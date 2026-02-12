Сдается мне, что вот это публичное насаживание свиной головы Эпштейна на кол – скорей, дымовая завеса от того, что в реальности происходит сейчас в некоей группе «влиятельных лиц».0 комментариев
Установлены мигранты, изжившие строителей Стоунхенджа
Около 2400 года до нашей эры на территорию Британии пришли носители культуры колоколовидных кубков, почти полностью вытеснившие за одно столетие строителей Стоунхенджа.
Данные древней ДНК, опубликованные в журнале New Scientist, раскрывают происхождение загадочного народа, который появился на территории Британии примерно в 2400 году до нашей эры и практически вытеснил прежних жителей, строителей Стоунхенджа, передает New Scientist.
Исследование, проведенное коллективом под руководством Дэвида Райха из Гарвардского университета, включало анализ геномов 112 человек, проживавших между 8500 и 1700 годами до нашей эры на территории современных Нидерландов, Бельгии и западной Германии.
Результаты показали, что в дельтах Рейна и Мааса долгое время сохранялась уникальная популяция охотников-собирателей, несмотря на распространение земледельцев из Анатолии по Европе. Новоприбывшие земледельцы слабо повлияли на генофонд региона: мужские Y-хромосомы оставались преимущественно охотничьими более 1500 лет, а в женских линиях фиксировались следы браков с дочерьми фермеров.
К 2500 году до нашей эры на территории появились представители культуры колоколовидных кубков, которые принесли с собой примесь степного происхождения, но при этом у них сохранилось 13–18% уникального генетического состава местных охотников и первых земледельцев. Именно этот смешанный генетический профиль обнаружили у людей, прибывших на Британские острова около 2400 года до нашей эры.
По словам Райха, «наши модели указывают, что от 90 до 100% исходного населения Британии было вытеснено».
Причины столь резкой замены населения Британии до сих пор неясны, однако ученые полагают, что важную роль могла сыграть инфекция, к которой пришедшие с материка были более устойчивы, чем местные жители. При этом религиозные изменения маловероятны: мегалитические сооружения продолжали использоваться и расширяться новыми переселенцами.
Археологические находки показывают, что культура колоколовидных кубков принесла в Британию металлы, новые формы керамики и одежды, а также золотые украшения, почти идентичные найденным в Бельгии.
