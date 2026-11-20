И где же сейчас отстраненность и беспристрастность, которая мне когда-то представлялась неотъемлемым свойством корреспондента? Куда она делась, как растаяла? Когда украинцы стали убивать журналистов, открыто признаваясь, что считают нас законной военной целью?0 комментариев
Французский самолет-разведчик четыре часа кружил у границы Белоруссии
Самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3F Sentry военно-воздушных сил Франции в течение четырех часов выполнял полет вблизи белорусско-польской границы.
Французский самолет-разведчик около четырех часов летал кругами над Польшей вблизи границы с Белоруссией, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервисов отслеживания полетов.
Согласно полетным данным, борт вылетел из Франции примерно в 10:15 мск и направился на восток. Приблизительно в 12:10 мск самолет начал летать кругами в 15 км от белорусско-польской границы. Около 16:00 борт прекратил кружить и взял курс на запад.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце самолет разведки военно-воздушных сил Франции совершил полет близ границ этого российского региона.
В сентябре разведывательный беспилотник Польши долетел до погранперехода «Бобровники» в непосредственной близости от границы с Белоруссией.