Силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над регионами России

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении министерства отмечается: «9 февраля в период с 8.00 мск до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по четыре БПЛА – над территориями Белгородской и Калужской областей, три – над территорией Тульской области, по одному – над территориями Брянской и Орловской областей».

В понедельник утром силами ПВО были уничтожены два украинских БПЛА самолетного типа над Орловской и Калужской областями.

Минобороны сообщило, что ночью с воскресенья на понедельник средства ПВО уничтожили и перехватили 69 украинских БПЛА самолетного типа.