    Украинцы стали «расходником» Франции в Африке
    Россия почти вдвое увеличила экспорт халяльной продукции
    Звезда «Рабыни Изауры» Луселия Сантос захотела снять фильм о женщинах России
    Американский блокбастер честно показал роль России в мировой космонавтике
    Путин заявил о планах создания технологических альянсов России с другими странами
    Путин призвал производить критически важную продукцию внутри страны
    Пашинян высказался о статусе российской военной базы в Армении
    Госдума утвердила Лантратову новым уполномоченным по правам человека
    Фетисов назвал предательством показ в России матчей чемпионата мира по хоккею
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия и Европа мечутся между войной и выгодой

    Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерное оружие – единственная страховка для Глобального Юга

    События 2026 года однозначно демонстрируют, что в современном мире государства Глобального Юга могут чувствовать себя в относительной безопасности, только получив в свое распоряжение ядерные заряды.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинский язык не стал на Украине родным

    Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.

    14 мая 2026, 17:42 • Новости дня

    Эстония решила сократить часы работы КПП на границе с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Эстонии решили изменить график работы пограничных пунктов на границе с Россией, сократив время пропуска на КПП «Нарва-1» до 12 часов, пишут местные СМИ.

    Эстонское правительство утвердило продление временного порядка работы наземных пунктов пропуска на юго-востоке страны. В частности, изменения затронут контрольно-пропускной пункт «Нарва-1», который с 15 июня перейдет на новый график, сообщил ТАСС, ссылаясь на портал национального гостелерадио ERR.

    Пограничный пункт будет открыт с 07:00 до 19:00, тогда как ранее он работал до 23:00. Утвержденный режим вводится на два месяца. Кроме того, КПП «Койдула» и «Лухамаа» останутся закрытыми в ночное время суток до конца августа, их работа также будет идти с 07:00 до 19:00 по московскому времени.

    «Сокращение часов работы позволяет эффективнее распределять сотрудников для охраны государственной границы», – заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро.

    Ранее в Нарве выстроилась очередь из желающих попасть на праздник Дня Победы в Ивангороде. До этого парламент Эстонии отклонил законопроект о полном закрытии пограничных пунктов с Россией, так как за него проголосовало меньшинство депутатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отток населения из Эстонии растет из-за ухудшения экономической ситуации в стране.

    13 мая 2026, 19:02 • Новости дня
    Минобороны нанесло массированный удар по Западной Украине
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    На западе Украины зафиксированы удары по объектам критической инфраструктуры, в ряде городов возникли перебои с энергоснабжением и пожары, сообщают украинские СМИ.

    В городе Жолква Львовской области после удара по объекту критической инфраструктуры вспыхнул масштабный пожар, часть города осталась без электричества, сообщают украинские СМИ со ссылкой на мэра.

    Ужгород, по их данным, впервые с начала конфликта оказался под атакой дронов типа «Герань», на видео зафиксирован прилет по промышленному объекту, а также удар по еще одному объекту критической инфраструктуры. В Луцке сообщалось о попадании в здание СБУ.

    Украинские СМИ пишут, что с начала суток российская сторона запустила по Украине не менее 800 дронов. Удары, по их сведениям, пришлись на Закарпатье, Львовскую, Волынскую, Ивано-Франковскую, Ровенскую, Винницкую, Черновицкую, Хмельницкую, Днепровскую, Кировоградскую, Запорожскую, Житомирскую, Киевскую, Николаевскую, Одесскую, Сумскую, Черкасскую, Харьковскую и Херсонскую области.

    «Украина под массированным налетом «Гераней», – заявил военкор Александр Коц в своем канале в Max.

    По его словам, Украинские ресурсы сообщают о массированном налёте беспилотников «Герань»: по их данным, в воздухе находятся сотни дальнобойных дронов, которые перегружают систему ПВО и достигают западных регионов страны с разных направлений, включая приграничные районы с Белоруссией. Отмечается, что подобные по масштабу атаки ранее чаще происходили в ночное время.

