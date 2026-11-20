Tекст: Валерия Городецкая

Французский самолет-разведчик около четырех часов летал кругами над Польшей вблизи границы с Белоруссией, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервисов отслеживания полетов.

Согласно полетным данным, борт вылетел из Франции примерно в 10:15 мск и направился на восток. Приблизительно в 12:10 мск самолет начал летать кругами в 15 км от белорусско-польской границы. Около 16:00 борт прекратил кружить и взял курс на запад.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце самолет разведки военно-воздушных сил Франции совершил полет близ границ этого российского региона.

В сентябре разведывательный беспилотник Польши долетел до погранперехода «Бобровники» в непосредственной близости от границы с Белоруссией.