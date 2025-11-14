Гуров: В России незанятость среди молодежи в два раза ниже, чем в США

Глава Росмолодежи Гуров: В России ничем не занятой молодежи в два раза меньше, чем в США

Tекст: Тимур Шайдуллин

Доля молодежи в возрасте от 15 до 29 лет, которая не учится, не работает и не проходит переподготовку, в России составляет 8%, сообщил глава Росмолодежи Григорий Гуров на выездном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Молодежь и дети» в Перми. Для сравнения, в США этот показатель достигает 14%, в Испании – 16%, в Италии – 23%, а в Турции – 28%, цитирует чиновника пресс-служба губернатора ЯНАО.

Гуров отметил, что данные предоставлены Организацией экономического сотрудничества и развития. Он также представил результаты исследования «Индекс поколения» для улучшения положения дел среди молодежи.

Гуров сообщил, что комплексный анализ проводился по семи направлениям: образование, мировоззрение, работа и общественная деятельность, семья и связь поколений, здоровье и спорт, досуг и образ будущего. Самое высокое значение индекса в 66% отмечается в сфере «работа и общественно-полезная деятельность».

Поколение NEET (Not in Education, Employment or Training) – это молодежь, не занятая ни обучением, ни трудовой деятельностью, ни профессиональной переподготовкой. Термин появился в конце XX века в Британии и широко используется в исследованиях молодежной политики.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова представила комплекс инициатив по повышению занятости молодежи и формированию системы ранней профориентации.

