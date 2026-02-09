Эксперт заявил о завершении эры доминирования WhatsApp в России

Эксперт Капранов заявил о завершении доминирования WhatsApp в России в 2025 году

Tекст: Елизавета Шишкова

Капранов сообщил, что 2025 год стал завершающим этапом доминирования WhatsApp, многолетнего лидера среди мессенджеров. Он отметил, что национальный мессенджер Max обрел значение как часть суверенной цифровой экосистемы, однако сталкивается с проблемой интеграции в бизнес-процессы, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Одна из самых больших проблем сегодня в том, что Max пока не встроен в существующие бизнес-процессы. Здесь, безусловно, нужна помощь, в первую очередь регуляторная, потому что сегодня в это упирается очень много представителей малого и среднего бизнеса», – заявил Капранов.

На круглом столе в Общественной палате РФ также обсуждали кадровый дефицит и новые профессии в цифровой сфере. Участники отметили, что цифровой суверенитет формируется не только через технологии, но и через подготовку специалистов.

По словам директора Digital-агентства «Интериум» Валерия Сидоренко, автоматизация становится вынужденной мерой на фоне нехватки кадров, а работа с нейросетями – ключевым навыком в коммуникационной сфере. Руководитель пресс-службы ВЦИОМ Яна Ширяева отметила, что отношение к отечественным цифровым платформам во многом зависит от возраста: молодежь воспринимает ограничения как вмешательство, в то время как старшее поколение видит в них способ поддержки.

Дискуссия затронула и вопросы рекламного и аналитического рынка: представители отрасли поддержали идею дальнейших ограничений для иностранных компаний в этих секторах. Президент группы АДВ Олег Лещук отметил, что даже при возможном возвращении глобальных компаний их участие в совместных предприятиях должно быть ограничено 20-25%, остальное должно оставаться за российскими компаниями.

Советник директора по развитию Авито Работы Надежда Сацкив добавила, что цифровая реальность рынка труда формируется уникальным человеческим опытом и скоростью, а искусственный интеллект становится полноценным «соавтором» карьеры. По данным опроса Авито Работы, чаще всего функцией улучшения резюме с помощью ИИ пользовались менеджеры по работе с маркетплейсами, специалисты по продажам и операторы пунктов выдачи заказов, причем самые активные пользователи – женщины от 25 до 34 лет с высшим образованием и мужчины от 18 до 24 лет со средним специальным.