    Названы и возможные цели ударов в западной части Украины. Среди них – Яворовский полигон под Львовом, где по стандартам НАТО готовят войска и испытывают западную технику, а также секретный объект «Ивано-Франковск-16» в Карпатах, рассматриваемый как запасной командный пункт и центр военной промышленности со складами вооружений. Также целью может служить 233-й общевойсковой полигон в селе Малая Любаша Ровенской области и аэродром Коломыя в Ивано-Франковской области, который используют для базирования истребителей и тактической авиации и рассматривают как возможную площадку для F-16 и Mirage 2000.

    Кроме того, в перечень потенциальных объектов для уничтожения входят аэродром Озерное под Житомиром, где базируется истребительная бригада ВСУ, авиабаза Стрый во Львовской области, аэродром Ужгород в Закарпатье со смешанной гражданской и военной инфраструктурой и аэродром Дубно в Ровенской области, оборудованный железобетонными укрытиями. Наиболее важными для ВПК районами на западе Украины называются Львовская, Ивано-Франковская, Хмельницкая и Винницкая области, где сосредоточены авиаремонтные заводы, сборочные линии дронов и бронетехники, а также объекты с участием западных компаний, включая структуры Rheinmetall.

    Ранее российские войска нанесли массированный удар по энергосистеме Украины.

    13 мая 2026, 21:24 • Новости дня
    Мадьяр сообщил о вызове посла России в МИД Венгрии из-за «взрывов в Закарпатье»
    @ Boglarka Bodnar/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Венгрии Анита Орбан 14 мая намерена пригласить российского посла для разговора о ситуации на Украине и «взрывах в Закарпатье», сообщил новый премьер-министр страны Петер Мадьяр по итогам заседания правительства.

    «Завтра в 11.00 министр иностранных дел нового правительства Анита Орбан вызовет российского посла в венгерский МИД», – заявил политик, передает ТАСС.

    Премьер также добавил, что Будапешт намерен запросить у главы российской дипмиссии информацию о планах Москвы по завершению вооруженного конфликта на Украине. Мадьяр подчеркнул, что министр будет лично ждать посла для детального прояснения ситуации.

    В апреле посла России вызвали в МИД Румынии после падения беспилотника. В марте МИД Молдавии вызвал посла России из-за аварии на украинской ГЭС.

    13 мая 2026, 19:00 • Видео
    Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

    Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    14 мая 2026, 09:41 • Новости дня
    Российские военные нанесли мощные ракетные удары по инфраструктуре Киева
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы России нанесли мощные ракетные удары по Киеву, поразив ряд важных объектов, сообщили СМИ.

    «Прямое попадание ракеты в АЗС БРСМ», – сообщил Telegram-канал «Киiв Оперативний», передает Lenta.Ru.

    В результате атаки в городе возникли пожары. Среди поврежденных объектов оказался бизнес-центр, который, по предварительным данным, использовался для производства беспилотных летательных аппаратов.

    Помимо столицы, серия взрывов зафиксирована в Харькове. Местные власти подтвердили удары по Новобаварскому и Основянскому районам города. В ночь на 14 мая украинские мониторинговые ресурсы также зафиксировали массовый запуск российских дронов-камикадзе «Герань-2» с нескольких направлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России заранее предупредило о возможности массированного ракетного удара по центру Киева.

    Накануне Вооруженные силы провели серию результативных атак по тыловой инфраструктуре противника в Харькове и других городах.

    В этот же день украинские СМИ зафиксировали запуск российской стороной сотен беспилотников по западным регионам страны.

    13 мая 2026, 19:40 • Новости дня
    Участник программы «Время героев» Шуваев назначен врио губернатора Белгородской области

    @ kobzevii

    Участник президентской программы «Время героев» Александр Шуваев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Согласно документу, президентом принята отставка действующего губернатора Вячеслава Гладкова по собственному желанию, сообщает официальный сайт Кремля. Врио главы региона назначен Александр Михайлович Шуваев – до вступления в должность избранного губернатора Белгородской области.

    В тексте указа отмечается, что решение принято в соответствии с федеральным законодательством о принципах организации публичной власти в субъектах РФ и вступает в силу со дня подписания.

    Шуваев в июне 2025 года стал одним из 85 участников второго потока программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии. В январе 2026 года он был назначен заместителем губернатора Иркутской области.

