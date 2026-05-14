В Москве начали клинические испытания препарата от болезни Альцгеймера

В Москве стартовали клинические испытания препарата от болезни Альцгеймера

Tекст: Тимур Шайдуллин

Разработанный специалистами Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта препарат для лечения болезни Альцгеймера перешел к первой фазе тестирования на базе РНИМУ имени Пирогова. Об этом в ходе онлайн-заседания научного совета РАН сообщил заместитель директора учреждения Владимир Митькевич. Лекарство планируется вводить пациентам подкожно или интерназально, уточняет РИА «Новости».

«Что же такое болезнь Альцгеймера на молекулярном уровне? Причину возникновения этого заболевания мы по большому счету до сих пор не знаем. Но точно знаем, что есть три основных игрока, которые считаются китами молекулярного уровня болезни Альцгеймера: это нейровоспаление, это пептид бета-амилоид и белок тау внутриклеточный», – рассказал Митькевич.

По словам ученого, любой из перечисленных факторов способен спровоцировать развитие недуга. Он пояснил, что при появлении видимых нарушений когнитивных функций лечить заболевание уже поздно, можно лишь приостановить его прогрессирование.

Перспективная разработка российских исследователей направлена на блокирование негативного воздействия видоизмененных белков. Ученый выразил надежду, что эта масштабная комплексная работа будет успешно доведена до финала и поможет пациентам бороться с тяжелым недугом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, число случаев когнитивных расстройств в России за шесть лет увеличилось на десять процентов с охватом полутора тысяч человек трудоспособного возраста.

Ранее стало известно, что специалисты ФМБА создали биомаркерные тесты для раннего выявления болезни Альцгеймера. До этого руководитель Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА Анна Боголепова отметила рост числа больных деменцией и увеличение доли молодых пациентов.