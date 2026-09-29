При атаке БПЛА на Белгородскую область пострадали три человека

Tекст: Дарья Григоренко

Вооруженные силы Украины нанесли удар с помощью беспилотников по территории региона, в результате чего три человека получили ранения в селе Бессоновка Белгородского округа, говорится в сообщении оперштаба региона в Max.

«В селе Бессоновка Белгородского округа в результате детонации беспилотника у одного мужчины проникающее ранение грудной клетки, осколочные ранения живота, предплечья и голени. В тяжелом состоянии он госпитализирован в областную клиническую больницу», – рассказали в ведомстве.

Двоих других пострадавших с проникающими ранениями живота, рук и ног доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.

Атаки дронов также привели к повреждениям инфраструктуры в Шебекинском, Грайворонском, Краснояружском и Ракитянском округах. Пострадали жилые дома, автомобили, коммерческие и социальные объекты, а также предприятия. В населенных пунктах Новая Таволжанка и Илек-Пеньковка огонь уничтожил по одному частному дому.

Накануне в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины на территорию Белгородской области за прошедшие сутки погиб один человек, еще один получил ранения.

Днем ранее в результате украинских атак на регион погиб один человек.

За сутки до этого жертвами обстрелов Белгородской области стали трое мирных жителей.

На прошлой неделе из-за ударов ВСУ ранения получили 11 белгородцев.