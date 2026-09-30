У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.5 комментариев
ВС России поразили коммуникационный центр в Киеве и порт Измаил
Российские военные в ходе массированного удара поразили киевский коммуникационный центр, а также порт Измаил, сообщило Минобороны.
Удар наносился в ночь на среду высокоточным оружием наземного базирования и дальнобойными беспилотниками, указало ведомство в Max.
В результате операции были успешно поражены несколько стратегически важных целей. Среди них оказался коммуникационный центр, расположенный в Киеве.
Кроме того, российские военные нанесли урон объектам энергетической системы в Киевской области, которые обеспечивали работу военного производства.
Также была поражена инфраструктура порта Измаил.
Ранее ВС России поразили объекты энергетики, использовавшиеся в интересах ВСУ.
Кроме того, российские военные нанесли групповой удар по центрам обработки данных в Киеве.
Также российская армия ударила по цехам производства беспилотников ВСУ.