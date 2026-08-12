Tекст: Елизавета Шишкова

Экс-премьер Британии Борис Джонсон попытался оправдаться за срыв мирных переговоров по урегулированию ситуации на Украине, которые проходили в Стамбуле весной 2022 года, передает РИА «Новости».

Политик заявил, что не имеет отношения к отказу Киева от подписания соглашений с Москвой.

«Европейские лидеры сказали, что мой визит в Киев стал причиной срыва переговоров... Они сказали, что я помешал всем планам, что сделал невозможным заключение мирного соглашения. Это полная и абсолютная чушь», – сказал Джонсон.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что переговорный процесс в 2022 году был практически завершен. Однако после отвода российских войск от Киева украинские власти отказались от договоренностей. Позже президент Украины Владимир Зеленский на законодательном уровне запретил вести переговоры с российской стороной.

Кроме того, Джонсон признал наличие серьезных проблем со свободой слова в Британии. Он отметил, что государство слишком активно вмешивается в эту сферу, назвав подобную критику справедливой. Политик также подтвердил информацию о задержании 12 тыс. человек за публикации в социальных сетях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш напомнил о вмешательстве третьих стран в подписание почти готового мирного соглашения между Россией и Украиной весной 2022 года.

Президент России Владимир Путин назвал бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона представителем шоу-бизнеса за его роль в срыве стамбульских договоренностей.

Глава российского МИД Сергей Лавров обвинил британское руководство в приказе Киеву отказаться от парафированного плана урегулирования.