    Александр Шуваев родился в 1981 году в городе Новый Оскол Белгородской области. За боевые заслуги удостоен звания Героя Российской Федерации, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Александра Невского, тремя орденами Мужества и медалью Суворова.

    Также президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выпускника «школы губернаторов» Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области.

    14 мая 2026, 10:22 • Новости дня
    США заморозили ротацию войск в Европе
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американское военное ведомство временно прекратило плановую смену контингента на европейском континенте на фоне пересмотра общей стратегии размещения вооруженных сил.

    О решении Вашингтона рассказал глава литовского оборонного ведомства Робертас Каунас, передает Bloomberg.

    По его словам, Пентагон отменил переброску бронетанковой бригады из-за масштабного пересмотра планов дислокации армии.

    «У нас есть информация, что ротация в настоящее время приостановлена с целью оценки изменений в Германии. Это предварительные первоначальные сведения, которыми мы располагаем», – заявил Каунас.

    Ранее президент США пообещал вывести 5 тыс. военнослужащих из Германии. Высокопоставленные дипломаты стран НАТО ожидают дальнейшего сокращения контингента, в том числе на территории Италии.

    Отмена отправки также затронула более 4 тыс. солдат, которые должны были находиться в Польше в течение девяти месяцев. При этом польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш пояснил, что ситуация касается исключительно ранее анонсированных корректировок присутствия армии США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия США отменила отправку в Польшу бронетанковой бригады из 4 тыс. военнослужащих.

    Глава Белого дома ранее заявил о намерении вывести из Германии более 5 тыс. американских солдат.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала решение Вашингтона полным сюрпризом для Евросоюза.

    13 мая 2026, 19:45 • Новости дня
    Выпускник «школы губернаторов» Ковальчук назначен врио губернатора Брянской области

    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области.

    Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Этим же указом президентом принята отставка Александра Богомаза с должности главы региона по собственному желанию.

    Новый руководитель Брянской области прошел подготовку в рамках шестого потока программы управленческого резерва государственной службы. Этот образовательный проект, стартовавший летом 2017 года на базе Высшей школы государственного управления, известен как «школа губернаторов».

    Также указом президента участник президентской программы «Время героев» Александр Шуваев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области.


    13 мая 2026, 22:41 • Новости дня
    Эксперт: Новые врио губернаторов приграничья прошли подготовку Донбассом

    @ kobzevii, Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Назначение врио губернаторов Белгородской и Брянской областей – это ставка на людей, получивших боевой и управленческий опыт в Донбассе. Такое кадровое решение президента призвано укрепить приграничье, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В среду Владимир Путин назначил врио губернаторов: Александр Шуваев будет руководить Белгородской областью, Егор Ковальчук – Брянской.

    «Оба кандидата прошли очень сложный отбор и серьезную карьерную школу. Егор Ковальчук был главой правительства в ЛНР – регионе, который находится в зоне боевых действий. Что касается Александра Шуваева, то он десантник, брал Авдеевку и является одним из самых молодых генерал-майоров», – отметил политолог Павел Данилин.

    При этом, как подчеркнул эксперт, Шуваев – уроженец Белгородской области, «что тоже стало одним из факторов его назначения». Кроме того, он прошел кадровую программу «Время героев», запущенную президентом на базе РАНХиГС для участников СВО. «Надо сказать, он настолько хорошо справлялся, что его наставник губернатор Игорь Кобзев взял Шуваева в качестве своего заместителя в Иркутской области, где генерал-майор курировал отношения с силовиками. Уже тогда было понятно, что Шуваева готовят на вырост. Но публично говорить об этом начали только с апреля», – добавил спикер.

    Что касается врио губернатора Брянской области, то, по словам Данилина, у Ковальчука «за плечами хорошая управленческая и хозяйственная история». «Он был крупным бизнесменом, главой города Миасс, заместителем губернатора Челябинской области, председателем правительства ЛНР. То есть прошел всю карьерную лестницу. Ковальчук – уже второй госслужащий из Челябинской области, который становится губернатором. Глава Ненецкого автономного округа Ирина Гехт также была первым вице-губернатором Челябинской области и затем прошла через работу в правительстве Запорожской области», – напомнил политолог.

