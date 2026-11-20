Tекст: Тимур Шайдуллин

Арабская коалиция ранее выпустила предупреждение о необходимости эвакуации из йеменского порта Ходейда, передает РИА «Новости». «Порт Джидды и все порты на побережье Красного моря под контролем Саудовской Аравии станут целями для наших сил, если противник осуществит свои угрозы нанести удар по порту Ходейды», – заявил представитель хуситов.

Он призвал работников порта Джидда и других подконтрольных Саудовской Аравии гаваней, а также находящихся поблизости людей немедленно эвакуироваться. Военный представитель также потребовал от всех судоходных компаний срочно вывести свои корабли из саудовских портов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу 19 мирных жителей погибли в результате авиаудара Саудовской Аравии по лодке у побережья йеменской провинции Лахдж.

Штаб-квартира Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии получила повреждения при ракетном ударе хуситов.

В четверг силы противовоздушной обороны аравийской коалиции отразили ракетный удар движения по Эр-Рияду.