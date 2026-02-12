Установлены мигранты, изжившие строителей Стоунхенджа

Tекст: Мария Иванова

Данные древней ДНК, опубликованные в журнале New Scientist, раскрывают происхождение загадочного народа, который появился на территории Британии примерно в 2400 году до нашей эры и практически вытеснил прежних жителей, строителей Стоунхенджа, передает New Scientist.

Исследование, проведенное коллективом под руководством Дэвида Райха из Гарвардского университета, включало анализ геномов 112 человек, проживавших между 8500 и 1700 годами до нашей эры на территории современных Нидерландов, Бельгии и западной Германии.

Результаты показали, что в дельтах Рейна и Мааса долгое время сохранялась уникальная популяция охотников-собирателей, несмотря на распространение земледельцев из Анатолии по Европе. Новоприбывшие земледельцы слабо повлияли на генофонд региона: мужские Y-хромосомы оставались преимущественно охотничьими более 1500 лет, а в женских линиях фиксировались следы браков с дочерьми фермеров.

К 2500 году до нашей эры на территории появились представители культуры колоколовидных кубков, которые принесли с собой примесь степного происхождения, но при этом у них сохранилось 13–18% уникального генетического состава местных охотников и первых земледельцев. Именно этот смешанный генетический профиль обнаружили у людей, прибывших на Британские острова около 2400 года до нашей эры.

По словам Райха, «наши модели указывают, что от 90 до 100% исходного населения Британии было вытеснено».

Причины столь резкой замены населения Британии до сих пор неясны, однако ученые полагают, что важную роль могла сыграть инфекция, к которой пришедшие с материка были более устойчивы, чем местные жители. При этом религиозные изменения маловероятны: мегалитические сооружения продолжали использоваться и расширяться новыми переселенцами.

Археологические находки показывают, что культура колоколовидных кубков принесла в Британию металлы, новые формы керамики и одежды, а также золотые украшения, почти идентичные найденным в Бельгии.