    По мнению эксперта, в обоих случаях логику назначения диктовала именно специфика ситуации в приграничных регионах. «Обычного человека туда не назначат. Нужно пройти специальную подготовку, все этапы сложной работы в Донбассе и Новороссии. Этот человек должен обладать высочайшей работоспособностью и уметь находить общий язык с гражданами», – пояснил Данилин.

    «Вячеслав Гладков и Александр Богомаз задавали высокую планку и сохраняют поддержку со стороны общества. Новым врио глав регионов придется соответствовать этому уровню – учиться той эффективной коммуникации, которую демонстрировали оба губернатора. Но главное: в этих двух регионах нужны жесткие, способные и целеустремленные люди, которые смогут укрепить приграничье и выдержать это непростое испытание», – заключил Данилин.

    В среду президент России Владимир Путин принял добровольную отставку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Указом главы государства временно исполняющим обязанности назначен участник программы «Время героев» Александр Шуваев.

    Шуваев родился в 1981 году в городе Новый Оскол Белгородской области. В 2002 году окончил Рязанский институт Воздушно-десантных войск (ВДВ), а в 2015-м – с отличием Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ. Прошел путь от курсанта до генерал-майора. Воевал на Северном Кавказе, участвовал в принуждении Грузии к миру в августе 2008 года, а также в операции в Сирии. Командовал 51-м гвардейским парашютно-десантным полком в Туле.

    За боевые заслуги удостоен звания Героя Российской Федерации, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Александра Невского, тремя орденами Мужества и медалью Суворова. В январе 2026 года назначен заместителем губернатора Иркутской области, где курировал общественную безопасность, патриотические мероприятия и взаимодействие с силовыми ведомствами.

    Схожие кадровые изменения произошли и в соседнем регионе. Бывший брянский губернатор Александр Богомаз сложил полномочия по собственному желанию. Новым руководителем области в статусе врио президент назначил Егора Ковальчука. Он прошел подготовку в рамках шестого потока программы управленческого резерва государственной службы – образовательного проекта, стартовавшего летом 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (так называемая «школа губернаторов»).

    Ковальчук назвал свое назначение большой честью. Он подчеркнул, что получил возможность продолжить работу в регионе в нынешних непростых условиях. «Конечно, большая честь получить такое предложение и продолжить работу, в общем-то, в непростом регионе в непростой ситуации текущей», – сказал Ковальчук.

    14 мая 2026, 14:58 • Новости дня
    Звезда «Рабыни Изауры» Луселия Сантос захотела снять фильм о женщинах России
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бразильская актриса Луселия Сантос, известная по сериалу «Рабыня Изаура», посетила Казань и поделилась с журналистами творческими планами, среди которых создание многосерийного проекта о жительницах российской глубинки.

    Исполнительница главной роли в знаменитой теленовелле «Рабыня Изаура» Луселия Сантос стала почетным гостем площадки «Женский взгляд» на Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum 2026», сообщает Госсовет Республики Татарстан.

    Перед началом сессий она пообщалась с журналистами и выразила восхищение столицей региона.

    «В Казани я в первый раз, уже успела немного прогуляться по городу и была приятно удивлена. Казань оказалась невероятно красивой, я не ожидала увидеть такую архитектуру и удивительную атмосферу», – рассказала актриса. Она добавила, что вечерний город с подсветкой произвел на нее особое впечатление.

    В ходе беседы звезда коснулась глобальных социальных проблем и борьбы женщин за равные права. По ее мнению, бразильянкам до сих пор приходится отстаивать свои позиции в политике и на рынке труда, добиваясь пока лишь небольших успехов. «Они добиваются лишь небольших, но всё же успехов», – заключила она.

    Помимо работы в кино и театре, гостья форума активно занимается экологией, более десяти лет защищая леса Амазонки. Говоря о творческих планах, она призналась, что мечтает снять фильм или сериал о женщинах России, особенно из отдаленных сел и деревень.

