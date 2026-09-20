В Киевской области получили повреждения производства и склады

Tекст: Дарья Григоренко

Ткаченко сообщил о повреждении производственных помещений и складов на территории Киевской области, передает ТАСС.

Поврежденные складские помещения находятся в Бучанском районе, а производственные мощности – в Фастовском. Кроме того, в Вышгородском районе пострадало одно из предприятий.

В Броварском районе зафиксировано повреждение линии электропередачи. Детали о масштабах разрушений и возможных пострадавших не уточняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в регионе зафиксировали повреждения пяти складских комплексов.

Неделей ранее местные власти сообщили о разрушении аналогичных объектов в двух районах области.

10 сентября крупный пожар охватил производственные помещения в Бучанском районе.