МВД объявило в розыск журналистку «Дождя» Ратникову

Журналистка Валерия Ратникова из «Дождя» объявлена в федеральный розыск

Tекст: Денис Тельманов

МВД России объявило в розыск журналистку Валерию Ратникову (иноагент в РФ), сообщает база розыска, передает ТАСС. В базе указано, что журналистка «разыскивается по статье УК», однако конкретную статью не уточняют.

В отношении Ратниковой заведены уголовные дела по двум статьям: за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России, а также за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

Валерия Ратникова работает корреспондентом на телеканале «Дождь», который признан в России СМИ-иноагентом. В декабре 2023 года журналистка была внесена в реестр иноагентов. Ранее ее уже штрафовали за аналогичные нарушения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в отношении журналистки телеканала «Дождь» Анны Монгайт* возбудили уголовное дело за фейки о российской армии. Правоохранительные органы возбудили уголовные дела против трех сотрудников телеканала «Дождь» за нарушения законодательства об иностранных агентах. В России объявили в розыск журналиста и главреда телеканала «Дождь» Тихона Дзядко*.