    «Я очень хочу снять фильм о женщинах России. Мне интересны жительницы не только крупных городов, но и отдалённых уголков страны – сел и деревень. Моя идея – прийти в дом к каждой из жительниц большой России. Ведь именно эти женщины, скорее всего, смотрели меня в сериале «Рабыня Изаура». Я хочу провести с героиней 24 часа: снимать, как она живёт, слушать её историю и наблюдать за тем, как меня принимают в её доме. Возможно, получится даже многосерийный проект», – рассказала Луселия Сантос.

    Ранее актер Стивен Сигал на просветительском марафоне «Знание. Первые» сообщил о съемках документального фильма про Донбасс. До этого итальянский режиссер Фабио Масса выразил интерес к созданию картины на российскую социальную тематику.

    13 мая 2026, 20:59 • Новости дня
    В Финляндии муж зарезал жену из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В финском городе Котка местный житель зарезал свою супругу, гражданку России, которая занималась живописью и организацией выставок, сообщили местные СМИ.

    Правоохранительные органы финского города Котка возбудили уголовное дело по факту убийства художницы российского происхождения. Трагедия произошла в ночь с 9 на 10 мая, передает ТАСС.

    По данным газеты Ilta-Sanomat, женщина писала картины и проводила различные художественные выставки. На этих мероприятиях выставлялись не только ее работы, но и произведения других авторов.

    Подозреваемым в совершении преступления оказался муж погибшей. Известно, что мужчина работает в технической сфере, а в свободное время пишет стихи и романы.

    Ранее другой гражданин Финляндии убил свою бывшую жену из России на вилле в Турции. До этого гражданин США задушил свою сожительницу из России в Риме. А в июле 2025 года в Японии правоохранители арестовали 21-летнего Канэки Ито за убийство своей русской матери.

    14 мая 2026, 16:30 • Новости дня
    В Совфеде допустили возобновление дипломатических отношений с Грузией
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Дарья Григоренко

    Диалог между Москвой и Тбилиси демонстрирует позитивную динамику, что создает предпосылки для обсуждения восстановления официальных дипломатических связей двух государств, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

    Карасин на полях форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» сообщил о возможности возобновления дипломатических отношений между Россией и Грузией, передает ТАСС.

    «Насчет установления официальных дипломатических отношений – мысли такие наверняка появляются, но есть целый ряд факторов, которые надо еще обсуждать», – подчеркнул парламентарий. Сенатор также подтвердил наличие положительной динамики в двусторонних контактах.

    Политик обратил внимание на то, что де-факто дипломатические представительства уже функционируют. Российские и грузинские дипломаты работают в столицах обеих стран под эгидой Швейцарии, перемещаясь на автомобилях со швейцарскими номерами.

    Карасин добавил, что в настоящее время успешно решаются различные бытовые и хозяйственные вопросы. Кроме того, активно развивается двусторонний туризм, причем как со стороны россиян, так и со стороны грузинских граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил о готовности Москвы к нормализации двусторонних отношений.

    14 мая 2026, 02:17 • Новости дня
    Словакия ввела уголовное наказание за осквернение советских памятников

    Tекст: Вера Басилая

    Парламент Словакии ввел уголовную ответственность за осквернение памятников Второй Мировой войны, заявил вице-спикер Национального совета Словакии Тибор Гашпар.

    Политик заявил, что акты вандализма в отношении мемориалов советским воинам-освободителям в Восточной Европе заслуживают решительного осуждения. «Ведь в том, что сегодня у кого-то есть иной идеологический взгляд на ситуацию и на войну на Украине, не виноваты люди, которые похоронены в этих памятных местах», – подчеркнул Гашпар.

    Он добавил, что павшие молодые бойцы отдали свои жизни за свободу и победу над фашизмом в Европе. Вице-спикер отметил, что парламент считает защиту исторической памяти настолько важной задачей, что повреждение подобных монументов теперь квалифицируется как уголовное преступление.

    Президент России Владимир Путин поблагодарил Словакию за сохранение памятников и могил советских воинов.

    13 мая 2026, 21:30 • Новости дня
    Группа поляков жестоко избила украинских подростков в Варшаве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице Польши группа местных жителей напала и жестоко избила компанию подростков с Украины, в результате чего один из пострадавших оказался в больнице с проломленным черепом, пишут местные издания.

