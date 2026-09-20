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В Киевской области получили повреждения производства и склады
В Киевской области зафиксированы повреждения производственных помещений, складов, предприятий и линий электропередачи в нескольких районах, сообщил глава областной администрации Тимур Ткаченко.
Ткаченко сообщил о повреждении производственных помещений и складов на территории Киевской области, передает ТАСС.
Поврежденные складские помещения находятся в Бучанском районе, а производственные мощности – в Фастовском. Кроме того, в Вышгородском районе пострадало одно из предприятий.
В Броварском районе зафиксировано повреждение линии электропередачи. Детали о масштабах разрушений и возможных пострадавших не уточняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в регионе зафиксировали повреждения пяти складских комплексов.
Неделей ранее местные власти сообщили о разрушении аналогичных объектов в двух районах области.
10 сентября крупный пожар охватил производственные помещения в Бучанском районе.