И где же сейчас отстраненность и беспристрастность, которая мне когда-то представлялась неотъемлемым свойством корреспондента? Куда она делась, как растаяла? Когда украинцы стали убивать журналистов, открыто признаваясь, что считают нас законной военной целью?0 комментариев
Хуситы пригрозили атаковать порты Саудовской Аравии в ответ на удар по Ходейде
Военный представитель правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» пригрозил нанести удары по порту Джидда и другим объектам Саудовской Аравии в ответ на возможную атаку арабской коалиции на йеменскую Ходейду.
Арабская коалиция ранее выпустила предупреждение о необходимости эвакуации из йеменского порта Ходейда, передает РИА «Новости». «Порт Джидды и все порты на побережье Красного моря под контролем Саудовской Аравии станут целями для наших сил, если противник осуществит свои угрозы нанести удар по порту Ходейды», – заявил представитель хуситов.
Он призвал работников порта Джидда и других подконтрольных Саудовской Аравии гаваней, а также находящихся поблизости людей немедленно эвакуироваться. Военный представитель также потребовал от всех судоходных компаний срочно вывести свои корабли из саудовских портов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу 19 мирных жителей погибли в результате авиаудара Саудовской Аравии по лодке у побережья йеменской провинции Лахдж.
Штаб-квартира Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии получила повреждения при ракетном ударе хуситов.
В четверг силы противовоздушной обороны аравийской коалиции отразили ракетный удар движения по Эр-Рияду.