Euronews: Фон дер Ляйен нашла способ лишить Каллас полномочий

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Дополнительным фактором в этом обсуждении является растущая напряженность между Калласом и Европейской службой внешних действий, с одной стороны, и фон дер Ляйен и Европейской комиссией, с другой», – говорится в публикации Euronews, передает РИА «Новости».

В тексте отмечается, что председатель ЕК уже долгое время выходит за рамки своих прямых обязанностей. Она регулярно комментирует вопросы внешней политики, что негативно сказывается на авторитете Каллас.

Некоторые европейские дипломаты предполагают, что недавний громкий скандал в прессе стал следствием именно этих внутренних конфликтов в структурах ЕС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские государства обсуждают масштабную перестройку дипломатической службы из-за недовольства деятельностью Каи Каллас. В мае депутат Европарламента Фернан Картайзер призвал заменить чиновницу.