее управление. При этом, по его словам, некоторые европейские государства забрали крупные российские предприятия, нарушив существующие правила. В качестве примера он привел действия Германии в отношении активов «Газпрома» и «Роснефти», а также упомянул ситуацию с «Лукойлом».

    «Мы создаем для себя условия, при которых в случае национализации или, по-другому как это назвать, грабежа наших компаний [на Западе], мы смогли бы зеркальным образом ответить. С этим и связана постановка под внешнее управление тех предприятий», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Путин заявил о попытках Запада изолировать и развалить Россию. В понедельник президент передал российские активы немецкой торговой сети Metro во временное управление акционерному обществу «УК Торг Рус».

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    1 октября 2026, 20:38 • Новости дня
    Путин рассказал, как советский ракетчик предотвратил начало ядерной войны в 1983 году

    Путин объяснил опасность ИИ в армии на примере ложной ракетной тревоги 1983 года

    Путин рассказал, как советский ракетчик предотвратил начало ядерной войны в 1983 году
    @ Юрий Абрамочкин/РИА Новости

    Советский подполковник Станислав Петров в сентябре 1983 года распознал ложный сигнал о ракетном нападении и предотвратил ответный удар. Эту историю президент России Владимир Путин привел на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия», говоря о рисках применения искусственного интеллекта в сфере безопасности.

    Глава государства рассказал, как подполковник Петров получил ложный сигнал от системы предупреждения о ракетном нападении. Техника зафиксировала пуск пяти американских баллистических ракет, однако опытный офицер усомнился в ее показаниях и не стал запускать процедуру ответного удара, сообщает сайт президента России.

    «Любой алгоритм классифицировал бы это как однозначный повод для ответно-встречного удара. Но опытный офицер усомнился в точности сигнала, заподозрил сбой системы. И оказался прав», – рассказал Путин.

    Президент предложил задуматься о том, какими могли быть последствия, если бы решение в такой ситуации принимала машина. «Будь на его месте искусственный интеллект, все могло бы сложиться совсем иначе. Это, по-моему, очень убедительный пример», – подчеркнул он.

    Путин отметил, что ИИ повышает эффективность средств ведения боевых действий, одновременно увеличивая разрушительность конфликтов. «Пределы использования технологий искусственного интеллекта в сфере безопасности – это вопрос выживания человечества», – заявил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин предупредил об опасности цифрового тоталитаризма из-за искусственного интеллекта. Он сравнил ядерное оружие с ружьем на стене. В понедельник профессор Мельничук обвинил Запад в насаждении технофашизма с помощью ИИ.

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    1 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    Путин заявил, что России осталось освободить 11% ДНР
    Путин заявил, что России осталось освободить 11% ДНР
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские вооруженные силы завершат освобождение Донецкой народной республики значительно быстрее, чем ожидают власти Украины и европейские политики, заявил президент Владимир Путин.

    Российские войска полностью освободят территорию ДНР значительно быстрее, чем прогнозируют в Киеве и западных странах, передает РИА «Новости». Об этом президент заявил в ходе выступления на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    «На уровне украинского высокого звена говорят о том, что они удержат еще оставшиеся 11% территории ДНР на протяжении полутора лет. В Европе говорят – Украина удержит на протяжении двух лет. Мы считаем, что это произойдет гораздо раньше, учитывая темпы движения наших войск», – подчеркнул глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент России выразил уверенность в полном освобождении Донбасса.

    Группировка «Центр» взяла под контроль Веселое Поле в Донецкой народной республике.

    Российские войска освободили Нововодяное в ДНР.

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    2 октября 2026, 08:12 • Новости дня
    ВС России поразили железнодорожный мост в Киеве
    ВС России поразили железнодорожный мост в Киеве
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные с помощью беспилотников поразили автомобильный и железнодорожный мост через Днепр в Киеве и электроподстанцию в Киевской области, сообщило Министерство обороны.

