Дмитриев повторно призвал премьера Британии Стармера подать в отставку

Tекст: Валерия Городецкая

В социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Дмитриев прокомментировал публикацию, в которой содержался призыв к Стармеру уйти в отставку ради общего блага страны, передает ТАСС.

«Кир Стармер, просто сделай это!» – написал Дмитриев на английском языке.

На прошлой неделе Дмитриев обратился к Стармеру с призывом уйти в отставку после его публикации о патриотизме и инициативе «Гордость на местах».

Ранее свыше половины опрошенных граждан Британии выступили за то, чтобы Стармер покинул пост лидера Лейбористской партии и, соответственно, премьера страны.