Когда вы трудитесь ради блага сограждан – и получаете в ответ несправедливую ругань, трудно сохранять усердие и любовь к людям. Нужна какая-то внутренняя опора.0 комментариев
При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали 11 человек
За сутки в Белгородской области из-за ударов ВСУ ранены 11 жителей
Одиннадцать человек ранены за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак ВСУ, шесть из них госпитализированы, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
Информацию об атаках опубликовал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев в своем канале на платформе MAX.
«В Белгородском, Волоконовском, Грайворонском, Ракитянском, Шебекинском и Яковлевском округах получили ранения 11 человек. Шестеро пострадавших продолжают лечение в больницах», – написал он.
По словам главы региона, за минувшие сутки украинские войска 158 раз атаковали Белгород и 15 муниципальных округов. Противник произвел восемь артиллерийских обстрелов и 12 раз сбрасывал взрывные устройства с беспилотников.
Силы противовоздушной обороны успешно отразили большую часть ударов. В результате слаженной работы военных в небе над регионом были сбиты и подавлены 107 украинских дронов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате ударов украинских боевиков в Белгородской области пострадали 11 человек.
Шестого сентября жертвами массированных обстрелов приграничного региона стали три мирных жителя.
Днем ранее при атаках ВСУ погиб один белгородец.