Tекст: Вера Басилая

Песков заявил, что Киев не проявляет склонности к комплексным договоренностям, тогда как фрагментарные не способны приблизить мирное урегулирование, подчеркнул Песков.

По его словам, договоренности могут быть только комплексными, передает РИА «Новости».

«Как вчера сказал президент, нам не нужно перемирие, нам нужен мир», – напомнил пресс-секретарь президента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин объявил о готовности России к мирным переговорам по Украине.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обвинил Европу в срыве переговоров с Киевом.

Президент Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» в НЦ «Россия» заявил, что нейтральный статус Украины остается одной из целей России.