    В Варшаве под Свентокшиским мостом поляки жестоко избили подростков из Украины. Одному из них проломили череп, другого, по словам пострадавших, пытались сбросить с моста в Вислу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на польское издание TheWarsaw.

    По информации журналистов, 16-летний юноша по имени Артем находился на мосту в компании четырех друзей. Подростки разговаривали на украинском и русском языках. Изначально к ним подошли двое молодых людей на электросамокате, а через некоторое время вернулись в сопровождении группы примерно из десяти человек.

    Нападавшие пустили в ход перцовый баллончик и начали избивать подростков ногами. Одного из друзей Артема повалили на землю, разбили ему очки и попытались столкнуть в реку. Еще один участник компании получил перелом носа.

    Пострадавший Артем с проломленным черепом и тяжелыми травмами лица перенес операцию и находится в больнице. Как рассказала правозащитница Марина Хулия, подростки уверены, что избежали смерти только благодаря появлению полиции. Увидев приближающихся правоохранителей, злоумышленники скрылись. Полиция подтвердила факт инцидента и ведет розыск нападавших.

    Ранее жители польского города Радом избили украинца после бытового инцидента. До этого трое жителей Бельск-Подляски избили 20-летнего гражданина Украины и его мать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поддержка приема беженцев с Украины в Польше упала до минимума.

    13 мая 2026, 20:05 • Новости дня
    СК завел уголовное дело после массовой драки мигрантов в Ленобласти

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Крупный конфликт между приезжими сотрудниками агропромышленного предприятия в Кировском районе Ленинградской области привел к госпитализации более 20 человек, сообщили в СК РФ .

    Масштабная потасовка приезжих рабочих стала поводом для начала расследования по статье о хулиганстве. Инцидент произошел на территории птицефабрики, где участникам потребовалась срочная медицинская помощь.

    «В социальных медиа сообщается, что в Кировском районе Ленинградской области между работниками одного из предприятий произошел конфликт, в ходе которого ряду участников потребовалась медицинская помощь», – заявили в пресс-службе Следственного комитета. Ведомство инициировало разбирательство по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ.

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления представить подробный доклад об установленных обстоятельствах происшествия. При этом инцидент не повлиял на производственный процесс, предприятие продолжает работу в обычном режиме.

    Как уже писала в среду газета ВЗГЛЯД, массовая потасовка 60 работников предприятия в Ленинградской области привела к госпитализации двадцати человек и задержанию двенадцати участников.

    Ранее конфликт двух жителей Петербурга спровоцировал поножовщину с двумя ранеными и десятью задержанными. До этого драка приезжих рабочих на московской стройке закончилась гибелью одного человека от колото-режущих ранений.

    13 мая 2026, 20:32 • Новости дня
    Ковальчук назвал большой честью назначение на пост врио главы Брянской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук назвал свое назначение большой честью.

    Он подчеркнул, что получил возможность продолжить работу в регионе в нынешних непростых условиях, передает РИА «Новости».

    «Конечно, большая честь получить такое предложение и продолжить работу, в общем-то, в непростом регионе в непростой ситуации текущей», – сказал Ковальчук.

    Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области.

    13 мая 2026, 19:16 • Новости дня
    Путин провел телефонный разговор с Бердымухамедовым

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с национальным лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым развитие стратегического партнерства и двусторонние проекты.

    О телефонном разговоре российского лидера с национальным лидером Туркмении сообщается на сайте Кремля.

    «Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с национальным лидером туркменского народа, председателем Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, который в эти дни находится в Казани в связи с участием в XVII Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир. KazanForum», – указано в сообщении.

    По данным российской стороны, Путин и Бердымухамедов уделили основное внимание развитию двусторонних отношений Москвы и Ашхабада. Отмечено, что разговор был посвящен укреплению стратегического партнерства между двумя странами.

    В Кремле уточнили, что лидеры обсудили актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие в других областях.

    Ранее Путин заявил о планах России запустить новые инвестпроекты в Туркмении.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации