    Россия завершает перезагрузку автомобильных заводов
    Каллас высказалась против выборов на Украине
    Мерц разозлил немцев требованием перестать лениться
    Отмечен рост заявок от граждан западных стран на переезд в Россию
    Объект Минобороны в Волгоградской области подвергся ракетной атаке
    США готовы вернуть ядерное оружие на бомбардировщики B-52
    Россия намерена отправлять нефть на Кубу в качестве гумпомощи
    Жители стран НАТО признали США ненадежным партнером
    Китай начал покупать у США венесуэльскую нефть
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Файлы Эпштейна» открыли обыкновенный фашизм

    Сдается мне, что вот это публичное насаживание свиной головы Эпштейна на кол – скорей, дымовая завеса от того, что в реальности происходит сейчас в некоей группе «влиятельных лиц».

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Четыре условия устойчивого мира на Украине

    Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.

    14 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Правительство Британии идет на дно на фоне Эпштейн-скандала

    Британское правительство получило несовместимую с жизнью пробоину и самым очевидным образом тонет, увлекая за собой, возможно, и большую часть британского истеблишмента. И не только британского.

    5 комментариев
    12 февраля 2026, 10:23

    Установлены мигранты, изжившие строителей Стоунхенджа

    Установлены мигранты, изжившие строителей Стоунхенджа
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Около 2400 года до нашей эры на территорию Британии пришли носители культуры колоколовидных кубков, почти полностью вытеснившие за одно столетие строителей Стоунхенджа.

    Данные древней ДНК, опубликованные в журнале New Scientist, раскрывают происхождение загадочного народа, который появился на территории Британии примерно в 2400 году до нашей эры и практически вытеснил прежних жителей, строителей Стоунхенджа, передает New Scientist.

    Исследование, проведенное коллективом под руководством Дэвида Райха из Гарвардского университета, включало анализ геномов 112 человек, проживавших между 8500 и 1700 годами до нашей эры на территории современных Нидерландов, Бельгии и западной Германии.

    Результаты показали, что в дельтах Рейна и Мааса долгое время сохранялась уникальная популяция охотников-собирателей, несмотря на распространение земледельцев из Анатолии по Европе. Новоприбывшие земледельцы слабо повлияли на генофонд региона: мужские Y-хромосомы оставались преимущественно охотничьими более 1500 лет, а в женских линиях фиксировались следы браков с дочерьми фермеров.

    К 2500 году до нашей эры на территории появились представители культуры колоколовидных кубков, которые принесли с собой примесь степного происхождения, но при этом у них сохранилось 13–18% уникального генетического состава местных охотников и первых земледельцев. Именно этот смешанный генетический профиль обнаружили у людей, прибывших на Британские острова около 2400 года до нашей эры.

    По словам Райха, «наши модели указывают, что от 90 до 100% исходного населения Британии было вытеснено».

    Причины столь резкой замены населения Британии до сих пор неясны, однако ученые полагают, что важную роль могла сыграть инфекция, к которой пришедшие с материка были более устойчивы, чем местные жители. При этом религиозные изменения маловероятны: мегалитические сооружения продолжали использоваться и расширяться новыми переселенцами.

    Археологические находки показывают, что культура колоколовидных кубков принесла в Британию металлы, новые формы керамики и одежды, а также золотые украшения, почти идентичные найденным в Бельгии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году археологи обнаружили уникальное скифское захоронение воина в Сибири.

    В Омской области специалисты нашли меч саргатской культуры.

    Археологи в Тульской области обнаружили древнее городище и клады.

    10 февраля 2026, 21:02
    В Норвегии прошли успешные испытания европейской гиперзвуковой ракеты
    В Норвегии прошли успешные испытания европейской гиперзвуковой ракеты
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Германо-британская компания Hypersonica провела испытательный полет прототипа гиперзвуковой ракеты, который превысил скорость шести Махов и преодолел более 300 километров.

    Германо-британская компания Hypersonica успешно завершила испытания прототипа гиперзвуковой ракеты. Первый испытательный полет состоялся на космодроме Аннёйя в Норвегии, и, как отмечено в пресс-релизе компании, Hypersonica стала первой частной европейской оборонной компанией, которой удалось достичь такого технологического уровня, передает РИА «Новости».

    В ходе испытаний ракета разогналась до скорости, превышающей шесть Махов, и преодолела дистанцию более 300 км. Все системы работали в штатном режиме как во время подъема, так и при спуске через атмосферу, а отдельные компоненты успешно выдержали испытания на гиперзвуковых скоростях.

    Соучредители компании Филипп Керт и Марк Эвенц подчеркнули: «Hypersonica достигла важной вехи на пути к созданию первой в Европе суверенной гиперзвуковой ударной системы к 2029 году. Наш испытательный полет предоставил бесценный набор данных, которые послужат основой для проектирования и разработки будущих высокоскоростных ударных систем». Представители Hypersonica добавили, что собранная информация позволит улучшить анализ характеристик вооружения потенциальных противников.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо обзавестись оружием, аналогичным российскому «Орешнику».

    До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил о готовности приобрести у США пусковые установки Typhon для ракет средней и меньшей дальности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции к 2035 году планируют начать выпуск гиперзвуковых ракет ASN4G с возможностью оснащения ядерными боеголовками.



    Комментарии (13)
    9 февраля 2026, 11:23
    Фарадж попытался избавиться от репутации дружественного России политика
    Фарадж попытался избавиться от репутации дружественного России политика
    @ Stephen Chung/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Британская партия «Реформировать Соединенное Королевство» начала активную работу по обновлению своей внешнеполитической позиции, стараясь дистанцироваться от прежних неоднозначных высказываний своего лидера Найджела Фараджа о России.

    Главной задачей для политиков сейчас стало устранение «российской проблемы» Фараджа – в прошлом он называл президента России «восхищавшим его как оператора», а позже заявлял, что Запад спровоцировал спецоперацию на Украине расширением НАТО, пишет Politico.

    В последнее время Фарадж дистанцируется от прежних заявлений, называя Путина «очень плохим человеком» и заявляя, что Британия должна сбивать российские самолеты, если те нарушат британское воздушное пространство. Его заместитель Ричард Тайс назвал Путина «монструозным тираном и злодеем». Кроме того, партия сменила лидера в Уэльсе после того, как экс-лидер региона был осужден за получение взяток от России.

    По данным издания, партия проводит консультации с европейскими дипломатами и представителями Украины, чтобы заверить их в поддержке Киева. Несмотря на это, дипломаты из Восточной Европы продолжают сомневаться в четкости позиции партии по вопросам России и спецоперации на Украине, отмечая, что ее послания недостаточно однозначны.

    Для укрепления внешнеполитической повестки партия привлекла советником Алана Мендосу, главу аналитического центра Henry Jackson Society, известного жесткой позицией против России и неоконсервативными взглядами. Однако в самой партии есть противоречия между сторонниками традиционного консерватизма и теми, кто настаивает на более радикальном националистическом подходе по образцу MAGA – «Сделаем Британию снова великой».

    Отношения Фараджа с президентом США Дональдом Трампом также вызывают вопросы у избирателей. Хотя Фарадж публично осудил некоторые инициативы Трампа, он по-прежнему поддерживает связи с окружением президента США и участвует в международных консультациях. Представители партии признают: пересмотр позиций по России и Америке – только часть работы, чтобы убедить британское и международное сообщество в надежности партии как будущей правящей силы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фарадж планирует лишить граждан Евросоюза льгот с целью предотвращения дальнейшего роста налогов в Соединенном Королевстве.

    Комментарии (4)
    11 февраля 2026, 13:10
    Россия и ЕС открыли «канал связи»

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 15:07
    Дмитриев повторно призвал премьера Британии подать в отставку

    Дмитриев повторно призвал премьера Британии Стармера подать в отставку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев обратился к премьер-министру Британии Киру Стармеру с призывом оставить свой пост.

    В социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Дмитриев прокомментировал публикацию, в которой содержался призыв к Стармеру уйти в отставку ради общего блага страны, передает ТАСС.

    «Кир Стармер, просто сделай это!» – написал Дмитриев на английском языке.

    На прошлой неделе Дмитриев обратился к Стармеру с призывом уйти в отставку после его публикации о патриотизме и инициативе «Гордость на местах».

    Ранее свыше половины опрошенных граждан Британии выступили за то, чтобы Стармер покинул пост лидера Лейбористской партии и, соответственно, премьера страны.

    Комментарии (16)
    10 февраля 2026, 20:25
    Стармер отказался добровольно покидать пост премьера Великобритании

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Британии Кир Стармер отверг слухи об отставке и подчеркнул, что не намерен отказываться от доверия избирателей.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер на фоне слухов об отставке сделал заявление, которое транслировал телеканал Sky News, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что не уйдет со своего поста и не откажется от мандата, данного избирателями.

    В ходе встречи с избирателями в графстве Хартфордшир Стармер заявил: «Я никогда не откажусь от мандата, который мне дали, чтобы изменить эту страну. Я никогда не уйду от людей, за которых мне поручено бороться, и я никогда не откажусь от страны, которую я люблю».

    Стармер также отметил, что лейбористское правительство должно бороться за миллионы людей, а не заниматься внутренними конфликтами. Это заявление прозвучало на фоне обсуждений внутри партии о возможной смене лидера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политическое будущее премьер-министра Британии Кира Стармера пошатнулось после публикации сведений о тесном общении его советников с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

    Стармер отказался уйти в отставку несмотря на призывы и пообещал продолжить борьбу, даже несмотря на критику со стороны однопартийцев. Кризис в правительстве спровоцировало назначение Питера Мандельсона послом Британии в США и его связи с Эпштейном.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 13:59
    Принц Уильям выразил тревогу из-за новых разоблачений по делу Эпштейна

    Принц Уильям и Кэтрин выразили обеспокоенность публикациями по делу Эпштейна

    Tекст: Мария Иванова

    Принц Уильям и его жена Кэтрин выразили обеспокоенность в связи с оглаской новых материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, включающих миллионы страниц документов.

    Наследник британского престола и его супруга Кэтрин крайне встревожены последними публикациями и разоблачениями по делу финансиста Джеффри Эпштейна, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь пары заявил: «Могу подтвердить, что принц и принцесса глубоко обеспокоены продолжающимися разоблачениями. Их мысли по-прежнему о жертвах», эти слова приводит корпорация Би-Би-Си.

    Недавно Скотленд-Ярд начал уголовное расследование против бывшего посла Британии в США Питера Мандельсона, подозреваемого в передаче конфиденциальных данных Эпштейну. Новые детали дела привели к отставке главы аппарата британского премьера Моргана Максуини, который ушел в отставку в воскресенье.

    В январе 2026 года Минюст США завершил публикацию обширных материалов по делу Эпштейна. Среди документов фигурируют имена десятков известных политиков, бизнесменов и членов королевских семей, а также видеозаписи и фотографии. Среди знакомых Эпштейна были Билл Клинтон и Дональд Трамп.

    Полное обнародование досье стало возможным после принятия закона Конгрессом США в ноябре 2025 года. Судебное преследование Эпштейна было прекращено после его самоубийства в тюрьме в августе 2019 года.

    Дело Эпштейна уже ранее повлияло на членов британской королевской семьи. В 2019 году принц Эндрю отказался от официальных обязанностей, а в 2022 году был лишен почетных званий и роли покровителя организаций.

    В октябре 2025 года Эндрю объявил о прекращении использования титула герцога Йоркского, а позже Букингемский дворец подтвердил – он будет лишен титула «принц».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, скандал вокруг принца Эндрю усилился после публикации его переписки с Джеффри Эпштейном, где обсуждались вопросы, связанные с официальными правительственными документами.

    Кроме того брат британского короля Эндрю разрешал Джеффри Эпштейну использовать военные аэродромы Британии

    Невестка Карла III приняла решение закрыть благотворительный фонд после скандала с Эпштейном.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 23:33
    Стармер отверг призывы уйти в отставку

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Британии Кир Стармер отказался прислушаться к призывам уйти в отставку, даже со стороны лидера своей партии в Шотландии, пообещав продолжить борьбу после того, как назначение Питера Мандельсона послом США повергло его правительство в кризис.

    Находясь под давлением из-за назначения человека, чьи тесные связи с покойным американским финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном стали достоянием общественности, Стармер попытался изменить ситуацию.

    Однако требование Анаса Сарвара, лидера шотландской лейбористской партии, об отставке Стармера и уход второго высокопоставленного помощника за два дня мало что сделали для того, чтобы остановить вопросы о его рассудительности и способности управлять страной, пишет Reuters.

    Отставка главы отдела коммуникаций Тима Аллана последовала за уходом ближайшего помощника Стармера, Моргана Максуини, который заявил, что взял на себя ответственность за консультирование по вопросу назначения Мандельсона на высший дипломатический пост Британии в США.

    Несмотря на вмешательство Сарвара, Стармер позже получил сообщения поддержки от своих ведущих министров и некоторых потенциальных соперников.

    «После того, как я так упорно боролся за возможность изменить нашу страну, я не готов отказаться от своего мандата и своей ответственности перед страной или погрузить нас в хаос, как это сделали другие», – заявил Стармер.

    Он добавил, что его цель – предотвратить приход к власти популистской Партии реформ, возглавляемой ветераном-сторонником «Брексит» Найджелом Фараджем.

    «Это моя борьба, это наша общая борьба, и мы в этом вместе», – отметил Стармер.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, полиция провела обыски у бывшего посла Британии в США по делу Эпштейна. Мандельсон был назначен послом Британии в США в феврале 2025 года. В сентябре его уволили из-за новых сведений о связях с Эпштейном.

    СМИ писали, что досрочные выборы в пригородах Манчестера на фоне этого скандала могут стоить должности премьер-министру Британии Киру Стармеру. При этом в январе жители Британии выступили за смещение Стармера с поста лидера лейбористов. Bloomberg узнало о намерении Стармера уйти в отставку ввиду ряда увольнений ближайших соратников. Даже Дмитриев повторно призвал премьера Британии подать в отставку.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 13:39
    Принц Эндрю отправил Эпштейну секретные британские документы

    Reuters: Принц Эндрю делился с Эпштейном правительственными документами

    Tекст: Мария Иванова

    Скандал вокруг брата короля Карла III принца Эндрю усилился после публикации переписки Эндрю с Эпштейном, связанной с официальными правительственными документами, отмечает Reuters.

    Брат короля Карла III Эндрю тайно пересылал скандально известному американскому финансисту Джеффри Эпштейну британские правительственные документы, передает Reuters.

    Агентство ссылается на электронные письма из недавно обнародованных в США файлов, где говорится «Эндрю Маунтбаттен-Виндзор, младший брат короля Карла, в 2010 году отправил Джеффри Эпштейну официальные британские торговые документы, передав покойному сексуальному преступнику информацию, полученную им в качестве правительственного посланника».

    В опубликованных документах содержатся электронные письма, по которым видно, что Эндрю пересылал Эпштейну отчеты о Вьетнаме, Сингапуре и других странах. Эти отчеты были подготовлены для Эндрю в рамках его официальной поездки в качестве правительственного посланника. В публикации подчеркивается, что торговым представителям обычно запрещено делиться подобной конфиденциальной или коммерческой информацией, передает РИА «Новости».

    Полиция Британии пока не ответила агентству на вопрос, планируют ли правоохранители начать новое расследование в отношении Эндрю. Скандал вокруг связей принца с Эпштейном длится уже несколько лет. В 2025 году король Карл III лишил Эндрю всех титулов.

    В одной из последних партий файлов по делу Эпштейна также оказались фотографии, на которых Эндрю склонился над неизвестной молодой женщиной, лежащей на полу в нью-йоркском особняке Эпштейна. СМИ уточняют, что снимки сделаны внутри резиденции финансиста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, брат британского короля Эндрю разрешал Джеффри Эпштейну использовать военные аэродромы Британии

    Невестка Карла III приняла решение закрыть благотворительный фонд после скандала с Эпштейном.

    В начале февраля британский принц Эндрю покинул Виндзорский замок.

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 10:25
    ИИ нашел древнеримскую настольную игру
    ИИ нашел древнеримскую настольную игру
    @ Walter Crist/Leiden University

    Tекст: Мария Иванова

    Плоский камень с необычным геометрическим узором, найденный в древнеримском городе Кориоваллум в Нидерландах, с помощью искусственного интеллекта был идентифицирован как возможное игровое поле неизвестной ранее настольной игры времен Римской империи.

    Плоский известняковый камень с вырезанным геометрическим узором, найденный в голландском городе Херлен, может оказаться неизвестной ранее настольной игрой Древнего Рима, пишет New Scientist. К такому выводу пришли исследователи из Лейденского университета, применившие искусственный интеллект для анализа следов износа на поверхности артефакта.

    Камень размером 212 на 145 миллиметров обнаружили на месте древнеримского города Кориоваллум. Его поверхность покрыта прямыми линиями, а следы износа совпадают с типичным рисунком перемещения игральных фишек по линиям. Больше всего потертостей пришлось на одну из диагоналей, что ученые сочли характерным для популярных в Средние века «блокирующих» игр, где цель – не дать сопернику сделать ход.

    В ходе эксперимента с использованием игровой системы Ludii специалисты смоделировали тысячи партий с разными правилами и стартовым числом фишек на поле. В результате выяснилось, что девять известных блокирующих игр могли привести к схожему рисунку износа, рассказал автор исследования Уолтер Крист. Исследователи пока условно называют эту находку Ludus Coriovalli – игрой из Кориоваллума.

    Некоторые эксперты, впрочем, сомневаются, что камень действительно использовался как игровое поле, указывая на необычный узор и отсутствие схожих находок. Тем не менее, ученые отмечают, что если гипотеза подтвердится, появление блокирующих игр в Европе можно будет отнести к римскому периоду, а не только к Средневековью.

    Комбинирование археологии и ИИ, считают исследователи, может помочь раскрыть и другие загадки древних настольных игр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, археологи обнаружили в Помпеях детские рисунки с изображениями гладиаторских боев.

    Кроме того специалисты создали подробный цифровой атлас древнеримских дорог, общая протяженность которых составила 302 тыс. км, что почти в полтора раза превосходит прежние оценки.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 10:29
    Названы причины сохранения власти Стармером в Британии

    Politico: Стармер удержал пост премьера после скандала и отставок

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кир Стармер остается на посту премьер-министра Британии, несмотря на отставки двух ключевых членов своей команды, призыв к уходу от лидера шотландских лейбористов Анаса Сарвара и новый скандал вокруг Питера Мандельсона, назначенного им послом в США, и его связей с Джеффри Эпштейном, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, Стармер заявил: «Я никогда не откажусь от мандата, который получил для того, чтобы изменить эту страну, никогда не предам людей, за которых борюсь, и страну, которую люблю».

    Попытка оппозиции внутри партии развить кампанию по отставке Стармера провалилась: во-первых, весь кабинет почти сразу поддержал премьер-министра. Даже коллега Сарвара из Уэльса Элинед Морган публично выступила за Стармера, а другие старшие фигуры Лейбористской партии отказались поддержать призыв к смене лидера. Внутрипартийные источники отмечают, что негативная реакция на инициативу Сарвара может оттолкнуть других от подобных шагов.

    Во-вторых, потенциальных кандидатов на замену Стармеру не много: у экс-заместителя Ангелы Рейнер продолжается расследование по налогам, у главы Минздрава Уэса Стритинга недостаточно прочная поддержка в избирательном округе, а популярный среди партийцев мэр Манчестера Энди Бернэм вообще не может баллотироваться в парламент. На данный момент никто из возможных преемников не готов бросить открытый вызов Стармеру.

    Заседание парламентской фракции лейбористов накануне прошло на фоне аплодисментов в адрес премьера, хотя депутаты обеспокоены майскими выборами, где партия рискует потерять позиции. Лейбористы традиционно не склонны к быстрой смене лидеров, даже если их популярность падает.

    Среди аргументов в пользу сохранения Стармера на посту также звучит опасение вызвать нестабильность на финансовых рынках, как это было после «мини-бюджета» Лиз Трасс. В окружении премьера считают, что отставка может дорого стоить экономике. Однако пример недавних ошибок консерваторов напоминает: если рейтинги Стармера не вырастут или произойдет новый крупный скандал, партия может резко изменить позицию.

    Накануне Стармер отверг слухи об отставке и подчеркнул, что не намерен отказываться от доверия избирателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политическое будущее премьер-министра Британии Кира Стармера пошатнулось после публикации сведений о тесном общении его советников с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

    Стармер отказался уйти в отставку несмотря на призывы и пообещал продолжить борьбу, даже несмотря на критику со стороны однопартийцев. Кризис в правительстве спровоцировало назначение Питера Мандельсона послом Британии в США и его связи с Эпштейном.

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 06:30
    Ученые из Казани создали биозащиту, удвоившую урожай томатов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Казанские ученые разработали биозащиту от болезней для томатов, с помощью которой можно вдвое сократить использование пестицидов и стимулировать рост культур, рассказали РИА Новости в Казанском государственном аграрном университете (ГАУ).

    Казанские ученые разработали новый метод биологической защиты томатов, позволяющий значительно уменьшить применение химических фунгицидов, передает РИА «Новости». В Казанском государственном аграрном университете сообщили, что с помощью полезных микроорганизмов – бактерий и грибов – можно вдвое сократить использование пестицидов при сохранении урожайности.

    В эксперименте использовали сорт томатов «Хурма», который особенно восприимчив к распространенным грибковым заболеваниям. Это позволило наглядно оценить эффективность различных методов защиты. Ученые поочередно применяли химические препараты, биопрепараты и их комбинации.

    По результатам исследований, совместное использование био- и химических средств оказалось наиболее эффективным. Длина корней увеличилась на 65% по сравнению с использованием только химии, а масса плодов выросла почти на четверть относительно контрольной группы, которую не обрабатывали.

    В университете подчеркнули, что комбинированное применение биопрепаратов и фунгицидов позволяет экономить на химикатах и повышать урожайность. Такой подход снижает нагрузку на почву и окружающую среду, что дает значительную выгоду для фермеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые из Нижнего Новгорода создали первый учебник по киберпсихологии в России.

    В стране разработали вакцину от гриппа, которую можно быстро модифицировать под новые штаммы.

    Российские специалисты объявили о создании вакцины от лихорадки чикунгунья.

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 10:17
    NYT: Скандал с Эпштейном ударил по позициям премьера Британии Стармера

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Политическое будущее британского премьер-министра Кира Стармера пошатнулось после обнародования фактов тесного общения его ключевых советников с американским финансистом Джеффри Эпштейном, пишет New York Times

    Несмотря на отсутствие личного знакомства с фигурантом, глава правительства столкнулся с серьезным кризисом, пишет New York Times.

    Причиной стали вскрывшиеся тесные контакты его окружения, включая посла Питера Мандельсона, с осужденным преступником.

    Ситуация уже привела к громким отставкам руководителя аппарата и директора по коммуникациям. Стармер вынужден был публично объясниться за допущенные кадровые ошибки.

    «Прошу прощения за то, что поверил лжи этого человека и назначил его», – заявил политик.

    Эксперты сомневаются, что действующий премьер сумеет сохранить свой пост до выборов 2029 года. Критики уверены, что он проявил непростительную слабость и пожертвовал моральными принципами ради политической выгоды.

    Ранее ФБР заявило, что нет доказательств того, что Эпштейн руководил сутенерской сетью для педофилов.

    При этом Стармер отказывался прислушаться к призывам уйти в отставку после скандала с Эпштейном.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 13:33
    Ученые из Нижнего Новгорода создали первый учебник по киберпсихологии

    В Университете Лобачевского создали первый учебник по киберпсихологии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первый отечественный учебник по киберпсихологии создали ученые нижегородского Университета Лобачевского, сообщили в пресс-службе вуза.

    Первый отечественный учебник по киберпсихологии разработали ученые Университета Лобачевского в Нижнем Новгороде, передает ТАСС.

    В пресс-службе вуза сообщили, что учебник основан на анализе международных и российских эмпирических исследований, систематических обзорах, мета-анализах, статистике использования цифровых технологий, а также собственных научных проектах авторов в области киберпсихологии и цифровой безопасности.

    В университете пояснили, что киберпсихология исследует взаимодействие человека с виртуальными средами и формируется на стыке психологии, ИТ и социокультурных изменений. Новый учебник имеет базовый, обзорный характер: он охватывает ключевые понятия, методы и прикладные области дисциплины, обеспечивая основу для как начального, так и углубленного изучения.

    Ректор Университета Лобачевского Олег Трофимов подчеркнул: «Создание собственного учебника принципиально важно для адаптации научного знания к российскому культурному, социальному и образовательному контексту. Учебник учитывает особенности цифрового поведения, коммуникации и рисков, характерных именно для российского социума, а также специфику отечественной системы образования и подготовки специалистов».

    Заведующая кафедрой киберпсихологии Валерия Демарева отметила, что киберпсихология – не новое, но стремительно развивающееся направление, которое до недавнего времени в России не было оформлено в единую теоретическую и методологическую базу. В дальнейшем планируется выпустить специализированные пособия по отдельным аспектам: онлайн-консультированию, цифровым девиациям, видеоиграм, виртуальной реальности и другим темам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в российских школах начали использовать новые учебники истории.

    Владимир Мединский пообещал включить план Дональда Трампа в содержание новых учебников по истории России.

    В России впервые провели эксперимент по маркировке учебников.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 22:44
    Дмитриев спрогнозировал неизбежную отставку «оруэлловского» Стармера

    Tекст: Вера Басилая

    «Оруэлловский» премьер-министр Британии Кир Стармер не сможет избежать отставки после скандалов в правительстве, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о неизбежности отставки премьер-министра Британии Кира Стармера, передает РИА «Новости».

    По его словам, политический кризис в стране усиливается на фоне скандалов, связанных с назначением лиц с сомнительной репутацией, ростом преступности, неконтролируемой миграцией, а также цензурой и экономическими проблемами.

    «Назначения педофилов прекрасно дополняют неконтролируемую миграцию, банды педофилов-растлителей, досрочное освобождение преступников, призывы к войне, цензуру и экономические провалы оруэлловского режима Стармера», – отметил Дмитриев.

    По его словам, затягивание Стармером отставки стало «мучительным зрелищем».

    Поводом для новых требований об уходе Стармера стал отставка главы его аппарата Моргана Максуини. Это произошло после того, как в Британии разгорелся скандал вокруг бывшего посла в США Питера Мандельсона и его связей с финансистом Джеффри Эпштейном.

    После инцидента часть лейбористов и оппозиционных политиков публично выступили за отставку премьера. Несмотря на давление, все члены кабинета министров выразили Стармеру поддержку.

    Политическое будущее премьер-министра Британии Кира Стармера пошатнулось после публикации сведений о контактах его советников с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

    Сам Кир Стармер отверг слухи об отставке и заявил, что не намерен лишаться доверия избирателей.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что правительство Британии идет на дно на фоне Эпштейн-скандала.

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 09:11
    Американские стелс-истребители F-35A прибыли на базу Лейкенхит в Британии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США направили шесть стелс-истребителей F-35A Lightning II ближе к странам ближневосточного региона, они приземлились на авиабазе ВВС Британии Лейкенхит, сообщает портал Air & Space Forces Magazine.

    Шесть американских стелс-истребителей F-35A Lightning II приземлились на авиабазе Лейкенхит в Британии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Air & Space Forces Magazine.

    Самолёты прибыли ближе к странам ближневосточного региона и пересекли Атлантику 9 февраля.

    В публикации отмечается, что «ещё несколько американских стелс-истребителей приблизились 9 февраля к Ближнему Востоку. Полдюжины самолётов пятого поколения F-35A Lightning II совершили посадку на авиабазе Лейкенхит в Великобритании после пересечения Атлантики», – говорится в сообщении портала.

    Истребители сопровождали самолёты-заправщики Boeing KC-135 Stratotanker.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США перебросили военные самолеты с баз в Германии на Ближний Восток.

    США перебросили эмиров запрещенного в России «Исламского государства» из Сирии в Ирак.

    США нарастили военную группировку у Ирана перед возможным ударом.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 09:15
    Захарова: Спецслужбы Британии знали о связях бывшего принца Эндрю с Эпштейном

    Tекст: Вера Басилая

    Спецслужбы Британии были осведомлены о связях бывшего принца Эндрю с Джеффри Эпштейном, но не предпринимали никаких действий, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что британские спецслужбы знали о связях бывшего принца Эндрю, брата короля Карла III, с американским финансистом Джеффри Эпштейном, но не предпринимали никаких шагов, передает радио Sputnik.

    Захарова отметила: «Этот человек, которого раньше называли принцем Эндрю, сейчас просто Эндрю Виндзорским – что, о нем не знали британские спецслужбы, что ли? Конечно, знали».

    По ее словам, Эндрю лишили титулов и «выкинули на помойку истории» за несколько месяцев до публикации файлов Эпштейна, что свидетельствует о том, что профильные ведомства уже были в курсе грядущего скандала.

