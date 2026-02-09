Принц Уильям выразил тревогу из-за новых разоблачений по делу Эпштейна

Принц Уильям и Кэтрин выразили обеспокоенность публикациями по делу Эпштейна

Tекст: Мария Иванова

Наследник британского престола и его супруга Кэтрин крайне встревожены последними публикациями и разоблачениями по делу финансиста Джеффри Эпштейна, передает ТАСС.

Пресс-секретарь пары заявил: «Могу подтвердить, что принц и принцесса глубоко обеспокоены продолжающимися разоблачениями. Их мысли по-прежнему о жертвах», эти слова приводит корпорация Би-Би-Си.

Недавно Скотленд-Ярд начал уголовное расследование против бывшего посла Британии в США Питера Мандельсона, подозреваемого в передаче конфиденциальных данных Эпштейну. Новые детали дела привели к отставке главы аппарата британского премьера Моргана Максуини, который ушел в отставку в воскресенье.

В январе 2026 года Минюст США завершил публикацию обширных материалов по делу Эпштейна. Среди документов фигурируют имена десятков известных политиков, бизнесменов и членов королевских семей, а также видеозаписи и фотографии. Среди знакомых Эпштейна были Билл Клинтон и Дональд Трамп.

Полное обнародование досье стало возможным после принятия закона Конгрессом США в ноябре 2025 года. Судебное преследование Эпштейна было прекращено после его самоубийства в тюрьме в августе 2019 года.

Дело Эпштейна уже ранее повлияло на членов британской королевской семьи. В 2019 году принц Эндрю отказался от официальных обязанностей, а в 2022 году был лишен почетных званий и роли покровителя организаций.

В октябре 2025 года Эндрю объявил о прекращении использования титула герцога Йоркского, а позже Букингемский дворец подтвердил – он будет лишен титула «принц».

Как писала газета ВЗГЛЯД, скандал вокруг принца Эндрю усилился после публикации его переписки с Джеффри Эпштейном, где обсуждались вопросы, связанные с официальными правительственными документами.

Кроме того брат британского короля Эндрю разрешал Джеффри Эпштейну использовать военные аэродромы Британии

Невестка Карла III приняла решение закрыть благотворительный фонд после скандала с Эпштейном.