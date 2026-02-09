Автоваз опроверг массовую неисправность блока управления Lada Largus

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, в пресс-службе Автоваза опровергли появившуюся ранее информацию о массовых проблемах с электронным блоком управления на автомобилях Lada Largus. В компании уточнили, что официальная статистика не подтверждает массового характера дефектов, о которых писали СМИ.

В сообщении пресс-службы говорится: «С момента возобновления производства Lada Largus в Ижевске в 2024 году было продано более 59 тыс. этих автомобилей. Их гарантийная и сервисная статистика показывает, что количество обращений по работе ЭБУ не превышает одну тысячную долю от общего объема реализованных автомобилей».

Дополнительно в Автовазе проинформировали, что ведется проверка информации по сервисным центрам и автопаркам, которые упоминались в публикациях. При этом компания следит за поступающими обращениями, чтобы своевременно реагировать на возможные проблемы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «АвтоВАЗ» увеличил экспорт на 31% в 2025 году. Компания открыла дилерские центры за рубежом и завершила сертификацию автомобилей Lada для Вьетнама.

«АвтоВАЗ» анонсировал проведение проверки автомобилей Lada Granta 2025 года выпуска для подтверждения потребительских характеристик.

Руководство компании заявило о важности локализации автомобилей Lada в Иране и открытии там дилерского центра.