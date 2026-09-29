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    29 сентября 2026, 20:15 • В мире

    Ошибки Зеленского превратили Киев в прифронтовой город

    Ошибки Зеленского превратили Киев в прифронтовой город
    @ Yevhen Kotenko/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Киев все больше напоминает прифронтовой город: регулярные налеты БПЛА привели к перебоям в работе транспорта, мобильной связи и интернета, пустым полкам в магазинах. Причем ситуация будет только ухудшаться – способных перехватывать скоростные дроны систем ПВО у ВСУ нет и не предвидится. Ошибки Зеленского привели к тому, что для украинцев Киев потерял репутацию безопасного города, а для союзников перестал быть «витриной устойчивости» Украины, считают эксперты.

    Киев превращается в прифронтовой город. Именно так ситуацию в украинской столице описывает издание The Washington Post. Как отмечается в статье, российские войска используют все более быстрое и современное оружие, способное беспрепятственно обходить ПВО республики. ВСУ же не имеют возможности приступить к массовому развертыванию необходимых перехватчиков.

    Напомним, ВС РФ начали активно поражать цели в Киеве с июля этого года. Основными целями для атак являются оборонные объекты и логистические центра, обеспечивающие армию противника ракетными вооружениями, дронами и топливом. При этом обстрелы носят практически непрерывный характер: на город регулярно летят группы дронов.

    Происходящее местные СМИ уже назвали «беспилотной каруселью». Проблему признают и в офисе Владимира Зеленского. Так, его советник Сергей Бескрестнов подчеркнул, что Москва в течение одного лишь августа запустила по Украине более двух с половиной тысяч дронов. Из-за высокой частотности атак Верховная рада всерьез рассматривает возможность «переехать» из основного помещения в подвал.

    Кроме того, ВС РФ начали бить по дата-центрам. Поражены мощности «Киевстара» и «Паркового», ущерб получил и центр обработки данных (ЦОД) New-Telco, снабжавший интернет-трафиком военное ведомство республики. Как прогнозируют эксперты, данная тактика может серьезно осложнить связь для ВСУ. Впрочем, сложившаяся ситуация радикально меняет и быт горожан.

    Как сообщает Deutsche Welle* (признано в России нежелательной организацией), в столице наблюдаются перебои в работе наземных участков метро, в том числе и ключевых перегонов, связывающих левый и правый берега Киева. На полках в магазинах наблюдается дефицит товаров. Граждане спешат закупиться ключевыми товарами.

    Украинское издание «Страна», в свою очередь, рассказывает о серьезных проблемах с интернетом, из-за которых в столице приостановлено оформление паспортов и водительских прав. Участившиеся атаки на город связаны с ростом эскалации, что было спровоцировано Владимиром Зеленским, объявившим в начале лета 40-дневную операцию СБУ.

    Тогда издание The Economist отмечало, что кампания – это попытка вынудить Россию к переговорам о завершении боевых действий до августа. «40 дней – инструмент политического и информационного давления», – говорилось в материале. В рамках данной «инициативы» Киев наносил удары по складам маркетплейсов и НПЗ.

    «За последние недель ситуация в Киеве резко изменилась. Слом настроений признают даже украинские компании, занимающиеся организацией социологических исследований. Согласно данным последних опросов, именно жители столицы наиболее пессимистично смотрят на будущее республики и своего города», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «Настроения киевлян близки к паническим: люди стоят в очередях супермаркетов – закупают провиант «на черный день», жалуются на ухудшение сотовой связи и интернета. Фактически, граждане впервые по-настоящему ощутили последствия текущего конфликта», – отмечает собеседница. Впрочем, «катастрофы» до сих пор не случилось.

    «Люди продолжают «выходить в свет», фотографироваться на улицах. Тем не менее, ощущение тотальной безопасности испарилось.

    Всему виной – безответственные действия украинского руководства и Владимира Зеленского, в частности. Власти страны долго и упорно добивались резкого ухудшения качества жизни в столице», – рассуждает собеседница.

    «В этом году Зеленский стал особенно дерзок. Он глумливо давал разрешение России провести парад Победы на Красной Площади, отсчитывал сорок дней до разгрома экономического и военного РФ, а также демонстративно осуществил самую большую атаку БПЛА на Москву в самый разгар выборов в Госдуму», – перечисляет эксперт.

    «То есть он в открытую говорил, что именно в Киеве разрабатываются «смертоносные» операции, призванные нанести значимый урон России. Эти слова вышли за пределы бравурной риторики: ВСУ заметно нарастили арсенал ракет и беспилотников. В такой ситуации Москва не могла не принять мер по купированию нарастающей угрозы», – акцентировала она.

    Таким образом, жители столицы вынуждены расплачиваться за «длинный язык» Зеленского.

    Ситуация, при этом, будет лишь ухудшаться. «Не за горами зима. С наступлением холодов стоит ждать осложнений с подачей тепла и воды. Будут, вероятно, и перебои с электричеством. Впрочем, многие киевляне уже раздумывают о выезде из города», – уточняет Шеслер.

    Киев стал прифронтовым населенным пунктом, соглашается Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». «Это было вопросом времени, ведь именно в столице собираются основные центры регулирования работы тыла и армии. То есть концентрация сил, действующих на обеспечение продолжения войны, зашкаливает», – продолжает он.

    «Соответственно, Киев был обречен рано или поздно ответить за глупые действия руководства республики. Зеленский сам накликал большую беду на этот город: одобряя удары по российским НПЗ, по складам маркетплейсов, провокации в самый разгар электоральной кампании, он дразнил Москву, надеясь, видимо, на то, что ответа чудесным образом не последует», – говорит эксперт.

    Несмотря на вычурное украинство, местные власти до последнего верили в «русский авось».

    «Но таким образом они лишь нарвались на удар по столицк своего государства. Теперь остается только рассчитывать, что произошедшее как-то вразумит Банковую, приведет ее в чувство и заставит мыслить более взвешенно и трезво», – отмечает собеседник.

    При этом атаки на Киев бьют и по репутации всей Украины. «Во-первых, ситуация показала, что ВСУ не способны отразить налеты на самое сердце своей страны. Для государства, пытающегося показывать себя как «щит Европы» – это удар ниже пояса. Во-вторых, столица была «витриной» руководства Зеленского. Именно через положение дел в этом городе он пытался показать союзникам, что его команда способна поддерживать «островки» мирной жизни», – добавляет он.

    «Киев стал зеркалом, отражающим деградацию всей республики. Местные жители в светлое будущее не верят. Быт здесь стал невыносимым. Граждане откровенно называют город «дырявым», поскольку в силу собственного ПВО уже никто не верит. И ситуация, при сохранении текущего дестабилизирующего курса правительства, будет сохраняться плачевной бесконечно долго», – резюмирует Скачко.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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