    Российские военные продолжают наносить удары по объектам портовой, энергетической инфраструктуры Украины и морским судам, работающим в интересах украинской армии, указало ведомство в Max.

    В результате ночных ударов дронов в Киеве был поражен мост, который обеспечивал переброску войск и доставку военных грузов украинской группировке на Донбассе. В Киевской области атакована электроподстанция Киевская в населенном пункте Наливайковка. Она отвечала за переток и распределение электроэнергии для военно-промышленного комплекса в Киеве и области.

    Кроме того, в Одесской области нанесен удар по производственно-промышленному комплексу в порту Измаил, который принимал, хранил и транспортировал военные грузы и топливо для нужд ВСУ. В акватории Черного моря поражен сухогруз, который вез в Одессу военное имущество и грузы двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские войска поразили склады в Киеве и инфраструктуру в Одессе. В среду Вооруженные силы России ударили по электроподстанциям в Киевской области. В воскресенье российские военные нанесли удар по инфраструктуре порта Килия, дата-центру и сухогрузу ВСУ.

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    1 октября 2026, 22:14 • Новости дня
    Нанесены удары по Южному мосту в Киеве

    Военный эксперт Рожин сообщил о системных ударах по Южному мосту в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    По Южному мосту в Киеве нанесены удары в рамках системной кампании по его выводу из строя, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Вооруженные силы России осуществляют системную кампанию ударов по Южному мосту в Киеве, сообщает военный эксперт Борис Рожин в Max.

    По его словам, целью этой операции является полный вывод инфраструктурного объекта из строя. Рожин отметил, что данная задача сложна, но выполнима.

    В четверг российские войска поразили склады в Киеве и инфраструктуру в Одессе.

    В среду ВС России нанесли массированный удар по Киеву.

    Военкоры сообщили о применении ракет «Циркон» при ночной атаке на Киев.

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    1 октября 2026, 22:27 • Новости дня
    Путин пошутил о встретившемся ему в Приморье тигре

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин с иронией прокомментировал свою встречу с тигром в Приморском крае, отметив, что животное, вероятно, было предупреждено об отсутствии угрозы.

    На пленарной сессии клуба «Валдай» Владимир Путин рассказал, что много лет занимается спасением популяции тигров и был инициатором Тигриного саммита в Петербурге. Вспоминая недавнюю встречу с животным в тайге на Дальнем Востоке, он пошутил: «Видимо, тигр, который вышел на дорогу перед нашей машиной, бежал впереди, махал хвостиком – знал, ему, наверное, сообщили, что угрозы нет», передает ТАСС.

    Модератор сессии заметил, что у кошек виляние хвостом не всегда означает позитивную реакцию. Путин ответил на это с улыбкой: «Я спрошу в следующий раз!».

    О своей встрече с тигром в Приморском крае президент ранее рассказывал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Тогда животное вышло из леса и без опаски шло перед автомобилем.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин во время поездки в Приморский край распорядился не мешать тигру. Тогда было опубликовано видео встречи президента с животным.

    Летом российский лидер отметил мировой интерес к восстановлению популяции тигров.

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    1 октября 2026, 19:42 • Новости дня
    Путин: Россия не собирается ни на кого нападать

    Путин: Россия не собирается ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2050 году

    Путин: Россия не собирается ни на кого нападать
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году, но готова ответить в случае агрессии.

    Путин подчеркнул, что Россия не вынашивает планов нападения на другие страны в ближайшие десятилетия, передает РИА «Новости».

    «Мы никому не угрожаем. Мы просто говорим, что инструментов защиты себя у нас не так уж и много. Мы никому не угрожаем, мы не собираемся ни на кого нападать ни в 29-м, ни в 30-м, ни в 50-м году. Но, если мы столкнемся с агрессией, мы вынуждены будем отвечать», – сказал президент на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постпред США Мэтью Уитакер исключил наличие у НАТО планов по нападению на Россию.

    В среду президент Владимир Путин заявил, что российский народ не сломить и не запугать никому.

