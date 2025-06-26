Глава СПЧ Фадеев предложил высылать семьи мигрантов, чьи дети не учатся в школе

Глава СПЧ предложил высылать семьи мигрантов, чьи дети не учатся в школе

Tекст: Ирма Каплан

«Частью 4 статьи 43 Конституции и частью 2 статьи 63 Семейного кодекса России на родителей и опекунов возложена обязанность обеспечить получение детьми основного общего образования. Эта норма распространяется на всех родителей, даже если они не являются гражданами России. В случае невыполнения такие родители могут быть лишены родительских прав или ограничены в них», – напомнил Фадеев в Telegram-канале СПЧ.

Он отметил, что аналогичные обязанности государство возлагает на родителей и в странах Средней Азии, а в Таджикистане обязательным является полное среднее образование, 11 классов школы.

По словам Фадеева, в Таджикистане в 2024 году ужесточили административную и уголовную ответственность за воспрепятствование получению общего среднего образования. С нарушителя взимают штраф до восьми тысяч долларов, ему грозят обязательные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы до двух лет.

Фадеев считает, что в России нарушаются права сотен тысяч детей, а если иностранные граждане, их родители, не намерены соблюдать законы страны пребывания – они могут уезжать обратно.

«Мы не можем себе позволить безответственное отношение к будущему детей, даже если они не граждане России и приехали сюда с трудовыми мигрантами. Кроме того, скопления неприкаянных детей и подростков на улице и в общественных местах угрожают стать серьезным криминогенным фактором», – отметил он.

Глава СПЧ привел статистику МВД, согласно которой, в стране зарегистрировано почти 786 тыс. иностранных несовершеннолетних, 192 тыс. получают образование в образовательных организациях. То есть 24,5% от общего числа. С учетом дошкольников вне школ остаются около 300 тыс. детей.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в парламент внесли проект закона, предусматривающий новые основания для лишения приобретенного гражданства, в числе таких оснований – сексуальное насилие.

До этого в Госдуме рассматривали проект закона механизма передачи данных о детях мигрантов между МВД России и органами управления образования.