    Захарова также подчеркнула, что ведомства знали обо всех действиях «Эндрю Виндзорского», но не придали огласке эти сведения и не предприняли шагов для защиты монархии от разразившегося скандала.

    Брат короля Карла III Эндрю оказался в центре скандала, связанного с Джеффри Эпштейном. В 2025 году король Карл III лишил Эндрю всех титулов. Последние опубликованные файлы по делу Эпштейна содержат фотографии, на которых Эндрю наклоняется над неизвестной молодой женщиной в особняке Эпштейна в Нью-Йорке.

    Скандал вокруг принца Эндрю усилился после публикации его переписки с Джеффри Эпштейном, связанной с официальными правительственными документами.

    Брат короля Карла III разрешал Эпштейну использовать военные аэродромы Британии.

    Эндрю Маунтбеттен-Виндзор покинул резиденцию Royal Lodge на территории Виндзорского замка под Лондоном.

    Принц Уильям и его жена Кэтрин выразили обеспокоенность в связи с оглаской новых материалов по делу Эпштейна.

    Комментарии (0)
    Россия завершает перезагрузку автомобильных заводов

    Два последних из 13 заводов, оставленных западными автоконцернами в 2022 году, возобновят работу в 2026 году. Об этом заявил Минпромторг. На этом закончится многолетняя эпопея с перезагрузкой пустующих мощностей. На обеих площадках будут выпускать автомобили под российскими брендами. Однако внутри будет скрываться китайская начинка. Таково будущее отечественного автопрома. Подробности

    «Байденовщина» опять мешает отношениям России и США

    «Это чистая "байденовщина"», – так охарактеризовал текущую политику США в отношении России глава МИД Сергей Лавров. В новом интервью дипломат дал довольно жесткую оценку диалогу с Вашингтоном: Штаты отказываются от договоренностей по Украине, вводят новые санкции и блокируют восстановление двустороннего сотрудничества. О чем говорят изменения в риторике Москвы? Подробности

    Как становится лучше истребитель Су-57

    Новая партия самолетов пятого поколения Су-57, только что поступившая в войска, существенно отличается от машин предыдущих выпусков. Какие именно новые боевые системы установлены на переданных образцах и какие дополнительные возможности они предоставляют для ВКС? Подробности

    Европа надорвалась в попытке превзойти США по тратам на Зеленского

    Еще год назад эксперты в России и на Западе полагали, что Европа не сумеет восполнить вакуум в украинском бюджете после отказа США от финансовой поддержки Киева. Тем не менее свежее исследование Кильского института мировой экономики говорит об обратном: благодаря помощи Европы Украина якобы не ощутила сокращения поддержки со стороны США. Насколько корректны эти данные? Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • Россия и ЕС открыли «канал связи»

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    • Лавров ужесточил риторику в адрес Трампа

      Глава МИД России Сергей Лавров дал серию интервью, в которых оценил последние действия США. Министр был гораздо более жесток, чем в последние месяцы, когда Москва вполне успешно находила общий язык с командой Дональда Трампа. Что же случилось?

    • От атаки Трампа выиграла власть Германии

      Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда менять зимнюю резину на летнюю в 2026 году: сроки, штрафы и советы ГИБДД

      В климатических условиях России для безопасной эксплуатации автомобиля обязательным является использование соответствующих шин по сезону – зимних или летних. Какие нормативы для этого устанавливает закон, когда лучше всего менять автомобильную резину и как это делать правильно?

    • ОГЭ 2026: расписание экзаменов, список предметов и минимальные баллы

      Основной государственный экзамен – обязательная форма итоговой аттестации для выпускников девятых классов. По результатам ОГЭ школьники получают аттестат об основном общем образовании, который необходим для продолжения обучения в десятом классе или поступления в колледж. Какие предметы сдают на ОГЭ в 2026 году, как выглядит расписание экзаменов и что разрешено проносить в экзаменационный зал?

    • СНИЛС в 2026: что это, зачем нужен и как оформить

      Каждый гражданин России имеет уникальный номер в системе государственного учета – СНИЛС. Какие функции выполняет этот номер, как его получить и при каких обстоятельствах требуется его предъявление?

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