    Президент Владимир Путин назвал невозможным победить Россию.

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    1 октября 2026, 21:02 • Новости дня
    Путин ответил на вопрос, пользуется ли он нейросетями
    Путин ответил на вопрос, пользуется ли он нейросетями
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Владимир Путин заявил, что за ответами на вопросы обращается к администрации президента, сотрудники которой используют современные технологии. Так он ответил на вопрос об использовании нейросетей на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    «Я пользуюсь администрацией президента Российской Федерации, которая, в свою очередь, пользуется всем, до чего додумалось человечество», – отметил Путин, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии у Владимира Путина практики использования искусственного интеллекта в повседневной работе.

    Ранее в четверг глава государства отметил необходимость адаптации человечества к жизни в условиях стремительного развития современных технологий.

    Российский лидер подчеркнул важность сохранения за человеком права окончательного принятия решений в государственном управлении.

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    1 октября 2026, 22:07 • Новости дня
    Путин: Запад хочет исключить мирное сосуществование россиян и украинцев
    Путин: Запад хочет исключить мирное сосуществование россиян и украинцев
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин указал на целенаправленные действия западных стран по окончательному разрыву исторических связей между жителями двух соседних государств.

    Глава государства на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия» обратил внимание на жестокие гонения против верующих, передает ТАСС.

    «Страшные вещи происходят с церковью. Убивают священников, выбрасывают людей из храмов, захватывают храмы. Но тишина, как будто ничего не происходит. А почему? Потому что это тоже используется западными спонсорами, в данном случае европейскими, для решения вопроса окончательного отрыва территорий и людей [Украины] от России, создания условий невозможности мирного существования в будущем», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал события на Украине прямой агрессией коллективного Запада.

    Российский лидер указал на многолетние попытки западных стран изолировать и развалить нашу страну.

    Владимир Путин осудил военное освоение исторических территорий России силами НАТО.

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    2 октября 2026, 03:59 • Новости дня
    Многоквартирный дом загорелся в Волгограде в результате атаки БПЛА
    Многоквартирный дом загорелся в Волгограде в результате атаки БПЛА
    @ ГУ МЧС по Волгоградской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинских беспилотников на Волгоградскую область загорелся многоквартирный дом в Волгограде, один пострадавший госпитализирован, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

    «Сегодня ночью в результате массированной террористической атаки БПЛА преступного киевского режима на промышленную инфраструктуру Волгоградской области зафиксировано возгорание в многоквартирном доме по улице Удмуртской в Красноармейском районе Волгограда», – приводит слова Бочарова администрация региона в «Максе».

    Возгорание локализовано. Бочаров поручил оперативным службам и местным властям оценить повреждения, продолжить ликвидацию последствий и подготовить пункты временного размещения для жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рабочие приступили к разбору межкомнатных перегородок в ульяновском многоквартирном доме, который получил наибольшие повреждения в результате недавней атаки беспилотных летательных аппаратов.

    Украинские беспилотники атаковали агрохолдинг «Мираторг» в Брянской области.

    В результате удара украинских беспилотников по городу Трубчевску в Брянской области ранения получили 12 мирных жителей.

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    Россия увеличила расходы на человеческий капитал и инфраструктуру

    В Госдуму внесен главный финансовый документ на ближайшие три года. Новый трехлетний бюджет можно назвать социально ориентированным. Но главное, что рост расходов на здравоохранение, образование, семьи с детьми и пенсионеров сбалансированы с поддержкой развития самой экономики и промышленности. Подробности

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    Путин предложил выход из эпохи конфликтов

    Мир подошел к поворотному моменту своего развития, заявил Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Президент связал международную нестабильность с кризисом прежних институтов, технологическими переменами и нежеланием Запада признать утрату своей гегемонии. Россия выстраивает маршрут своего движения в будущее и готова участвовать в этой работе совместно с другими странами. Подробности

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    Россия вернула Родину миллионам русских

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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