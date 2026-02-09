У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.8 комментариев
Силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над регионами России
Системы противовоздушной обороны в течение одного дня сбили 13 украинских беспилотников, четыре из которых были уничтожены в Белгородской области, сообщили в Минобороны России.
В сообщении министерства отмечается: «9 февраля в период с 8.00 мск до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по четыре БПЛА – над территориями Белгородской и Калужской областей, три – над территорией Тульской области, по одному – над территориями Брянской и Орловской областей».
В понедельник утром силами ПВО были уничтожены два украинских БПЛА самолетного типа над Орловской и Калужской областями.
Минобороны сообщило, что ночью с воскресенья на понедельник средства ПВО уничтожили и перехватили 69 украинских БПЛА самолетного типа.